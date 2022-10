Junge Seite: Von der Schulbank auf die Theaterbühne

Dein Auftritt, bitte! Unsere Autorin Raphaela schnuppert derzeit in Anthering Theaterluft.

Noch bis zum 30. Oktober bringt die Theatergruppe Anthering das Stück "Schneewittchen und die sieben Zwerge" auf die Bühne. Da ich vor einigen Jahren schon einmal bei einem Kinderstück mitgespielt habe, wollte ich auch dieses Mal unbedingt wieder dabei sein.

Eigentlich sollte "Schneewittchen" schon Anfang 2020 aufgeführt werden, aber aufgrund der Coronapandemie mussten wir es kurz vor dem ersten Auftritt leider absagen und zweieinhalb Jahre damit warten. Am 14. Oktober 2022 war endlich die Premiere.

Um so ein Stück aufführen zu können, muss man natürlich zuerst ganz viel proben. Am Anfang, ungefähr zwei Monate vor der Premiere, steht das Verteilen der Rollen. Jeder bekommt ein Textbuch und dann wird erst einmal der Text laut durchgelesen. Danach überlegt man mit dem Regisseur, wie man die Handlungen am besten auf der Bühne darstellen könnte. Man muss sich genau merken, an welchen Stellen des Stücks man auf die Bühne treten muss, wann man wo steht und wann man wieder hinausgeht. Damit das bei den Aufführungen auch sicher klappt, haben wir mehrmals die Woche geprobt. Natürlich ist das manchmal auch ein bisschen anstrengend neben der Schule. Man kommt spät nach Hause, muss Hausübung machen, für den Vokabeltest lernen und dann hat man auch noch Theaterprobe. Aber es ist eine sehr lustige Freizeitbeschäftigung, die einen vom ganzen Schulstress ablenkt.

Bei den ersten Proben spielt man immer nur einzelne Szenen durch, dann irgendwann das ganze Stück auf einmal. Natürlich mussten wir auch beim Durchspielen immer wieder unterbrechen, weil wir einen Fehler gemacht hatten oder weil jemandem der Text nicht einfiel. Wenn man gerade nicht auf der Bühne ist, muss man ganz leise sein und zuhören, damit man seinen Auftritt nicht verpasst.

SN/theater anthering Das gesamte Team gemeinsam auf der Bühne: Eigentlich sollte „Schneewittchen“ bereits vor zweieinhalb Jahren aufgeführt werden, die „Zwerge“ sind in dieser Zeit um einiges größer geworden. . .

Nach einigen Proben haben wir unsere Kostüme ausgesucht und immer mehr Requisiten dazubekommen, wie zum Beispiel den Apfel, mit dem Schneewittchen getötet wird. Es wurde immer ernster. Das heißt auch, dass wir bei Fehlern nicht mehr unterbrechen durften, sondern improvisieren mussten. Außerdem waren schon überall im Dorf Plakate verteilt, und alle redeten schon vom Theater.

Trotz der Aufregung war es manchmal auch ein bisschen langweilig, immer dasselbe Stück, das man eigentlich schon längst auswendig kann, durchzuspielen. Doch dann kam endlich die Premiere. Da ich nicht so viel Text habe, musste ich mir keine so großen Sorgen machen, dass ich etwas Falsches sage. Für einen kurzen Moment war ich trotzdem ein bisschen nervös, weil ich daran dachte, dass die Zuseher Geld für diese Vorstellung bezahlt haben. Aber vor allem freute ich mich, weil wir so ewig lang auf diesen Tag gewartet hatten.

Als die Aufführung begann, fiel mir sofort positiv auf, dass das Publikum sehr viel lachte. Es überraschte mich ein bisschen, weil ich den Text natürlich schon so oft gehört hatte, dass ich selbst die witzigsten Stellen nicht mehr lustig fand.

Doch als ich dann auf der Bühne stand und die ganzen Leute im Publikum saßen, musste ich mich plötzlich total konzentrieren, nicht selbst gleich einen Lachanfall zu bekommen. Das Beste am Theaterspielen ist meiner Meinung nach der Applaus. Daran merkt man, ob es dem Publikum gefallen hat - und es ist echt cool, sich dann vor den ganzen Leuten zu verbeugen. Nach dem Stück waren wir bei der Premierenfeier und haben unsere gelungene erste Aufführung gefeiert.



Raphaela Ehinger ist 14 Jahre alt, kommt aus Anthering und ist Schülerin des Bundesgymnasiums Zaunergasse.