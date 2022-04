Kommt, lasst uns spielen!

Wie erfindet man ein Spiel? Unsere Autorin Elisa Wimmer war bei zwei Salzburger Spiele-Entwicklerinnen.

Die klassischen Brettspiele erleben einen Aufschwung. Das ist vermutlich auf die Langeweile in Lockdown oder Quarantäne zurückzuführen. In dieser Zeit haben viele das Spielen für sich entdeckt und die alten Spiele aus Kindertagen wieder hervorgekramt.

Auch ich habe in letzter Zeit wieder mehr gespielt und mich gefragt: Wem fällt so etwas bloß ein? Wie wird ein klassisches Brettspiel entwickelt und woher kommen die Ideen? Ich wollte das genauer wissen und habe mit zwei Frauen aus Salzburg, Ingrid Sapp und Sabine Scheufele, gesprochen, die selbst Spiele entwickelt haben. Bei ihrem Spiel "Cheeky Hyena" geht es um die Rettung einer Trinkwasserquelle, die von der Ausbeutung durch einen Konzern bedroht ist. "El Sabio" ist ein spannendes Strategiespiel und von einer Urversion des Schachs inspiriert. Ihr "Moiré-Schuber" bringt die Titelmotive auf der Schachtel in Bewegung. Wichtig war den beiden Spieleentwicklerinnen "der Spaßfaktor mit einer Portion Glück".

Als Inspiration dienen Scheufele und Sapp "teilweise jahrhundertealte, überlieferte Spiele". Anschließend überlegen sie sich, wie man sie für die Gegenwart "spielbar" machen kann. Das heißt: Die Regeln werden verändert oder verschärft und Figuren und Geschichten neu geschaffen. Zusätzlich orientieren sie sich auch an aktuellen Themen und lassen sich neue Designs einfallen. Nachdem die Grundidee für ihre beiden Spiele stand, haben sie diese "unzählige Male" getestet. Zuerst auf grob skizzierten Spielbrettern, die dann immer wieder verändert und verfeinert wurden.

Auch Freunde und Familie hätten sie immer wieder eingespannt, erzählen die beiden Frauen. Dabei entdecke man die eine oder andere Schwachstelle oder käme auf zusätzliche Ideen. Am Ende wurden die Spielfiguren händisch einsortiert, Spielbretter in die Schachteln gelegt und alle Spiele mit einem Schuber versehen und verpackt. Zusätzlich kümmern sich die beiden um die eigene Website. Das alles klingt nach ziemlich viel Arbeit. Und tatsächlich: Der Entwicklungsprozess für "Cheeky Hyena" und "El Sabio" habe gut acht Monate gedauert, erzählen sie.

Um die Produktion zu finanzieren, müsse man vorab einiges an Geld lockermachen. Das bringt natürlich ein Risiko mit sich. Zum Glück hat es sich im Fall der beiden Salzburgerinnen, die das Entwickeln von Spielen eher als Hobby betrachten, gelohnt.

Auf die Frage, was wir Jugendlichen aus ihren Spielen mitnehmen können, antworten Sabine Scheufele und Ingrid Sapp: "Bei unseren Spielen ist es wie im richtigen Leben - es läuft nicht immer alles nach Plan und manchmal ist man vom Pech verfolgt: Verlieren lernen ist daher ein wichtiger Faktor! Niemals aufgeben ist die Devise, denn jedes Spiel bringt wieder eine neue Chance zu gewinnen! Und dann ist da natürlich die gemeinsam verbrachte Zeit, wenn man an einem Tisch sitzt und spielt. Manche Spiele fokussieren auf den Teamgeist oder auf strategisches Denken. Deshalb ist das altbewährte Brettspiel nach wie vor so wertvoll!"



Elisa Wimmer ist 13 Jahre, kommt aus Anthering und besucht die 4. Klasse am Musischen Gymnasium.