Handy-Sucht: Kein Tag ohne dich

Das Handy mal ausgeschaltet lassen. Ein Selbstexperiment mit einer Erkenntnis ohne Anfang und Ende.

Es ist überall und jederzeit da. Kein Tag vergeht, an dem man es nicht mal schnell benutzt oder es einfach liegen lässt. Doch was macht dieser kleine Bildschirm, den wir täglich mit uns in der Hosentasche herumtragen, mit uns?

Und was erleben wir noch im "richtigen" Leben?

Ich habe das "Phänomen Handy" einige Tage an mir selbst beobachtet und gemerkt, wie viele Stunden am Tag ich mit meinem Smartphone wirklich verbringe. Es sind um die vier bis fünf Stunden. Jeden Tag! Doch wer glaubt, das sei viel, irrt. Einige meiner Freunde antworteten auf die Frage, wie viele Stunden sie am Handy verbringen, mit acht oder sogar mehr. Als ich mir diese Zahlen durch den Kopf gehen habe lassen, wurde mir schlecht. Wie viele aufregende Dinge ich erleben könnte, wie viel Produktives ich für die Schule tun könnte oder mich einfach für ein paar Minuten auf die Couch legen und ein gutes Buch lesen könnte. Man verpasst einiges, aber eben auch nicht immer.

Viele der Dinge, die wir tun, wären ohne Handy gar nicht mehr möglich. Allerdings denke ich, dass manchmal die "reale" Welt an einem einfach vorbeizieht. Mit Handy hat man das Gefühl, permanent erreichbar sein zu müssen, auf alles sofort antworten zu müssen und am besten jederzeit abrufbereit dastehen zu müssen. Gleichzeitig wartet man dauernd auf etwas: dass einem wer eine Nachricht schreibt, dass das neueste YouTube-Video veröffentlicht wird, dass das hundertste dumme Meme auf der eigenen Instagram- Page erscheint.

Dies sind alles Dinge, die unfassbar unbedeutend sind. Ich denke, ein Alltag ohne Handy ist schwer, sehr schwer heutzutage. Es gibt kaum Gelegenheiten, bei denen man es nicht braucht. Bahnauskünfte, Stundenpläne, Essen bestellen oder Hausaufgaben abgeben. All das befindet sich in der eigenen Hosentasche, immer. Ich glaube jedoch auch, dass ein Tag ohne Handy etwas sehr Positives sein kann.

Es ist wie abschalten und an nichts denken zu müssen.

Das ist allerdings einfacher gesagt als getan. Man hat permanent das Gefühl, etwas zu verpassen, mit Handy wird man nämlich im Sekundentakt mit Informationen gefüttert. Das kann zwar gut dafür sein, um schnell einen Überblick über das Weltgeschehen zu bekommen, jedoch ist es auf Dauer nicht gut für Körper und Geist.

Um die Zeit, die man mit seinem Handy verwendet, auszugleichen, sollte man auch andere Dinge tun. Es ist wichtig, dass das Gehirn nicht nur durch den Bildschirm beansprucht wird, sondern die Augen auch durch "reale" Ereignisse gefördert werden. Durch die Nutzung von Bildschirmen wird die Sehkraft negativ beansprucht. Es ist für Körper und Geist wichtig, frische Luft zu tanken, die Augen durch Lesen zu fördern und soziale Kontakte zu pflegen und nicht bloß zu chatten. Ein Handy erleichtert den Alltag, man bekommt schnell Informationen, das ist richtig. Auf Dauer ist es jedoch nicht gut für eine ausgewogene Balance. Man sollte aufpassen, wie viel Zeit man in sein Telefon investiert, und lernen, wie man damit umgeht. Auf jeden Fall sollte das Handy nicht die einzige Beschäftigung im Alltag sein. Es ist wichtig, Hobbys zu haben, rauszugehen und sein Leben zu genießen. Manchmal auch ohne Handy.



Lola Flieher ist 18 Jahre alt, kommt aus Salzburg und ist Schülerin des Gymnasiums der Ursulinen.