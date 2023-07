Eine ganz besondere Reise. Wie drei junge Frauen eine Hilfsorganisation in Nairobi besuchten und einen Film darüber drehten.

Nach wochenlanger Planung, Sponsorensuche und Durchsetzungsarbeit bei den Eltern war es endlich so weit: Wir - Valentina, Muriel und Selina - sitzen im Flieger nach Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Vor uns steht das wohl bisher größte Abenteuer.

Vor vier Jahren war uns die Idee gekommen, als Abschlussarbeit an der HLWM Annahof in Salzburg einen Film in einem Entwicklungsland zu drehen. Dass dieser Beschluss nun Wirklichkeit wird, realisieren wir erst, als wir mitten in der Nacht auf dem afrikanischen Kontinent landen.

Die erste Fahrt zu unserer Unterkunft, wenige Meter neben dem zweitgrößten Slum von Nairobi, hinterlässt bei uns ein mulmiges Gefühl. Mehr als 600.000 Menschen leben hier auf engstem Raum in Wellblechhütten, Menschen spazieren ziellos neben dem Highway entlang oder schlafen in alten Reifen direkt am Straßenrand. Augustine lockert das Ganze auf und bringt uns Wörter auf Swahili bei. Karibu Kenya ("Willkommen in Kenia") und Kauka ("get lost") sind die ersten Worte, die wir lernen.

Augustine ist unser Guide für die Zeit in Nairobi. Er selbst ist im Slum aufgewachsen und konnte dank MCF panairobi eine Ausbildung machen, hat eine eigene Wohnung und ist Sozialarbeiter bei der Hilfsorganisation. Er möchte keine teuren Autos oder Häuser, sondern den jungen Menschen aus seiner Community helfen. Zu sehen, wie jemand eine Ausbildung bekommt und es aus dem Slum schafft, das ist es, was ihn wirklich glücklich macht, erzählt er uns einige Tage später.

Das erste Mal auf dem Weg zum Office der Hilfsorganisation merken wir, wie exotisch man sich hier als Weiße fühlt. Herbeilaufende Kinder, starrende Blicke und die Zurufe sind anfangs sehr ungewohnt. Im Office angekommen, treffen wir auf Ann, die Managerin vor Ort. Sie stellt uns bei den Teenagermüttern vor und wir fühlen uns fast wie Stars, wir werden von allen Seiten umringt und viele möchten ein Foto machen. Es erschüttert uns, dass diese jungen Frauen im gleichen Alter wie wir sind, bereits Kinder haben und jede von ihnen eine schwere Vergangenheit hinter sich hat. Die Hilfsorganisation legt ihr Augenmerk darauf, Kinder und junge Mütter im Mathare, einem Slum in Nairobi, nachhaltig zu unterstützen und ihnen so zu einem besseren Leben zu verhelfen.

Am Tag darauf bekommen wir die Gelegenheit, eine Slum-Tour zu machen und das erste Mal zu filmen. Augustine führt uns ins Herz des Mathare-Slums und wir sind überwältigt: Überall passiert etwas, laute Musik wird gespielt, Karren werden durch die Straßen gezogen, Menschen sammeln sich um Verkaufsstände, Kinder laufen lachend an uns vorbei.

Es ist anders, als wir erwartet hatten, die Armut wirkt durch die starke Gemeinschaft zwischen den Menschen erträglicher und die meisten scheinen das Beste aus ihrer Situation zu machen. Uns beeindruckt, mit welcher Stärke die Menschen hier ihr Leben meistern. Wir fühlen uns erstaunlich wohl und lassen die unbekannte Umwelt auf uns wirken. Je genauer man hinsieht, desto mehr fallen einem die Missstände auf, die hier so präsent sind. Keine Toiletten, Müllberge an jeder Ecke, der eindringliche Geruch nach Exkrementen, Schweiß und verbranntem Müll. Besonders eindrücklich ist der Besuch bei Naomie, einer der Mütter bei MCF panairobi. Sie wohnt in einer winzigen Wellblechhütte, gemeinsam mit ihrer Mutter, ihrem Sohn und drei Geschwistern.

An den darauffolgenden Tagen drehen wir vormittags im Haus der Hilfsorganisation. Die Einblicke, die wir bei Interviews in das Leben bekommen, berühren uns tief. Viele Mädchen wurden ungewollt schwanger und waren mit ihrem Kind auf sich allein gestellt. Durch MCF panairobi bekommen sie eine Ausbildung sowie psychologische Unterstützung und können so besser für sich und ihre Familie sorgen. Es macht uns glücklich zu sehen, wie viel die Hilfsorganisation bewirkt, und wir sind auch etwas stolz, einen Teil beitragen zu können.

Je länger wir hier sind, desto mehr schließen wir dieses Land mit seinen offenen Menschen und seinen Eigenarten ins Herz. Wir sind unglaublich dankbar für diese Erfahrung, die nicht nur unsere technischen Fähigkeiten gestärkt hat, sondern an der wir persönlich wachsen konnten. Asante Sana (Danke) an alle, die dieses Projekt zu etwas Besonderem gemacht haben.



Valentina Eberling, Muriel Renner und Selina Schwarz sind Maturantinnen an der HLWM Annahof. Ihr Video könnt ihr über den QR-Code ansehen.