"Einfach ein Gefühl der Freiheit": Das war das Openair Frauenfeld

Anfang Juli fand in der Schweiz das Open-Air-Festival in Frauenfeld statt. Damit ist das größte Hip-Hop-Festival Europas nach coronabedingter Pause zurück. Eine Reportage.

Interregio 2117 nach Konstanz. Im Zug Hunderte Jugendliche. Ihr Gepäck? Schwarze Mülltonnen voll mit Proviant, Zelten und Campingstühlen. Hip-Hop ertönt aus ihren Bluetooth-Boxen, die Schweizer Pensionisten im Abteil ärgern sich. All dies kann nur eines bedeuten: Das Openair Frauenfeld ist zurück.

Nächster Halt Frauenfeld. Der Hauptort des Thurgaus ist belebter als sonst. Kein Wunder, denn nach zweijähriger Covidpause ist die Lust auf den Festivalbesuch so groß wie lange nicht mehr. Verstärkt wird diese nochmal durch die diesjährigen Künstler. Die Veranstalter des Openair haben dieses Jahr wieder bewiesen, wieso sie den Titel des größten Hip-Hop-Festivals Europas innehaben. Internationale Größen wie A$AP Rocky, J. Cole, Playboi Carti, Lil Uzi Vert, Jack Harlow, Megan Thee Stallion oder auch Tyler, the Creator mit seiner "Call Me If You Get Lost"-Tour haben sich alle verteilt über vier Tage die Bühne geteilt. Aber auch deutschsprachige Interpreten kamen nicht zu kurz. So machten sich Sido, Haftbefehl, Rin, der Österreicher Yung Hurn und viele weitere auf, um in der Schweiz Rap zu zelebrieren. Aufgetreten wurde abwechselnd auf den zwei großen Hauptbühnen. Simultan dazu gab es auch Auftritte auf der sogenannten Soul-City-Bühne und der Bühne des Zigarettenherstellers Parisienne namens "La Fabrik". Eintritt bei letzterer strengstens ab 18 Jahren, immerhin werden Zigaretten verteilt. Von 6. bis 9. Juli fand das Ganze statt. Der Preis für vier Tage? Dieses Jahr 300 Franken.



Wie es ist, wieder zurück auf einem Festival zu sein

Timon ist 19 Jahre alt und kommt gerade vom Auftritt des Schweizer Musikers Stereo Luchs. Im Gesicht hat er ein breites Lächeln. Das Ticket hat er sich schon vor drei Monaten gekauft, die Vorfreude nahm stetig zu. Endlich am Festival tanzt er sich jetzt den Frust der letzten Jahre von der Seele. "Einfach ein Gefühl der Freiheit", antwortet er im Schweizerdeutschen auf die Frage: "Wie ist es, wieder zurück auf einem Festival zu sein?" Er hüpft oberkörperfrei wieder in die Menge, der nächste Rapper wartet schon.

So wie Timon geht es den meisten Besuchern. Auch Melina, die 18-Jährige aus Zürich, beobachtet gerade von einem kleinen Plateau aus Megan Thee Stallion. Die US-Amerikanerin ist ihre absolute Lieblingsmusikerin, die Möglichkeit, diese live zu sehen, ist für sie unbeschreiblich. Melina singt mit bei Stallions Hit "Savage", fehlerlos und lauthals, wie sich versteht.



Großes Finale!

Samstag. Letzter Festivaltag. Die Sonne scheint. Regen gab es die letzten Tage nicht. Auch heute bleibt es trocken. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Na ja, fast, die Nachricht von zwei Künstlerabsagen erreicht die Fans. Baby Keem, der Cousin von Kendrick Lamar, und Ski Mask the Slump God können beide nicht auftreten. Der Bühnensprecher wird ausgebuht. Yung Hurns Auftritt wird auf den freien Platz von Ski Mask the Slump God um 22.30 Uhr verschoben. Davor tritt noch das Rap-Urgestein Sido auf. Sido fragt die Menge, ob sie zu jung sind, um seine Lieder zu kennen, oder ob die Lieder zu alt sind. Scheinbar keines von beiden, das Publikum ist textsicher. Von der ruhigen Sido-Show geht es auf in den wilden Auftritt von Yung Hurn. Von diesem dann in den wohl meisterwarteten der Festivalbesucher. A$AP Rocky. Der New Yorker liefert, was er verspricht. Die Show wird mit einem riesigen maschinellen Crash-Dummy langsam begonnen, dann Feuer und Rauch, und plötzlich steht der Amerikaner da. Er spielt eine Stunde lang seine größten Hits und beendet die Show mit einem Feuerwerk, während er mit Jubel übergossen wird. Um es kurz zu sagen: Das Openair Frauenfeld ist zurück, und zwar so wie nie zuvor.