"Irgendwann möchte ich bei Olympia kämpfen"

Sophie macht Taekwondo. Ein Sport, der so viel mehr ist als nur ein Kampf - Sophie stellt ihn uns vor.

"Noch zwei Minuten!" Schnell packe ich mir meinen Zahnschutz aus der Tasche und laufe zurück in die Doppelreihe in der Mitte. "So. Wir machen jetzt einen kleinen Wettkampf. Auf mein Kommando geht es los!"

Zuerst verbeugen sich meine Partnerin und ich voreinander. Dann warten wir auf das Kommando unseres Trainers. Sobald es ertönt, starten wir mit dem Trainingskampf.

Taekwondo ist eine Kampfsportart aus Südkorea. 1967 kam es nach Österreich. Zu diesem Sport bin ich durch meine Eltern gekommen - sie sind beide Trainer in unserem Taekwondo-Verein.

Die drei Silben Tae, Kwon und Do bedeuten Hand, Fuß und Wille oder Weg. Im Taekwondo gibt es verschiedene Techniken mit Hand oder Fuß. Es unterscheidet sich von den anderen Kampfsportarten (Karate, Kung-Fu …) vor allem dadurch, dass im Taekwondo mehr mit dem Fuß als mit der Hand gearbeitet wird.

In der Sportart Taekwondo gibt es drei Bewerbe: Wettkampf (Kyorugi), Formenlauf (Poomsae) und Freestyle. Ich selbst mache nur Wettkampf, das heißt: Ich fahre von Land zu Land und kämpfe dort um unterschiedliche Titel. Man trägt Schützer, also: Sensorsocken, Schienbeinschützer, Unterarmschützer, Handschuhe, Weste und Helm. In Weste und Helm sind Sensoren. Wenn man die Sensoren mit den Sensorsocken berührt, bekommt man Punkte. Für die Weste bekommt man zwei und für den Kopf drei, außer man macht eine Drehtechnik. Für eine Drehtechnik auf die Weste bekommt man vier Punkte und für eine Drehtechnik auf den Kopf bekommt man fünf Punkte. Es gibt auch unterschiedliche Altersgruppen und in jeder davon gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen - Bambini, Schüler, Kadetten, Junioren und Senioren. Ich kämpfe derzeit bei den Kadetten (von 12 bis 14 Jahren).

Beim Formenlauf ist das ein bisschen anders. Im Taekwondo gibt es gewisse Formen, die man auch für Gürtelprüfungen braucht. Wettkämpfe gibt es dafür aber allerdings auch. Dort zählen aber die Festigkeit, die Schönheit und die Höhe der Schläge. Punkte bekommt man hier genauso.

Freestyle dient eher zur Unterhaltung. Bei den größeren Meisterschaften kommt oft das Freestyle-Team "Kukkiwon" und führt auch Formenläufe mit Saltos, Überschlägen und vielem mehr vor. Sie zerschlagen auch mit verschiedenen Turnübungen wie mit einem Salto oder Flickflack Bretter mit dem Fuß oder mit der Hand.

Im Taekwondo gibt es auch verschiedene Gürtelfarben. Ein Anfänger beginnt mit dem weißen Gurt. Es gibt sechs Gürtelfarben: Gelb, Grün, Blau, Braun, Rot und Schwarz (Dan). Der weiße Gurt zählt nicht als richtiger Gürtel. Der schwarze Gurt (Dan) ist der letzte. Während es von allen anderen Gurten (außer dem weißen) zwei Gürtel gibt, gibt es vom schwarzen gleich zehn. Ich besitze den zweiten roten, werde aber vielleicht im Dezember die Dan-Prüfung machen.

Von der Kampfsportart gibt es zwei Sparten: WTF und ITF. WTF bedeutet "World Taekwondo Federation" und ITF bedeutet "International Taekwondo Federation". Zwischen den zwei gibt es einen großen Unterschied: WTF ist Vollkontakt und somit mit Schützer. Beim ITF gibt es keinen Vollkontakt, aber dafür wird ohne Schützer gekämpft (traditionelles Taekwondo). Die meisten Taekwondo-Vereine in Österreich kämpfen mit Vollkontakt, also WTF.

In ganz Österreich gibt es 147 Taekwondo-Vereine, in Salzburg elf.

1976 fand die erste Taekwondo-Weltmeisterschaft statt. 1980 wurde es vom olympischen Komitee (IOC) zunächst anerkannt und im Jahr 1988 erstmals zu einer olympischen Disziplin. Ein Meilenstein für diesen Sport waren die Olympischen Spiele in Sydney im Jahr 2000, als das erste Mal um olympische Medaillen im Taekwondo gekämpft wurde.

Ich selbst wäre gerne einmal bei Olympia dabei - das ist mein großer Traum. Davor habe ich aber noch andere, kleinere Ziele: Bei einem G-Turnier (internationales Turnier) würde ich gern den ersten Platz besetzen. Oder bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft mitmachen. Mit viel Training schaffe ich das bestimmt!

Sophie Grabner ist 13 Jahre alt, kommt aus Bürmoos und besucht die Sportmittelschule Oberndorf. Auf dem Foto links ist sie als frischgebackene österreichische Meisterin zu sehen.