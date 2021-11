Kein Maturaball, kein Skikurs, kein Sternsingen: Wie schränkt Corona dich ein?

Das haben wir die Autorinnen und Autoren der Jungen Seite gefragt.

Das Stück wird ausgewählt, Rollen werden zugeteilt, Kostüme anprobiert. Wochenlang wird Text gelernt, eifrig geprobt und dann, endlich, die Aufführung! Oder auch nicht. Ich gehe in eine Schule mit Schwerpunkt Darstellendes Spiel.

Normalerweise ist am Ende des Schuljahrs eine Aufführung vorgesehen. Nachdem diese schon im Jahr 2020 abgesagt wurde, freuten wir uns im letzten Schuljahr umso mehr darauf.

Doch kurz vorher teilte man uns mit, es wäre wieder nicht möglich. Wir machten Vorschläge, überlegten, ob es vielleicht im Freien ginge, usw. Doch leider keine Chance. Es ist sicher verständlich, dass wir nach langer Arbeit und Vorfreude enttäuscht sind, wenn alles umsonst war. Bleibt zu hoffen, dass wir dieses Schuljahr vor Publikum spielen dürfen. Elisa Wimmer, 13

Letztes Jahr konnte ich wegen Corona nicht mit meinen Freundinnen Geburtstag feiern. Außerdem wären wir mit der Schule in den Nationalpark Hohe Tauern gefahren. Der Urlaub in Kroatien mit meinen Eltern fiel auch aus. Ich kann mich außerdem noch erinnern, dass ich letztes Jahr an Halloween nicht mit meinen Freundinnen von Haus zu Haus gehen durfte. Sternsingen ging auch nicht. Es gab Zeiten, da konnte man sich auf nichts mehr wirklich freuen, weil es sowieso abgesagt wurde. Hoffentlich wird das mit Corona nächstes Jahr besser! Raphaela Ehinger, 13

Der Maturaball meiner Schule wurde von dem Ballkomitee am Ende der Sommerferien sicherheitshalber abgesagt. Man hatte sich über die Maßnahmen im Oktober Sorgen gemacht. Ich hatte einige Tage davor mein Ballkleid erhalten und war gerade Schuhe einkaufen, als mich die WhatsApp-Nachricht mit der offiziellen Absage erreichte. Diese kam plötzlich, doch war verständlich. Traurig ist, dass wir keinen Abschluss hatten, wie man ihn sich vorstellt. Mit Corona wäre ein normaler Ball aber sowieso niemals möglich gewesen. Nun planen wir eine kleine Abschlussfeier im engen Kreise nach der Matura. Valentina Perner, 18

Corona schränkt mich eigentlich nirgendwo ein, außer vielleicht, wenn ich die Maske tragen muss und den Grünen Pass oder den Ninja-Pass immer herzeigen muss. Was ich auf jeden Fall gemerkt hab: Wie gut und wichtig für die Abläufe in meinem Alltag das Impfen war. Lukas Stättner, 13

Testen, testen und schon wieder testen. Der Schulalltag hat sich verändert. Nicht nur die Schulveranstaltungen, auch die Landschulwochen wurden abgesagt. In der vierten Klasse sind die Schnuppertage gestrichen worden. Deshalb war die Entscheidung für die nächste Etappe um einiges schwerer. Der normale Alltag ist auch anders geworden. Die Geburtstagsfeiern werden klein oder gar nicht gefeiert. Freunde trifft man selten und wenn, dann nur draußen. Überall ist Maskenpflicht und ohne 3G kommt man nirgends mehr rein.

Sarah Flachberger, 14

Wenn ich an die Zeit vor Corona denke, dann habe ich Familienausflüge, Reisen, die Schule und Besuche von Freunden vor Augen. Mit Beginn der Coronazeit war plötzlich nichts mehr möglich. Erst mit meiner Impfung hat sich mein Alltag wieder halbwegs normalisiert. Eine große Einschränkung ist aber nach wie vor die Unsicherheit, wie es weitergeht. Kann ich im Advent den Christkindlmarkt besuchen? Wird mein Klavierkonzert stattfinden? Man kann auch keine spontanen Ausflüge mehr machen, denn meistens muss man sich vorher registrieren. Zurzeit kann ich nur abwarten und Daumen drücken, dass das bereits zwei Mal verschobene Musical "Cats" im Dezember endlich stattfindet. Nora Grössenberger, 13

Hauptsächlich schränkt mich Corona in meinem Leben bei meiner Vorfreude ein. Durch ein ständiges Hin und Her von Verordnungen und Regeln kann man sich nie hundertprozentig auf

Veranstaltungen wie Konzerte oder Maturabälle in fernerer Zukunft freuen. Man kann sich nie sicher sein, ob Ereignisse wirklich stattfinden können oder ob diese wieder in letzter Sekunde abgesagt werden. Wenn ich dann durch diese ständige Unsicherheit keine Vorfreude mehr habe, wirkt sich das dann auch auf meine Motivation aus, und wenn diese fehlt, bin ich leider in vielen Teilen des Alltags eingeschränkt. Stefan Garic, 18

So wie alle anderen zweiten Klassen auch hätten wir einen Skikurs gehabt. Doch leider fiel der wegen Corona aus. Damals empfand ich das als nicht so schlimm, da wir auch noch andere Ausflüge machen werden - dachte ich mir zumindest. Ein Jahr darauf wären wir nach Kroatien für eine Meeresbiologische Woche gefahren. Die wurde jedoch auch abgesagt, da es den Ausflugsleitern zu riskant war. Heuer, in der vierten Klasse, holten manche Klassen diese Woche nach - wir nicht.

Ich habe mich sehr darüber geärgert. Für den nächsten Sommer ist eine Sportwoche geplant. Mal schauen, ob die stattfindet ... Julia Lüftner, 13

Man kann mich zu jenen Betroffenen zählen, die durch die Lockdowns psychisch beeinträchtigt wurden. Das erzwungene Zuhausebleiben gefiel mir anfangs sehr, denn so hatte ich die Chance, meinem Traum, abzunehmen, hundertprozentig nachgehen zu können. Dabei schlitterte ich schnell in eine Magersucht. War ich es zuvor gewohnt gewesen, an sieben Abenden pro Woche unterwegs zu sein, hockte ich nun jeden Tag daheim. Das hat mir alle Lebensfreude geraubt. Der einzige Erfolg, der in meinem Leben noch zählte, war die sinkende Zahl auf der Waage. Corona ließ mich vergessen, was es bedeutet, zu leben. Anna Dürnberger, 19