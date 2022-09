Indianer trifft Rastafari

Kulturelle Aneignung. Was bedeutet das eigentlich? Wo gerät der Austausch an seine Grenzen?

Seit der Begriff "cultural appropriation" (deutsch: kulturelle Aneignung) während der 1980er-Jahre in akademischen Kreisen der USA und Großbritanniens entstand, um Themen wie Kolonialismus und die Beziehungen zwischen Mehrheits- und Minderheitsgruppen zu diskutieren, hat er im Lauf der Jahre den Sprung aus der Fach- in die Alltagssprache geschafft. So kocht der Vorwurf der kulturellen Aneignung heute immer wieder hoch, etwa in Bezug auf bestimmte Faschingskostüme, Festivals mit kulturellem Ursprung, Haarstile und Tattoos.

Die Website bedeutungonline.de definiert kulturelle Aneignung als "die unbewusste, uneingestandene oder auch beabsichtigt unangemessene Übernahme eines Elements oder diverser Elemente einer Kultur durch Angehörige anderer Kulturen". Dabei sei "diese Praxis […] vor allem dann umstritten, wenn sich Mitglieder dominanter Kulturen Elemente von Minderheitskulturen aneignen". Nach britannica.com liegt kulturelle Aneignung vor, "wenn Mitglieder einer Mehrheitsgruppe kulturelle Elemente einer Minderheitsgruppe in ausbeuterischer, respektloser oder stereotyper Weise übernehmen".

Demnach spricht man, um auf die Beispiele von vorhin zurückzukommen, von kultureller Aneignung, wenn bei Faschingsumzügen Indianerkostüme inklusive passenden Federnkopfschmucks getragen werden; wenn Tausende Nicht-Hinduisten sich beim Holi-Festival gegenseitig mit Farbpulver bewerfen; wenn Menschen ohne Bezug zu den Rastafari ihre Haare als Dreadlocks stylen oder sich Personen ohne entsprechenden Hintergrund Māori-Tattoos stechen lassen und sich dabei - hierauf liegt besondere Wichtigkeit - des geschichtlichen und kulturellen Kontexts sowie der enormen Bedeutung des fremdkulturellen Gutes, das sie für sich in Anspruch nehmen, nicht bewusst sind oder diese wissentlich ignorieren.

Natürlich kann kulturelle Aneignung auch dafür sorgen, dass zuvor verrufene Kulturmerkmale von Minderheitsgruppen gesellschaftlich akzeptierter werden, doch der Preis dafür ist leider oftmals, dass das Wissen um die kulturellen Ursprünge ebendieser Merkmale verloren geht.

Nun aber jeder Form kulturellen Austauschs Aneignung zu unterstellen, ist ohne Frage auch nicht der richtige Weg. Dies widerspricht nicht nur dem Gedanken der Möglichkeiten- und Rechtegleichheit für alle Menschen, sondern schränkt ebenso das zwischenmenschliche Zusammenspiel und den interkulturellen Wandel massiv ein.

Anstatt den Austausch vollends bleiben zu lassen, gilt es daher, einen Weg kulturellen Austauschs zu finden, welcher die Ursprungskultur respektiert, ehrt und hochhält, statt negative Stereotypen zu verewigen. Sich Wissen über die fremde Kultur anzueignen, bevor man zusammenhangslos ihre Kulturmerkmale in Szene setzt, ist ebenso eine notwendige Maßnahme, um kulturelle Aneignung zu vermeiden, wie das Hinterfragen des eigenen Verhaltens rund um die Thematik.

Möchte ich, dass Menschen, die einer anderen Kultur als meiner eigenen angehören, sich durch mich missverstanden und angegriffen fühlen? Dass mein Verhalten andere an möglicherweise schmerzhafte Kapitel ihres Lebens erinnert?

Die US-Schriftstellerin und Pulitzer-Preisträgerin Nelle Harper Lee beschreibt es in ihrem Buch "Wer die Nachtigall stört" in etwa so: Selbst, wenn man mit dem eigenen Verhalten in Zusammenhang mit kultureller Aneignung niemanden verletzen möchte, so kann es doch sein, dass sich jemand mit entsprechendem Hintergrund gedemütigt fühlt. Letztendlich versteht man die Grenzen, die Lebensumstände, die Kulturverbundenheit und die Reaktion, die das Verhalten anderer in Verbindung mit dieser in anderskulturellen Personen auslöst, erst dann vollends, wenn man die Dinge aus deren Sicht betrachtet; wenn man in ihre Haut steigt und damit herumläuft.





Magdalena Gfrerer ist 18 Jahre alt, wohnt in Zederhaus im Lungau und besucht die Maturaklasse an der HLW Wolfgangsee.