"Hallo, ich bin die Neue!"

Nervös vor dem Schulstart. Nora hat von der Mittelschule aufs Gymnasium gewechselt. So war ihr erster Tag.

Nach vier Jahren Mittelschule hieß es am vergangenen Montag für mich: Ab in eine neue Schule! Ich besuche ab sofort das Sport- und Musik-Realgymnasium in der Stadt Salzburg. Was für ein aufregender Tag! Schon um halb sechs wurde ich von meinem Vater geweckt. Voller Vorfreude richtete ich meine Sachen und stieg schließlich gemeinsam mit meiner Schwester in Obertrum in den Bus ein. Wir nahmen zu diesem besonderen Anlass extra einen Bus früher als nötig. In eine neue Schule wechselt man schließlich nicht jeden Tag. Im Bus spürte ich schon ein freudiges Kribbeln.

Endlich erreichten wir das Schulgelände in der Akademiestraße. Meine Schwester geht bereits seit einem Jahr dort in die Schule und konnte mir deshalb sofort meine Klasse 5M zeigen, aber dort befand sich noch niemand. Nun hatten wir noch genügend Zeit, also gingen wir eine Runde spazieren. Als ich wieder in die Klasse zurückkam, waren schon zwei andere Mädchen da. Ich hatte Angst, ob sie mich gut aufnehmen würden, schließlich würde ich gemeinsam mit "der anderen Neuen" in eine bereits bestehende Klasse wechseln.

Aber ich wurde sofort herzlich von den beiden begrüßt. Sie unterbrachen ihr Gespräch, um sich mir vorzustellen. Dann redeten wir über alles Mögliche, während nach und nach auch die anderen eintrudelten. Wir sprachen darüber, unsere Klasse mit Pflanzen und Lichterketten zu dekorieren. Außerdem waren sie fest davon überzeugt, dass wir eine Kaffeemaschine und einen Wasserkocher in die Klasse stellen sollten. Milch und Zucker waren bereits eingekauft. Ich erfuhr, dass wir einen ganz neuen Klassenvorstand bekämen, den selbst die anderen noch nicht gut kannten. Außerdem wären wir eine Klasse bestehend aus 14 Mädchen. Zu meinem Tisch in der zweiten Reihe setzte sich kurz vor Unterrichtsbeginn die andere Quereinsteigerin. Wir quatschten noch, bis die Deutschlehrerin kam. Bisher war ich sehr froh, dass mich alle nett aufnahmen. Wir starteten mit einer kurzen Vorstellungsrunde, denn auch die Deutschlehrerin war für alle neu. Sie teilte uns Bilder aus, zu denen wir kurz reden sollten. Das erinnerte mich sehr an meinen ersten Tag in der Mittelschule. Damals hatten wir auch verschiedene Bilder bekommen, die wir beschreiben sollten.

In der Stunde darauf lernten wir unseren neuen Klassenvorstand kennen und verbrachten die Zeit mit organisatorischen Dingen. Das war zwar nicht weiter spannend, aber ich konnte ein bisschen die Klasse beobachten. Rechts, ganz hinten, sitzen zwei Mädchen, die gerne quatschen. Sie hießen lachend die Lehrer willkommen. Ganz in der Mitte sitzt ein Mädchen, das ich bereits kenne. Wir hatten uns vor wenigen Monaten bei einer Veranstaltung vom SUM-RG kennengelernt und uns gleich super verstanden. Weiter wanderte mein Blick zu einer Klassenkameradin in der mittleren Reihe am Fenster. Sie trug unter ihrem Mickymaus-Pullover eine violette Hose und im Gesicht ein fröhliches Lächeln. Kurz musste ich lächeln und darüber nachdenken, dass ich auch so eine knallige lila Hose habe. Vor ihr saß ein Mädchen in blasseren Farben mit einer ruhigen Ausstrahlung. Sie ist ein Profi in Sachen Staatsflaggen, wie sie im Kahoot (das ist ein Quiz, bei dem man Fragen über sein Smartphone beantworten muss) unter Beweis stellte.

In einer Pause besuchten uns ein paar Schüler der Klasse 6M, darunter auch meine Schwester Klara. Irgendwann war der Vormittag auch schon wieder herum und der erste Schultag vorbei. Im Bus ließ ich noch einmal alles Revue passieren: Was für ein aufregender Tag! Jetzt freue ich mich schon darauf, was das kommende Schuljahr wohl so bringen wird.



Nora Grössenberger ist

14 Jahre alt, wohnt in Obertrum und besucht seit dieser Woche die 5. Klasse im SUM-Realgymnasium in Salzburg.