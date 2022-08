"Jedermann" geht immer

Die Junge Seite beim "Jedermann". Ein veraltetes Theaterstück? Von wegen, findet unser Autor.

"Jedermann, Jedermann, Jedermann!": So und nicht anders heißt es jeden Festspielsommer aufs Neue in Salzburg. Zu Recht, denn der "Jedermann" ist das Kernstück der Salzburger Festspiele. Geschrieben hat "Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes", wie es im Originaltitel lautet, Hugo von Hofmannsthal. Uraufgeführt wurde es 1911 in Berlin. 1920 wurde es erstmals, unter der Regie von Max Reinhardt, bei den Salzburger Festspielen präsentiert. Doch worum geht es eigentlich bei diesem Stück, von dem alle immer reden?

Grundsätzlich handelt das Stück von einem wohlhabenden Mann namens Jedermann. Dieser lebt ein ausgelassenes, egoistisches und ungläubiges Leben. Er hat sich von Gott abgewandt und ihm tun es immer mehr Menschen gleich. Gott beschließt daraufhin, den Jedermann vor sein Gericht zu stellen, um so ein Zeichen zu setzen. Er schickt den Tod.

"Jedermann, Jedermann, Jedermann", ruft der Tod in Begleitung der Totenglocken. Er kommt, um den Jedermann zu holen. Der Jedermann, gespielt von Lars Eidinger, bittet aber um eine Pause. Eine Zuseherin im Publikum ist ohnmächtig geworden, nicht der Tod, sondern die Sanitäter eilen herbei. Eine kurze Pause und die Darsteller sind sofort wieder in ihrer Rolle. Der schwarz gekleidete Tod steht da, um den Jedermann zu holen, doch dieser will nicht allein vor Gottes Gericht. Er bittet den Tod um eine Stunde Zeit, um jemanden zu finden, der mit ihm diesen Weg bestreitet. Doch er findet keinen, weder sein guter Gesell noch seine Vetter wollen ihn begleiten. Zuletzt verlässt den Jedermann auch sein Reichtum. Er trifft daraufhin die personifizierten Werke, also all seine Wohltaten, die er zu Lebzeiten vollbrachte. Diese sind aber zu schwach, um ihn zu retten. Er wendet sich an den vermenschlichten Glauben und sieht ein, was er für ein falsches Leben gelebt hat. Der Teufel will ihn holen, doch dazu ist es zu spät, Jedermann wird durch die Gnade Gottes erlöst. Standing Ovations. Tosender Applaus. Begeisterung. Wieso?

Was in der Theorie vielleicht nach einem komplizierten, veralteten Theaterstück klingt, wird bei den Salzburger Festspielen zu einem modernen, aktuellen, ansehnlichen Schauspiel verwandelt. Styling, welches mittelalterliche Roben und hellblaue Versace-Plateau-Pumps kombiniert. Botschaften, die die Grenzen von Geld und Macht und soziale Ungleichheit aufzeigen, lassen keine Zweifel an der Aktualität des "Jedermanns". Diskussionen, wie jene, wie toxisch männlich der Jedermann ist, oder die nun stärkere Frauenbesetzung, zeigen, wie sich der "Jedermann" in die Denkweise des 21. Jahrhunderts adaptiert hat, und liefern bereits Inspiration für die nächste Inszenierung.

Auch Szenen, wie jene der Erlösung, in der der Jedermann vom Salzburger Dom herabsteigt, während ihn noch die letzten Sonnenstrahlen treffen und den Dom hinter ihm noch mächtiger erscheinen lassen und die gesamte Bühne in ein goldenes Finale verwandeln, sorgen für ehrfürchtige Stille und prägen sich tief ein. Kein Wunder also, dass sich dann die Menschenmassen bei schönem Wetter vor dem Domplatz sammeln, gespannt mit ihren Tickets in der Hand warten, um sich dann das Spektakel "Jedermann" anzusehen. Und auch kein Wunder, dass die Zuseher eher in Ohnmacht fallen, als nur eine Sekunde des Theaters beim Weg zum Wasserspender zu verpassen.

Neben diesen großen, imposanten Momenten sind es aber doch die kleinen Sachen, die den "Jedermann" und die Festspiele für mich ausmachen. So wie die bereits gestylte Buhlschaft Verena Altenberger, wie sie langsam aus dem großen Festspielhaus in schwarzen Badeschlapfen herausspaziert. Mit dem Fahrrad in den Händen schiebt sie sich sachte und unbemerkt an der Menschenmenge vorbei Richtung "Jedermann"-Bühne. Oder der nach der Aufführung durchgeschwitzte Lars Eidinger, der nach zwei Stunden Schauspiel in der prallen Sonne sein wohlverdientes Wasser aus dem Wasserspender hinter der Tribüne schlürft, während ihm das Publikum hinter ihm weiterhin zujubelt. An solchen Tagen liegt etwas Magisches in der Luft der Salzburger Altstadt und nicht nur die Abgase der Stadttaxis.

Stefan Garic ist 19 Jahre alt, kommt aus Wörschach (Steiermark) und ist Absolvent der HLW Wolfgangsee.