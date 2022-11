Fußball-WM: Boykottieren oder nicht?

Die Fußball-WM und ich. Lola Flieher hat sich zum gegenwärtigen Turnier ein paar Fragen gestellt.

Seit Sonntag wird in Katar Fußball gespielt. Die folgenden Fragen zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 habe ich mir selbst gestellt und versuche hier, sie aus meiner persönlichen Sicht zu beantworten.

Warum ist die Fußball-WM in Katar so umstritten?

Homosexualität ist in Katar, einem Staat im Nordosten der arabischen Halbinsel am Persischen Golf, streng verboten. Sollte man seine Homosexualität offen ausleben und diese auf der Straße öffentlich zeigen, führt dies zu einer Gefängnisstrafe. Zuletzt wurde daher immer mehr kritisiert, warum man in einem Land wie Katar eine Fußball-Weltmeisterschaft abhält - ein Event, das neben dem Superbowl und Olympia eines der meistgefeierten Sportereignisse der Welt ist. Noch mehr eskalierte die Situation, als vor einigen Tagen der katarische WM-Botschafter Khalid Salman in einem Interview sagte: "Schwul sein ist eine Sünde, es ist ein geistiger Schaden."

Doch nicht nur das Verbot, seine Homosexualität nicht ausleben zu dürfen ist ein Problem. Auch die vielen Menschen, die beim Bau der Stadien im Emirat ums Leben kamen. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, man geht allerdings von bis zu 6500 toten Arbeitern aus.

Sollten die Aussagen des katarischen WM-Botschafters Folgen haben?

In den vergangenen Tagen äußerten sich immer mehr Prominente zur Situation in Katar, so auch Dua Lipa. Die Sängerin verweigerte, bei der Eröffnung aufzutreten. Das dänische Fußballteam sprach offen aus, dass man nicht verstehe, warum man die WM in Katar abhält. Ihre Trikots mit der Aufschrift "Human Rights" dürfen die Dänen nicht tragen. Ich bin der Meinung, dass es schwierig ist, im Nachhinein Taten korrigieren zu wollen, von denen man längst wusste, dass sie eintreten könnten.

Ich denke nicht, dass die Aussagen und Taten Folgen haben werden. Man kann nur an jeden Menschen appellieren, dass er aufwacht und sieht, dass so etwas nicht mehr passieren darf. Dass man in einem Land wie Katar und mit den Aussagen, die dort getätigt werden, keine Weltmeisterschaft abhalten sollte und Spielern nicht verbieten kann, dass diese sich zum Thema Homosexualität frei äußern.

Warum sollte man die WM schauen und warum nicht?

Jemandem verbieten, die WM zu schauen, sie zu boykottieren oder dagegen zu wettern wäre nicht richtig. Jeder sollte das tun, was er für das Beste hält. Ich kann nur jedem und jeder ans Herz legen, es sich gut zu überlegen und darüber nachzudenken, was er oder sie für moralische Wertvorstellungen hat. Hier geht es nicht um richtig oder falsch, hier geht es um das eigene Gefühl. Ich schau selbst gerne Fußball, aber auch wenn ich es schaue, heißt es nicht, dass ich richtig finde, was in Katar vor sich geht. Ich bin jedoch der Meinung, dass man sich vorher überlegen hätte sollen, in welchem Land man diese Fußball-Weltmeisterschaft abhält.

War der Kampf für Rechte der LGBTQ+-Community umsonst, wenn so ein großes Event in einem Land wie Katar stattfinden darf?

Das kann man so nicht sagen. Ich denke sogar, dass durch die jüngsten Entwicklungen viele gemerkt haben, wie viel die LGBTQ+-Community schon bewirkt hat. Viele Menschen äußerten sich zu den Ereignissen und setzten sich nochmals stark für Menschenrechte ein. Es ist wichtig, dieses Thema offen anzusprechen, sich dafür einzusetzen und Menschen aufzuklären. Ich denke nicht, dass der Kampf umsonst war. Vielen ist noch klarer geworden, dass es wichtig ist, dass jeder so sein kann, wie er möchte.

Ist die Denkweise Katars fürs 21. Jahrhundert nicht etwas veraltet?

Das ist gut möglich. Für meine persönliche Perspektive schon, jedoch hat das Land eine eigene Geschichte und andere moralische Wertvorstellungen. Das entschuldigt nicht, dass man Menschen verbieten kann, ihre Sexualität ausleben zu dürfen. Und man kann hoffen, dass es sich noch ändert. Vielleicht nicht jetzt sofort, aber mit der Zeit. Irgendwann muss sich jedes Land anpassen. Man muss mit dem Fortschritt gehen, in sozialen Netzwerken sowie im Umgang von Menschen und mit ihren Rechten. Veränderungen müssen nicht immer schlecht sein, in diesem Fall sind sie sogar positiv. Sie helfen nämlich uns allen in einem wertschätzenden Umgang miteinander.

Lola Flieher ist 18 Jahre alt, kommt aus Salzburg und ist Schülerin des Gymnasiums der

Ursulinen.