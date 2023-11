Happy Fall! Der Herbst ist da - Tipps, um die Stimmung zu heben

Der Herbst ist da. Und mit ihm auch die dunkle Jahreszeit. Junge-Seite-Autorin Elisa Wimmer hat Tipps, die auch jetzt die Stimmung oben halten.

enn die Tage kürzer werden, sinkt bei den meisten die Stimmung, auch bei mir. Auf dem Weg in die Schule wird es gerade erst hell und wenn ich abends nach Hause komme, ist es schon dunkel. Da ist die Verlockung, den Abend unproduktiv auf der Couch zu verbringen, groß. Obwohl ich weiß, dass die Laune dadurch nicht besser wird. Ganz im Gegenteil. Was sorgt also für gute Stimmung und hilft uns, auch triste Herbsttage produktiv zu nutzen?



1. Natur:

Auch wenn es schwierig sein kann, sollte man darauf achten, genug frische Luft zu bekommen. Denn ein Aufenthalt in der Natur macht bewiesenermaßen glücklich. Besonders stimmungsaufhellend wirkt die Sonne, sie erzeugt bei uns einen förmlichen Boost an Serotonin, einem Hormon, das die Stimmung beeinflusst. Außerdem fühlen wir uns durch regelmäßige Aufenthalte in der Sonne leistungsstärker. Schon die Mittagspause draußen zu verbringen kann das Wohlbefinden verbessern. Oder wie wäre es mit einem Abendspaziergang?

2. Bewegung

Bewegung ist einfach der Einsertipp für gute Laune. Auch wenn es zuerst Überwindung kostet, fühlt man sich danach viel besser als vorher. Durch Bewegung werden die Glückshormone Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet. Kaum einer wird die positive Wirkung von sportlicher Betätigung infrage stellen. Wieso machen wir also nicht mehr Sport, wenn wir doch wissen, wie gut er uns tut? Die meisten schieben es auf Zeitmangel. Aber auch das ist keine Ausrede! Einfach mal mehr Wege zu Fuß zurücklegen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit oder in die Schule/Uni fahren? Und ja: Das geht auch im Herbst oder Winter, solange die Straßen noch nicht glatt sind. Wofür gibt es schließlich Haube und Handschuhe?

3. Schlaf

Wer nicht genug geschlafen hat, braucht eigentlich gar nicht aufzustehen. Denn durch Schlafmangel werden wir reizbarer und schlechter gelaunt. Erwachsene benötigen durchschnittlich sieben bis neun Stunden Schlaf, Jugendliche sogar acht bis zehn Stunden. Das heißt: Wenn man am nächsten Tag um sechs Uhr aufstehen muss, sollte man auch spätestens um 22 Uhr ins Bett gehen. Viele haben auch Probleme beim Einschlafen. Es hilft, den Raum zu verdunkeln und für eine angenehme Temperatur zu sorgen. Außerdem sollte man direkt vor dem Einschlafen nicht mehr am Handy sein, das unterdrückt die Melatonin-Produktion und gaukelt dem Körper Tag vor.

4. Ernährung

Schon vor mehr als 2400 Jahren behauptete der griechische Philosoph und Arzt Hippokrates: "Was wir essen, bestimmt das Gemüt!" Er hatte recht. Zum Beispiel benötigen wir für die Herstellung des Glückshormons Serotonin die Aminosäure L-Tryptophan. Diese ist zum Beispiel in Haferflocken, Nüssen, Hülsenfrüchten oder Fisch enthalten. Auch ein gesunder Darm verbessert die Stimmung. Nimmt man allerdings viele einfache Kohlenhydrate (Süßigkeiten, Fertiggerichte, Weißmehl) zu sich, sinkt der Blutzuckerspiegel wenige Zeit später rasant ab, das führt zu einem Stimmungstief. Manchmal sind aber auch "Sünden" erlaubt: Comfort Foods. Das sind Lebensmittel oder Gerichte, die einen emotionalen Wert für uns haben: Omas Eintopf oder ein warmer Kakao.

5. Soziale Kontakte

Es ist vielfach bewiesen, dass sich soziale Kontakte stark auf unser seelisches Wohlbefinden auswirken. Aber leider nicht immer im positiven Sinne. Vielleicht ist jetzt endlich die Zeit gekommen, dich von negativen Menschen, die dich mit einem schlechten Gefühl zurücklassen und deine Energie rauben, zu trennen. Dann bleibt auch wieder mehr Zeit für die Menschen, die dir guttun und dich wirklich unterstützen. Ziel sollte sein, zumindest einmal am Tag Kontakt mit einem solchen zu haben. Beste Freundin, Freund oder Mutter - ganz egal. Auch wenn es nach einem langen Tag mal nur für ein Telefonat reicht. Manchmal sollte man sich aber auch ganz auf sich selbst konzentrieren und den Blick nach innen richten.

6. "Me Time"

"Me Time" bedeutet, sich Zeit für sich selbst zu gönnen. Obwohl soziale Kontakte unserer Psyche guttun, kann das genauso ein gemütlicher Tag daheim. Man kann ein neues Rezept ausprobieren, ein Bad nehmen, Yoga machen oder man greift endlich mal wieder zu den längst in Vergessenheit geratenen Wasserfarben. Auch ein Abend auf der Couch mit einem guten Buch oder der Lieblingsserie tut gut. Plane deine "Me Time" am besten in deinem Kalender fix ein. Denn sie sollte einen genauso großen Stellenwert wie Arbeit, Schule, Uni oder Treffen mit Freunden haben. Lasst euch von der dunkleren Jahreszeit die Stimmung nicht verderben. Schließlich ist es nicht mehr allzu lange, bis die Tage wieder länger werden. Happy Fall!

Elisa Wimmer ist

15 Jahre alt, stammt

aus Anthering und

besucht das Musische Gymnasium.