Vorteil durch Schönheit: Haben es attraktive Menschen leichter im Leben?

"Schönheit liegt im Auge des Betrachters" - an diesem Sprichwort ist etwas Wahres dran, aber es gibt Merkmale, die wir alle als besonders anziehend wahrnehmen. Diese verschaffen besonders attraktiven Menschen schon früh Vorteile.

Doch was sind diese Merkmale? Als besonders attraktiv werden bei Frauen hohe Wangenknochen, große Augen und eine kleine Nase wahrgenommen. Zusätzlich anziehend wirken lange Beine, eine schmale Taille, eine breite Hüfte und eine mittelgroße Oberweite. Das klassische 90-60-90 eben. All das signalisiert uns evolutionstechnisch Fruchtbarkeit.

Bei Männern empfinden wir markante, männliche Gesichtszüge als besonders attraktiv. Ein breites Kinn, schmale Lippen und buschige Augenbrauen wirken anziehend. Generell achten wir auf volles Haar und reine Haut, das steht für Gesundheit und Jugendlichkeit.

All das verschafft Menschen tatsächlich Vorteile. Von klein auf. Schon als Baby erhalten besonders attraktive Menschen mehr Aufmerksamkeit und erfahren mehr Zuneigung. Später finden sie leichter Freunde, da sich selbst Kinder von Schönheit blenden lassen. Sie nehmen attraktivere Spielgenossen als intelligenter, selbstständiger und freundlicher wahr.

Besonders erschreckend: Auch in der Schule bekommen "schönere" Kinder nachweislich bessere Noten. Denn Lehrer sind eben auch nur Menschen. In der Schule haben es attraktive Kinder ungerechterweise schon allein dadurch leichter, dass sie sich auch mit Klassenkameraden besser verstehen. Zusätzlich haben sie mehr Selbstbewusstsein, da ihnen bereits früh mehr Aufmerksamkeit als anderen zuteilwurde.

Das alles wirkt sich natürlich auch auf den Job aus. Noch immer ist es üblich, an die Bewerbung ein Foto von sich anzuhängen. Dieses hat dann logischerweise Auswirkung auf die Entscheidung des Arbeitgebers. Attraktive Menschen trauen sich auch eher nachzufragen und haben mehr Überzeugungskraft, was ihnen, wenn es um Jobs geht, in die Karten spielt. Das führt dazu, dass sie letztendlich mehr verdienen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.

Auch wenn es um politische Entscheidungen geht, werden wir von Schönheit beeinflusst. Zumindest Menschen mit wenig politischem Wissen neigen laut Studien dazu, den attraktiveren Politiker oder die attraktivere Politikerin zu wählen.

Natürlich gibt es auch Fälle, in denen Schönheit Menschen schadet. Besonders attraktive Menschen werden oft mit Neid ihrer Mitmenschen konfrontiert, sie werden als eitel und selbstverliebt abgestempelt. In männerdominierten Berufsfeldern haben attraktive Frauen weniger Chancen. Außerdem müssen weniger anziehende Menschen schon früh Alternativen finden. Sie können sich nicht auf ihr Äußeres verlassen und entwickeln dadurch mehr Kampfgeist und Kraft. Trotz allem überwiegen die Vorteile der Attraktivität.

Dieses Schubladendenken scheint wahnsinnig ungerecht? Ist es auch. Nur machen können wir dagegen leider nicht viel. Soziologen führen unsere Bevorzugung der "Schönen" auf unseren Fortpflanzungswunsch zurück. Attraktive Menschen stehen für gesunde, starke Nachkommen. Auch im alltäglichen Leben agiert dieser Instinkt unbewusst. All das heißt natürlich nicht, dass es weniger attraktiven Menschen im Leben an Chancen mangelt, am Ende zählen doch vor allem die inneren Werte.



Elisa Wimmer (14) kommt aus Anthering und ist Schülerin des Musischen Gymnasiums.