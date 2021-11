An welche Grenzen man stößt, wenn man daheim Müll einsparen will.

Tag 1

Eigentlich hatte mein großer Bruder Tobias ja die Idee dazu: Wir probieren es eine Woche lang, ganz auf Plastikmüll zu verzichten. Noch ist unser Kühlschrank gut gefüllt, Butter ist da, Käse, Aufstriche, Joghurt, Gemüse, etc... Aber der Vorsatz ist da und auch die Neugierde ist geweckt. Zuerst wird Altes aufgebraucht, ehe Neues gekauft wird. Putz- und Waschmittel sind so wie Kosmetikartikel im Bad noch reichlich vorhanden. Mein kleiner Bruder bekommt jetzt doch kein neues Ikea-Regal sondern eines auf der Gebrauchtbörse Willhaben. Aber wie machen wir das künftig mit Katzenfutter, Müllsäcken, Servietten?



Tag 2

Viele Dinge gibt es auch im normalen Supermarkt unverpackt zu kaufen, man muss nur genau schauen. Obst, Gemüse, Wurst und Käse kann man im mitgebrachten Tuppergeschirr verstauen lassen, so spart man sich schon einmal einiges an Müll. Die Milch holen wir ohnehin schon lange beim Bauern in unserer Nachbarschaft - in der guten alten Milchkanne.



Tag 3

Wir recherchieren im Internet: Wo kann man in Salzburg verpackungsfrei einkaufen? Bei "Genuss pro Gramm" im Andräviertel ist die Auswahl zwar kleiner als in einem Supermarkt (wir sind verwöhnt), aber es gibt trotzdem alles, was man für den Alltag braucht. Ein paar Dinge landeten im Einkaufskorb (Klopapier in Papier verpackt, Schafsmilcheis und Vanille-Mango-Joghurt im Glas. waschbare Bambustücher anstatt der Küchenrolle). Katzenfutter haben wir dort aber nicht gefunden, Müllsäcke auch nicht. Statt Papierservietten kann man Stoffservietten verwenden.



Tag 4

Mein großer Bruder hat die glorreiche Idee, jeden Tag Essen zu gehen und auf diese Art Verpackungsmüll zu vermeiden. Halt - machen wir natürlich nicht! Aber auch beim Auswärtsessen kann man ja auf Müllvermeidung achten. Wir gehen also Frühstücken in einer Berghütte, wo auf unseren Tellern nur frisches Essen (Schinken, Aufstriche, Joghurt im Glas, selbstgemachtes Brot) und null Plastik serviert wird - doch dann werden die Nutella-Portionsdöschen nachgereicht. Ein Glas für alle und ein Löffel wäre uns lieber gewesen. Das Frühstück schmeckt trotz Rückschlags in Sachen Verpackungsverzicht ausgezeichnet. Abends gibt es selbstgemachtes Knäckebrot mit den restlichen Aufstrichen aus dem Kühlschrank und zwischendurch Eis und Obst. Apropos Eis: Steckerleis findet sich nirgendwo ohne Plastik. Ob wir es schaffen würden, darauf langfristig zu verzichten?



Tag 5

Noch ist das Katzenfutter nicht aus. Wir überlegen immer noch, wo wir Alternativen her bekommen. Meine Erkenntnis des Tages: Immerhin könnten wir zu McDonalds gehen, denn dort ist ja wenigstens alles im Karton. Aber wir wollen ja Müll insgesamt einsparen. Schwierig.



Tag 6

Wir sind bei einer Freundin meiner Mama in einem Bootshaus eingeladen. Wir sollen Kuchen und Nudelsalat mitbringen und etwas zu trinken, weil es dort kein fließendes Wasser gibt. Wir backen einen Kuchen, alle Zutaten (Eier, Mehl, Zucker, etc.) dafür gibt es im Glas oder Papier, nur Kochschokolade und Backpulver bekommen wir nicht ohne Plastikmüll. Wir bringen Wasser und Orangensaft in Glasflaschen mit.



Tag 7

Wir verbringen die nächsten Tage bei meinem Großeltern und werden dort weitermachen in Sachen plastikfrei. Papa und Mama dürfen sich jetzt allein den Kopf darüber zerbrechen, wo sie plastikfreies Katzenfutter her bekommen. Für die beiden ist immerhin noch genug Essen im Kühlschrank.