Ein Violinist, der unter die Haut geht

Als Junge-Seite-Autor Stefan Garic zum ersten Mal in seinem Leben ein Klassik-Konzert besuchte.

Zu Beginn hatte ich gemischte Gefühle, als die Einladung zum Konzert der Wiener Philharmoniker vom 5. August kam. Man freut sich natürlich, eingeladen zu sein zu den Festspielen, und einen Text zu schreiben. Bis man erfährt: Um 11:00 Uhr ist Konzertbeginn. Das heißt soviel wie früh aufstehen am Wochenende, sich mit dem Auto durch den Samstagsverkehr zu schlängeln, vor der Altstadtgarage im Stau zu stehen, um trotz eines verfrühten Losfahrens dennoch fast den Einlass zu verpassen. Doch man ist mit 20 Jahren kein wirklich leidenschaftlicher Hörer Klassischer Musik. So beschäftigte ich mich beim Warten auf den Konzertbeginn einzig mit der Frage: Wie wird man den überhaupt Klassik-Hörer? Mit dem Alter? Mit dem Selbst-musizieren? Ehe ich eine Antwort gefunden hatte, standen schon die Wiener Philharmoniker auf der Bühne. Sieht ja aus wie im Fernsehen, dachte ich. Nur an dem Punkt wo ich beim Fernsehen umschalten würde, betrat der Dirigent Andris Nelsons die Bühne - und hinter ihm der Grund, wieso ich jetzt doch die Begeisterung für Klassische Musik verstehe. Augustin Hadelich.

Der 41-Jährige Violinenspieler, der als Kind durch einen Brand schwer verwundet wurde und unter anderem im Gesicht und an den Händen gezeichnet durch Brandnarben ist, ließ einen beim ersten Ansetzen des Geigenbogens an den Saiten seines Instruments die Müdigkeit, den Morgenstress, den Alltag vergessen und das Violinkonzert des Alban Berg "Dem Andenken eines Engels" die nächsten 40 Minuten in ehrwürdiger Stille genießen. Der Violinist, die Wiener Philharmoniker im Hintergrund und die Konzertleitung von Nelsons wurden bis in die Pause hinein begeistert beklatscht. Nach der Pause verlief der zweite Teil des Konzerts dann ohne Hadelich. Gustav Mahler Nr. 4 G-Dur. Natürlich wunderschön, aber das Publikum war- wie mir schien - immer noch im Andenken an Hadelich und seine Violine. Stefan Garic, 20