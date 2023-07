Ist das alles für Junge noch leistbar?

Inflation und die Jugend. Alles wird immer teurer - auch Freizeitbeschäftigungen. So werden Jugendliche zu Stubenhockern, darunter leiden Psyche und Gesundheit.

Inflation ist auf alle Fälle in den Top 5 der Wörter, die man aktuell in der Politik und der Gesellschaft hört. Viele müssen jeden Cent umdrehen, um die Stromrechnung und Lebensmittel zu bezahlen. Auch in den sozialen Medien findet man immer mehr Spartipps, Rezepte, für die man wenig Geld braucht, sind Trend. Das deutet auf das offensichtliche Problem hin: Immer mehr Menschen können sich das Leben in Österreich nicht mehr leisten.

Aber das sind nicht nur Sorgen der Erwachsenen. Auch Jugendliche plagen Zukunftsängste und Geldsorgen. Viele müssen bis weit über 20 daheim wohnen, weil sie sich einen Platz im Studentenheim oder in einer WG nicht leisten können. Von einer eigenen Wohnung ganz zu schweigen. Dadurch sind sie abhängig von den Eltern und werden vermutlich auch später selbstständig.

Worüber aber meiner Meinung nach viel zu wenig geredet wird, ist, dass auch Freizeitbeschäftigungen immer teurer werden. Mit Freunden essen oder ins Kino zu gehen ist für viele Jugendliche kaum mehr leistbar. Auch beim Fortgehen scheitert es bei vielen am Geld. Die Ausübung einer Sportart ist häufig auch nicht gerade billig. Mitgliedschaften in Sportvereinen und regelmäßiges Training kosten.

All das geht sich mit dem Taschengeld nicht mehr aus. Wenn ein Mittagessen für Schüler oder ein Kinoticket 15 Euro kostet, wird es eng. Ein Eintritt ins Strandbad kostet mittlerweile bis zu 5 Euro. Bei solchen Preisen überlegt man es sich dann doch zwei Mal. Und wenn unsere Eltern erzählen, dass eine Kugel Eis in ihrer Kindheit nicht mal einen Euro gekostet hat, können wir nur lachen. Zusätzlich sind wir, wenn es um Freizeitaktivitäten geht, stark von unseren Eltern abhängig. Wie viel Taschengeld man bekommt, bestimmt, ob man es sich leisten kann, sich außerhalb von zu Hause mit Freunden zu treffen.

Früher haben noch die Eltern für Aktivitäten gezahlt. Aber dann wird man älter, man wird die altbekannten Familienausflüge leid und möchte außerhalb der Familie etwas erleben. Die meisten Eltern erwarten dann von Jugendlichen, selbst für die anfallenden Kosten aufzukommen. Um Geld zu sparen, bleiben viele dann einfach zu Hause und verkriechen sich in ihrem Zimmer. Denn TikTok ist ja schließlich kostenlos. Stunden verstreichen mit sinnlosem Swipen, aber immerhin war es gratis, oder? Welche psychischen Folgen das hat, ist bekannt. Dazu kommt, dass die meisten auf Social Media nur die glücklichsten Momente ihres Lebens zeigen. Wenn man mit Urlaubsfotos und Videos von aufregenden, aber eben auch teuren Unternehmungen überflutet wird, kommt einem das eigene Leben plötzlich furchtbar langweilig vor. Auch die Gesundheit von Stubenhockern leidet. Keine frische Luft, wenig Bewegung, eine große Belastung für die Augen - all das hat Folgen.

Was tun? Mehr Rabatte für Schüler, Lehrlinge und Studenten wären wünschenswert. Es gibt einige europäische Länder, in denen viele Freizeitaktivitäten für unter 18-Jährige sogar gratis sind. Ein sehr ambitioniertes Ziel, aber Restaurants, Museen oder Kinos könnten über Rabatte nachdenken.

Außerdem gibt es auch einige Aktivitäten, die beinahe kostenlos sind. Die meisten Jugendlichen besitzen vermutlich eine SUPER s'COOL-CARD, vergessen dabei aber, dass damit Ausflüge im ganzen Bundesland Salzburg möglich sind. Hier ist sicher für jeden etwas dabei und so ist zumindest die Anreise gratis und klimafreundlich. Außerdem gibt es in der Stadt und auch in vielen Gemeinden Beachvolleyballplätze, die kostenlos bespielt werden dürfen. Einfach mal ein paar Freunde zusammentrommeln und sich auf den Platz wagen.

Gerade was Sport angeht, ist vieles zu Hause und ganz umsonst möglich. Eine morgendliche Joggingrunde, eine Radtour um einen See, Homeworkouts … Es gibt so viele Möglichkeiten. Wer sich im Sommer erfrischen und trotzdem den Geldbeutel schonen möchte, sollte zu weniger bekannten Badeplätzen gehen, hier ist es meist ruhiger und an manchen Plätzen zahlt man auch keinen Eintritt. Saisonkarten haben generell immer Sinn, das rentiert sich meist sehr schnell.

Natürlich gibt es noch viele weitere Ideen: ehrenamtliche Tätigkeiten, ein gemeinsamer Kochabend, ein Fotoshooting mit Freunden, Federball im Park, Geocaching oder picknicken. Wir müssen nicht zu Hause versauern. Auch wenn es bei manchen Aktivitäten am Geld scheitert: Davon lassen wir uns nicht unterkriegen.



Elisa Wimmer (15) kommt aus Anthering und geht in das Musische Gymnasium.