Influencer: "Für mich der beste Beruf der Welt"

Wie ist es, ein Influencer zu sein? Die Junge Seite hat mit Sascha Huber über Social Media, Sport und Hate gesprochen.

Influencer - der Traumberuf vieler junger Menschen. Reich, berühmt und glücklich. Aber was spielt sich hinter den Kulissen ab?

Das habe ich den österreichischen Influencer Sascha Huber gefragt. Auf YouTube hat er 1,53 Millionen Abonnenten und auf Instagram über 470.000 Follower. Auf seinen Kanälen postet er Homeworkouts, Trainingspläne und Wissen rund um Ernährung und Training. Wer sich für Fitness und einen aktiven Lifestyle interessiert, kommt an Sascha Huber nicht vorbei.

Wie und wann bist du eigentlich zum Fitnesssport gekommen? Früher war ich relativ gut im Ausdauersport, war aber immer der Kleinste und Dünnste in der Klasse. Das ist natürlich in der Pubertät nicht so einfach. Mit 14 habe ich mir gedacht: Jetzt muss ich etwas ändern. Ich trainierte zuerst zu Hause, später auch im Fitnessstudio.

Und wann hattest du dann die Idee für einen YouTube-Kanal? Ich studierte Jus, dachte mir aber währenddessen: Irgendwie sehe ich mich nicht im Anzug. Ich habe für den Sport gelebt, Fitnessvideos angesehen und mir gedacht: Ich habe auch viel weiterzugeben. Dann habe ich mein erstes Video hochgeladen und den Zuschauern hat es gefallen.

Wann war deiner Meinung nach dein großer Durchbruch? Meine Freundin Paulina hat mich dazu motiviert, kontinuierlich Videos hochzuladen. Ab diesem Zeitpunkt ist der Kanal stetig gewachsen und seltsamerweise auch gleich explodiert. Aber die Coronazeit war natürlich auch nochmal ein super Boost.

Woher bekommst du die Motivation für das Training? Es ist so: Du steckst da sehr viel Herzblut rein und dann gibt es kein Zurück mehr. Man weiß, dass man so lange dafür gekämpft hat. Natürlich gibt es Tage, an denen ich nicht so motiviert bin und dann trotzdem trainiere, weil es mein Beruf ist. Ein Maurer muss auch auf den Bau fahren, auch wenn es ihn mal nicht so freut.

Wie lange brauchst du zum Beispiel für ein Homeworkout-Video? Am aufwendigsten ist die Planung, aber auch das Filmen und Schneiden braucht seine Zeit. Man ist da schon ungefähr eine Woche beschäftigt.

Jeder Influencer ist mit Kritik oder sogar Hate konfrontiert. Wie gehst du damit um? Wenn man so eine Reichweite hat, dann hat natürlich jeder dieser Menschen eine Meinung und die teilt er auch gerne. Mit dem lernt man mit der Zeit umzugehen. Niemand wird von jedem gemocht. Man muss nur unterscheiden zwischen Kritik und Hate. Konstruktive Kritik versuche ich auf alle Fälle anzunehmen. Trotzdem darf man das Ganze nicht so an sich ranlassen. Es gibt auch noch ein echtes Leben.

Du wirst bei der Sendung "7 vs. Wild" dabei sein. In deiner Live-Entscheidung hat man bereits gesehen, dass dir diese nicht leichtgefallen ist. Wie aufgeregt bist du? 7 Tage mit 7 Gegenständen allein auf einer Insel im Dschungel. Das ist eigentlich nicht mein Spezialgebiet. Es besteht eine reale Gefahr. Man ist ganz allein und es kann etwas passieren. Wenn ich mir vorstelle, dass ich im Dschungel liege, es ist mitten in der Nacht und ich höre Schlangen und Spinnen, dann werde ich schon nervös.

Aber aufgeben ist keine Option? Aufgeben ist keine Option, da muss ich schon verdursten.

Du wirst bestimmt öfter auf der Straße angesprochen. Freut man sich da immer? Zu 99 Prozent freut man sich, aber zu 1 Prozent nicht, und das ist dann meistens in Situationen, wo es einfach nicht so passt. Aber meistens ist es der Wahnsinn, wenn sich die Leute bedanken oder von ihren Erfolgen erzählen. Das ist dann immer sehr schön und motivierend.

Es muss ja immer Content da sein. Ist das ein gewisser Druck? Ja, das ist auf alle Fälle eine Schattenseite, wenn man selbstständig ist. Auch wenn man freihat, überlegt man im Hinterkopf, trotzdem etwas zu machen. Man versucht auch immer, Content für die Zuschauer rauszuballern. Aber mir ist das Wichtigste, dass ich den Spaß an der Sache nicht verliere. Demnach: Wenn einmal ein paar Tage überhaupt keine Motivation da ist, dann kommt auch nichts.

Du bist für viele, vor allem junge Leute, ein großes Vorbild. Wie fühlt sich das an? Es ist auf alle Fälle eine große Verantwortung. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Man muss extrem aufpassen, was man macht und was man sagt, denn man will die Menschen ja positiv beeinflussen und nicht negativ. Aber ich bin auch nur ein Mensch und mache sicher auch Fehler.

Was ist deiner Meinung nach das Beste und was das Schlechteste am Beruf Influencer? Das Beste ist auf alle Fälle, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann. Das klingt jetzt so klischeehaft, aber es ist so. Das Schlechteste ist der Druck, in der Öffentlichkeit zu stehen und dass immer neue Bestleistungen erwartet werden.

Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man als Influencer braucht? Authentizität. Und dass man etwas Außergewöhnliches an sich hat. Wenn man zum Beispiel extrem gut Gitarre spielt, kann man natürlich auch groß werden auf YouTube. Es gibt mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Also wenn jemand glaubt, er oder sie hat irgendetwas Spannendes, und das probieren will: dann auf alle Fälle machen.

Wie lange kannst du dir das in dieser Form noch vorstellen? Ich sag mal so: Solange die Leute mich sehen wollen, solange sie für die Tipps dankbar sind, solange sie meine Workouts machen, werde ich das machen. Es macht mir einfach extrem viel Spaß und es ist für mich der beste Beruf der Welt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich in 20 Jahren noch YouTube-Videos hochlade, wo ich mit meinen Senioren-Kollegen gemeinsam trainiere.