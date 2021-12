Eine Großfamilie in Quarantäne

Wenn fast die ganze Familie an Corona erkrankt - Magdalena hat es gerade erlebt.

Es ist Mittwochvormittag. Dank des Buß- und Bettags, der in Bayern ein schulfreier Tag ist, bin ich zu Hause, ich gehe nämlich in der Kleinstadt Laufen in die Schule. Wir wohnen im angrenzenden Oberösterreich.

Da ruft meine zwölfjährige Schwester meine Mutter an: Ihr gehe es nicht gut. Kurz zuvor hatte sie erfahren, dass ein Schulkollege von ihr positiv auf Corona getestet worden war. Trotz anfangs negativer Tests blieb sie die nächsten Tage daheim und Samstagabend erschien bei ihr und unserer jüngsten Schwester (11) der dünne, zweite Strich auf der Testkassette. Damit begann in unserer Familie die Durchseuchung.

Das gemeinsame Essen mit meiner Großmutter im Erdgeschoß hatte sich damit vorerst erledigt. Ich blieb von Montag bis Mittwoch im Haus und ging Donnerstag und Freitag in die Schule, da eine Schularbeit anstand und ich keine Lust hatte, diese nachzuschreiben. Ich testete mich schließlich täglich und war immer negativ. Am Mittwoch, also eine Woche, nachdem der ganze Zirkus begonnen hatte, kamen die nächsten positiven Ergebnisse: Meine Eltern waren nun auch infiziert, ich war immer noch negativ. Bis zum nächsten Montagmorgen. Vor dem Aufbruch in der Früh hatte ich mich nochmal getestet und - oje! - erstmals zwei Striche vorgefunden. Auch wenn ich Freitag noch zwei negative Selbsttests hatte, schrieb ich erst einmal meiner Klasse, dass sich alle doch die nächsten Tage testen mögen, ob geimpft oder nicht.

Inzwischen sind wir alle wieder gesund - zumindest auf dem Papier. Während eine meiner Schwestern und ich gar keine Beschwerden hatten und die zweite Schwester und unser Vater Corona auch nicht sehr stark zu spüren bekommen haben, hat es unsere Mutter voll erwischt. Nach dem Test lag sie erst mal drei Tage durchgehend im Bett und selbst jetzt, zwei Wochen nach der Infektion, hat sie teils immer noch mit Folgen wie Kurzatmigkeit zu kämpfen.

Unsere Großmutter hatte zu keinem Zeitpunkt ein positives Testergebnis. Bei ihr hat die Impfung also sehr gut gewirkt - auch wenn das getrennte Frühstück vermutlich seinen Teil dazu beigetragen hat.

Und trotz dreier Impfdurchbrüche (meine zwei Schwestern sind ja noch nicht geimpft) sind wir nicht zu Skeptikern geworden. Immerhin dauerte bei mir die Ansteckung eine Woche, die ich größtenteils in der Nähe von mehreren Coronapositiven verbracht habe. Alles in allem bin ich froh, dass kein Krankenhausaufenthalt nötig wurde, und hoffe, dass sich meine Mutter rasch wieder von den Folgen erholt. Hauptsache, keiner von uns hat mit Long Covid zu kämpfen. Magdalena Mackinger, 15