Junge Seite: Reise nach Seoul in eine andere Welt

Lola war in Südkorea, wo auch Schlürfen und Rülpsen erlaubt sind.

Im Sommer war ich in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Die Stadt ist gigantisch, hat fast zehn Millionen Einwohner und man kommt sich richtig klein vor zwischen all den Hochhäusern und den vielen Menschen. Die meisten Leute hier, so hatte ich den Eindruck, sind eher klein, viele kleiner als bei uns, und ihre Hautfarbe ist noch heller. Auf den Straßen wird man mit blauen Augen und blonden Haaren teilweise gemustert oder es werden Fotos gemacht. Fragen, woher man kommt, tun kaum Leute und wenn man antwortet, denken sie, man ist aus Australien. Was einem jedoch oft gesagt wird, ist, was für eine schöne Haut man hat. Denn vor allem der Teint spielt in Südkorea eine große Rolle.

Make-up und Pflegeprodukte für Haut, Haare und Körper gibt es im Überfluss. Koreaner und Koreanerinnen legen darauf offenbar extrem großen Wert. An jeder Ecke gibt es eine Filiale von Olive Younge, einer Drogeriemarktkette, deren Geschäfte noch viel größer und mit wesentlich mehr Produkten ausgestattet sind als unsere.

Man taucht hier in Seoul in eine skurrile, absolut unvorstellbare Welt ein. Zwar ist vieles sehr westlich orientiert, trotzdem hat man einen kleinen Kulturschock, wenn man vom Flughafen ins Zentrum fährt. Die Straßen sind gefüllt von Märkten, wo man alles - und mit alles meine ich wirklich alles - bekommt. Jede Menge kleiner Läden, in die Hälfte davon traut man sich gar nicht rein. Schnell merkt man jedoch, dass es genau dort das beste Essen gibt. Das Street Food hier ist unbeschreiblich, von Oktopus bis Wassermelonen bekommt man alles und es schmeckt so ausgezeichnet, dass man denkt, man sei im siebten Himmel.

Die Esskultur Koreas ist anders als zu Hause. Schlürfen, lautes Sprechen und sogar Rülpsen werden hier nicht als unhöflich betrachtet, sondern gehören dazu. An jeder Ecke gibt es Starbucks. Alle trinken hier Kaffee, vor allem kalten. Limonaden wie Cola, Fanta oder Sprite gibt es kaum zu kaufen. In den meisten Lokalen steht Wasser auf dem Tisch und nach Getränkewünschen wird man auch gar nicht gefragt. Die Challenge ist aber, überhaupt in ein Restaurant eintreten zu können. Im Umkreis von zehn Metern gibt es zwar gefühlt Tausende davon, jedoch muss man zuerst über mindestens drei Zebrastreifen - oder man rennt ewig die Straße entlang, ohne jemals einen Zebrastreifen zu sehen.

Das Straßennetz ist riesig, teils sechsspurig - und das nur in eine Richtung. Für mich als Touristin waren Bussystem und U-Bahn in den ersten Tagen verwirrend, es gibt kaum Busnummern, sondern Buchstaben gemischt mit Bindestrichen und Zahlen. Die Stadt Seoul ist beeindruckend, obwohl sie so anders ist und man ein paar Tage braucht, um mit ihr warm zu werden. Aber man sollte sie einmal gesehen haben.

Lola Flieher ist 18 Jahre alt, kommt aus Salzburg und beginnt im Oktober in ihrer Heimatstadt zu studieren.