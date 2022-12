"Junge Seite": Warum wir 2022 als gutes Jahr abspeichern

Das war positiv. Von neuen Hobbys und dem Zurückerobern alter Gewohnheiten.

Unglaublich, aber wahr: Schon ist es wieder so weit! Die Bleigieß-Sets und Sektflaschen sind eingekauft, die opulenten Silvestermenüs vorbereitet und vielerorts freuen sich die Kinder bereits darauf, ausnahmsweise bis Mitternacht aufbleiben zu dürfen, um die vielen farbenfrohen Feuerwerksraketen am Himmel zu erspähen. Auch bei uns daheim im Lungau steht der Raclette-Grill schon verheißungsvoll auf dem Küchentisch. Und während die letzten Stunden des Jahres mit einer sturen Beharrlichkeit nur langsam vergehen, ist klar, dass 2022 sich dem Ende zuneigt und der Jahreswechsel kurz bevorsteht.

Hinter uns liegt ein Jahr, das geprägt war vom schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, von verheerenden Inflationsraten und Teuerungen und von fragwürdigen Sportgroßereignissen. Ein Jahr, das mit Sicherheit rege in den Geschichtsbüchern der Zukunft vertreten sein wird.

Jedoch lassen wir mit 2022 auch ein Jahr hinter uns, das trotz allem und zum Glück mehr hervorbrachte als nur Angst, Bedauern, Verständnislosigkeit und negative Schlagzeilen.

Im Lauf dieses Jahres habe ich beobachten dürfen, wie viel Hilfsbereitschaft und Fürsorge meine Mitbürgerinnen und Mitbürger für ukrainische Flüchtlinge zu geben bereit sind. Ich habe festgestellt, mit welch großer Beteiligung die Österreicherinnen und Österreicher wirtschaftliche sowie politische Staats- und Globalentwicklungen verfolgt haben. Unser Land war in dieser Situation aufmerksam und wohltätig, reflektiert und mitfühlend.

Nehmen wir also als Gemeinschaft alles Gute - Menschenliebe und Warmherzigkeit, Respekt und Verständnis, Wohlwollen und gegenseitiges Interesse - mit ins neue Jahr. So können wir jenen, für die das Jahr 2022 von Furcht, Schrecken und Leiden überschattet war, ein hoffentlich friedbringendes und hoffnungsvolleres kommendes Jahr 2023 schenken.

Magdalena Gfrerer ist 18 Jahre, wohnt in Zederhaus im Lungau und besucht die Maturaklasse an der HLW Wolfgangsee.





Im Sommer 2022 sind mir irgendwann die Augen aufgegangen, dass ich total ungesund lebe, nur Blödsinn esse und mich kaum bewege. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich bin ständig nur auf der Couch gelegen - vorm Fernseher oder mit der Spielkonsole. Doch dann hat mein bester Freund mir erzählt, dass er jetzt ins Fitnessstudio geht und dass das sicher auch für mich nicht schlecht wäre. Er hat mich nicht lang überreden müssen und es hat mir gleich getaugt. Ich habe mich vom ersten Training an selbstbewusster gefühlt und habe mich dann immer besser selber motivieren können. Inzwischen trainiere ich, wenn es sich neben der Schule ausgeht, durchschnittlich drei Mal in der Woche im Studio. Ich wärme mich auf dem Laufband auf und trainiere dann an den Geräten. Es macht mir echt Spaß. Sogar daheim bin ich schon eine Runde laufen gegangen, das wäre vor einem Jahr undenkbar für mich gewesen. Ich ernähre mich auch viel gesünder. Junkfood gibt's hin und wieder zwar auch noch, aber das ist inzwischen die totale Ausnahme. Heute lache ich über mein Couch-Potato-Dasein.

Sebastian Schmidt ist 16 Jahre alt, kommt aus Haslau-Maria Ellend (NÖ) und besucht die HAK in Bruck an der Leitha.





Seitdem ich bei meinem Sommerjob als Kellnerin im Jahr 2021 auf eine kleine Amateur-Theatergruppe aufmerksam wurde, habe ich im Theaterspielen ein neues Hobby für mich entdeckt. Dieses Jahr hatte ich meine Premiere, als ich eine kleine Rolle spielen durfte in dem Stück "Die 39 Stufen" frei nach Hitchcock. Die Verkörperung meiner zwei Rollen (einmal eine femme-fatale-mäßige Geheimagentin und einmal eine naive Bäuerin) brachte mir auch einen persönlichen Mehrwert. Auf alle Fälle habe ich Selbstbewusstsein durch dieses Hobby erlangt, aber auch die Fähigkeit, besser vor anderen zu sprechen. Im Herbst ereilte mich dann die Nachricht, dass ich für das nächstjährige Stück für eine Hauptrolle ausgewählt wurde.

Das Jahr 2022 ist durch mein neues Hobby zwar sicherlich etwas stressiger geworden, aber vor allem brachte es mir viel Freude und persönliche Erfüllung. Ich kann es kaum erwarten, was es in Zukunft für mich bereithält.

Valentina Johanna Perner ist 19 Jahre alt, kommt aus Nußdorf/Attersee und arbeitet zurzeit als Fremdsprachenkorrespondentin.





Zwei Jahre geprägt von eingeschränkter Freiheit und verknüpft mit der Ungewissheit, wie lange die Coronapandemie noch anhalten wird und unser Leben maßgeblich beeinflusst wird - diesen langen Zeitraum über fühlte sich jede Lockerung der Maßnahmen ein kleines Stück weit so an, als wäre endlich ein Ende in Sicht.

Das Schönste an 2022 war für mich, dass wir viele kleine Dinge wieder tun konnten, die uns seit 2020 nicht mehr möglich waren - wie unbeschränktes Reisen, ein "normaler" Schulalltag, etwaige andere Freizeitaktivitäten wie ins Kino zu gehen und die persönlichen Hobbys und Sportarten wieder grenzenlos ausüben zu können.

In anderen Worten: die Jahre der Pandemie haben das Jahr 2022 so schön gemacht, weil sie uns gelehrt haben, auch die kleinen Dinge, die eigentlich selbstverständlich wirken, wertzuschätzen.



Hanna Schwaiger ist 15 Jahre alt, stammt aus Seekirchen am Wallersee und besucht die 5. Klasse des Christian-Doppler-Gymnasiums in Salzburg.