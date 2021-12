Hilfe, ich muss jetzt eine Zahnspange tragen!

Julia Lüftner hat es jetzt auch erwischt. Wie es sich mit Zahnspange lebt, erzählt sie hier.

So, nun hat es auch mich erwischt und ich renne mit Metall im Mund herum. Die Rede ist von einer Zahnspange. Da doch einige Jugendliche in Österreich eine Zahnspange tragen (rund 30 Prozent), ist es mir nicht peinlich, nun auch zu den Blitzgebissen zu gehören. Fast alle meiner Freundinnen haben oder hatten eine Zahnspange, außerdem wurde ich super darauf vorbereitet.

Zuerst hatte ich einen Termin beim Kieferorthopäden, bei dem normalerweise der Abdruck mit einer eher unangenehmen Masse im Mund gemacht wird, also Würgereiz inklusive. Doch die modernere Version ist mit einem Scanner und somit auch definitiv angenehmer. Es wurden auch ein paar Fotos gemacht. Also, sollte es euch auch einmal erwischen: Vergesst auf gar keinen Fall, euch zu stylen ;)! Ich war leider nicht darauf vorbereitet und jetzt hab ich den Salat bzw. ein eher suboptimales Foto meines Gesichts. Danach fand noch einmal eine Besprechung zu den Kosten statt. Vom Schweregrad der Fehlstellung, die vom Kieferorthopäden bestimmt wird, ist es abhängig, mit welcher Summe man rechnen muss, doch durchschnittlich muss man 1100 bis 6000 Euro einplanen. Einen Teil davon zahlt die Krankenkasse. Es gibt auch eine sogenannte Gratiszahnspange bei schwerwiegender Zahnfehlstellung.

Meine feste Zahnspange wurde bei meinem Oberkiefer angebracht. Das Einsetzen wurde genauestens erklärt und war innerhalb einer halben Stunde erledigt. Damit hatte ich gar nicht gerechnet, immerhin hatten wir eine Doppelstunde Zeichnen für den Kieferorthopäden eingerechnet. Mit ein bisschen Trödeln habe ich es geschafft, erst danach wieder in den Unterricht zu kommen. Mein Unterkiefer ist dann acht Wochen nach dem Ersttermin an der Reihe. Am Anfang war auf den Brackets noch Farbe, was mich ein bisschen an einen Regenbogen im Mund erinnert hat, doch nach dem ersten oder zweiten Mal Zähneputzen ist diese Farbe abgegangen - außer man wählt eine bunte Zahnspange. Ich konnte es mir zwar nicht aussuchen, doch mir ist eine rein metallische Zahnspange sowieso lieber, da sie überall dazupasst. Zuerst tat sie schon ein bisschen weh, besonders beim Beißen, und deshalb bin ich auch jetzt noch ein geheimer Fan von Babybrei, doch ich gewöhnte mich relativ schnell daran und bemerke die Zahnspange inzwischen kaum noch.

Beim Zähneputzen muss man definitiv mindestens zehn Minuten mehr einplanen - und ja nicht die Nerven bei der Zahnseide verlieren, denn es ist ziemlich mühsam, diese einzufädeln. Da kann dann schon einmal das eine oder andere Schimpfwort herausrutschen. Doch wer schön sein will, muss leiden, und umso besser man putzt, desto schneller kommt sie wieder heraus. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob das mit dem Putzen stimmt, doch laut meinem Kieferorthopäden schon und darauf vertraue ich jetzt nun einfach mal.

SN/privat Julia Lüftner erzählt, wie es sich jetzt mit Zahnspange lebt.

Allgemein ist es am besten, die Zahnspange zwischen zehn und 14 Jahren zu bekommen, da man das Kieferwachstum mit ausnutzen kann, um die Zähne leichter zu verschieben, und keine allzu starken Schmerzen entstehen. Einige Erwachsene haben auch eine Zahnspange, doch dann kann die Fehlstellung nur mit mehr Druck auf die Zähne behoben werden. Da es den meisten dann unangenehm ist, haben sie eine Keramikzahnspange bzw. -schiene, die kaum zu sehen ist. Auch Stars wie Cristiano Ronaldo oder Miley Cyrus mussten da durch. Übrigens wurde mir auch ein Zahnwachs mitgegeben, um in der Nacht die Haut meiner Innenlippe nicht aufzuscheuern, doch meines war so hart und tat beim Festdrücken so weh, dass ich bisher noch kein einziges Mal Wachs auf meinen Zähnen hatte. Ein Insidertipp von einer meiner Freundinnen war einfach, stattdessen Bienenwachs zu benutzen. Das ist weicher und schmeckt auch noch gut.

Das Querflötespielen war und ist aber mit Zahnspange noch immer sehr ungewohnt. Mein Ton war definitiv schon mal besser. Vielen Freunden, die auch ein Blasinstrument spielen, geht es ähnlich. Nichtsdestotrotz freue ich mich schon auf das Resultat und renne bis dahin mit voller Würde mit meinem Metallfreund umher. Gewitter muss ich halt meiden.

Julia Lüftner, 14