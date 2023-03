Ich erfolgreich, du Loser

(Wenn du nicht meinen Kurs kaufst.) Im Internet bieten viele Männer anderen an, sie reich und/oder zum Frauenhelden zu machen.

Wir haben es vermutlich alle mitbekommen: Im einen Moment möchte Andrew Tate einen Streit mit Greta Thunberg auf Twitter anzetteln, im nächsten ist er festgenommen. Ehemals sehr erfolgreicher Kickboxer, wurde Tate in den letzten Jahren vor allem für seine frauen- und LGBTQIA+-feindlichen Aussagen auf TikTok bekannt und betrieb nebenbei "The Real World", ehemals "Hustler's University", eine "Exclusive Community", bei der man den Schlüssel zu Reichtum und Luxus in die Hand gedrückt bekommt und die einem den Weg aus der Matrix ...