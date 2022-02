Immer Tag der Liebe

Hast du am Valentinstag etwas verschenkt? Oder war der 14. Februar doch nur ein Tag unter 365 in diesem Jahr?

Der Valentinstag ist für die meisten, neben Weihnachten, Ostern oder Geburtstag, einer dieser Tage des Jahres, an denen man, ja was eigentlich … feiert? Doch wird das alles nicht langsam ein bisschen viel?

Auslagen voller Kekse und Schoko, Tausende Blumen und Hunderte Videos im Netz, in denen jemand gefragt wird, ob er oder sie nicht das Valentinsdate sein möchte. Und viele machen alles brav mit, das große Geschäft mit der Freude an unseren Gefühlen.

Ich habe noch nie in meinem Leben - auch heuer nicht - ein Valentinsdate veranstaltet oder an diesem Tag Blumen bekommen - und ja, für alle, die fragen, ich habe einen Freund! Der Valentinstag ist ein Tag, den es gar nicht bräuchte. Warum sollte man genau an diesem Tag seinem festen Freund oder seiner Freundin, dem Ehepartner oder anderen liebsten Menschen Blumen oder irgendwas schenken? Bloß weil sich da jemand etwas ausgedacht hat, um einen Tag zum Geschenkekauf zu finden?

Und ich rede hier nicht vom Gedenktag für den heiligen Valentin, sondern von einem Tag, an dem aus Zuneigung und Liebe ein Geschäft gemacht wird.

365 Tage, 52 Wochen, 12 Monate, so ist unser Jahr aufgebaut. An allen Tagen kann man seinem Partner zeigen, wie gerne man ihn hat. Muss man daran tatsächlich mit einem "Feier"-Tag erinnert werden? Also: Warum zeigt man seinem Freund, seiner Freundin nicht immer, wie gern man ihn oder sie mag? Dafür, seinen Verbündeten und Lebenspartnern zu zeigen, dass man sie gernhat, muss es doch keinen bestimmten Tag geben. Man sollte immer respektvoll und liebevoll miteinander umgehen. Egal an welchem Tag oder zu welcher Stunde. Blumen haben nicht nur am Valentinstag eine Bedeutung und dasselbe gilt auch für Liebesbriefe oder Liebesschwüre. Der Tag ist ein Symbol der Liebe, doch das kann jeder andere Tag auch sein.



Lola Flieher ist 17 Jahre alt, kommt aus der Stadt Salzburg und ist Schülerin des Gymnasiums der Ursulinen.

"Ein Tag zum Geldverdienen"

Der Valentinstag kommt jedes Jahr und bot auch heuer wieder neue Probleme: Was soll man am besten seinen Geliebten schenken, um ihnen am besten zu zeigen, wie sehr man sie liebt? Leider hat der Valentinstag heutzutage einen sehr wirtschaftlichen Aspekt und ist nicht nur der Tag, an dem man an seine Partner denkt und sich freut, dass man sie hat. Nun ist er für viele Unternehmen vor allem ein Tag, an dem sie viel Geld verdienen können.

Auch fordert der Valentinstag einen hohen Tribut von Menschen, die allein sind und sich in dieser Situation einsam fühlen. Die verliebten Pärchen, die in den sozialen Medien ihre Geschenke und Liebe präsentieren, scheinen es einem unter die Nase reiben zu wollen, dass man selbst niemanden hat. Doch auch wenn man keinen Partner hat, kann man ja an diesem Tag an andere wichtige Menschen denken. Die Eltern oder Großeltern freuen sich sicherlich auch über ein kleines, aber liebevolles Geschenk. Ich habe meiner Mutter wie jedes Jahr eine Kleinigkeit geschenkt - Pralinen oder einen Blumenstock. Sie schenkte mir wie jedes Jahr eine Pflanze für mein Zimmer, da man von einem kleinen Bonsai oder Gummibaum länger etwas hat als von den öden roten Rosen. Mit dem Partner wird es dann schon schwieriger.

Typische Geschenke wie Blumen, Süßes oder Schmuck gehen immer, doch die wirklich schönen Geschenke sind gemeinsame Erinnerungen.

Ein kleiner Trip in ein Museum, die Therme, ein Café oder in die Stadt gibt da schon mehr her. Ein spontaner Ausflug ins Blaue kostet nicht so viel wie die überteuerten Valentinstagsgeschenke, die im Netz als "Top-Tipp" kursieren, und kommt mindestens genauso von Herzen. Wenn nicht sogar mehr.

Valentina Perner ist 19 Jahre alt, kommt aus Nußdorf am Attersee und ist Schülerin der HLW Wolfgangsee.