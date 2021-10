Ein eigenes Handy - wie steht ihr dazu?

Wir haben uns umgehört: Wer hat schon ein eigenes Smartphone, seit wann und wozu?

Ich bin mit 13 Jahren fast die Einzige in meinem Umfeld, die kein Smartphone besitzt. Grund dafür sind meine Eltern. Erst zu Weihnachten bekomme ich mein eigenes Smartphone. In den Freistunden oder beim Warten auf den Bus: Überall benutzen die Menschen ihr Smartphone. Will ich mich mit Freunden verabreden, muss ich das alles über das Handy meiner Mutter machen. Viele meiner Freunde rufen mich gar nicht erst an, weil sie nicht wollen, dass meine Mutter abhebt. Andererseits bemerke ich auch, ...