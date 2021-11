Herr Minister, bitte schicken Sie uns heim!

Lockdown für alle - nur für uns Schülerinnen und Schüler nicht?

Seit Montag befindet sich das ganze Land im harten Lockdown - bis auf die vielen Schüler/-innen, unter denen die Inzidenz am höchsten ist. Zu Recht war der Aufschrei am Wochenanfang groß, als die Schulen mit neuen Maßnahmen gestartet sind. Unter anderem macht ein offener Brief von Medizinern/-innen, Wissenschaftern/-innen, Eltern und Schulsprechern/

-innen mit Forderungen nach geschlossenen Schulen die Runde. Trotzdem lauten die Verordnungen noch: Entweder, man geht in die Schule und setzt sich bei den hohen Infektionszahlen einer großen gesundheitlichen Gefahr aus, oder man bleibt zu Hause und verliert den Faden in der Schule.

Die Entscheidung, was man lieber möchte, liegt dann bei den Eltern von minderjährigen Schülern/-innen oder bei den Volljährigen selbst. Kurz gesagt: Das österreichische Bildungssystem wird sich selbst überlassen. Maßnahmen müssen schon wieder all die Eltern, Lehrer und Schüler tragen. Die vielen Lehrerinnen und Lehrer müssen schauen, wie sie Distance Learning und normalen Unterricht vereinen, die Schülerinnen und Schüler müssen diese Unvereinbarkeit dann ausgleichen, und wenn sie es nicht können, müssen das dann die Eltern.

Der Grund dafür: Schon wieder ein verschlafener Sommer und ein Stufenplan, dessen Kern das Maskentragen, Testen und das Verbot von Singen im Musikunterricht darstellt. Sicher, die Schule ist jener Ort, wo am meisten getestet wird, Fälle aufgedeckt werden. Trotzdem ist sie aber auch ein Ort, an dem das Virus übertragen werden kann.

Sicherlich hat der letzte Lockdown zu vielen psychischen Problemen unter Jugendlichen geführt, aber die Wurzel dieser Probleme wurde in diesem Schuljahr in keinster Weise behandelt. Vielmehr wurde mit dem Schulbetrieb fortgefahren, Defizite wurden ignoriert. Zudem jetzt noch Schüler/-innen der Gefahr des Virus auszusetzen, das kann kein Weg sein.

Bleibt zu hoffen, dass die Stimmen, die nach Schulschließungen schreien, nicht überhört werden. Das Handeln des Bildungsministers ist gefragt, um einen qualitativen und sicheren Unterricht zu gewährleisten. Damit das gegeben ist, bleibt die dringliche Bitte an Herrn Faßmann: "Bitte schicken Sie uns heim." Stefan Garic, 18