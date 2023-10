Lampenfieber: Hilfe, gleich muss ich auftreten!

Junge-Seite-Autorin Klara Grössenberger steht häufig auf einer Bühne. Wie sie mit ihrer Nervosität klarkommt.

Ich stehe hinter der Bühne und warte auf meinen Auftritt. Gedämpft höre ich die Stimmen der Menschen im Publikum. Alle freuen sich auf das bevorstehende Konzert, alle - außer mir. Ich kämpfe still und leise mit der Angst. Meine Hände zittern, mein Atem geht schnell und meine Gedanken kreisen die ganze Zeit nur um eine Sorge: "Was, wenn ich versage?" Ich habe Lampenfieber.

Liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Klara Grössenberger und ich gehe auf ein Musikgymnasium. Dort stehe ich regelmäßig mit meinem Instrument Querflöte auf der Bühne. Zusätzlich habe ich letztes Jahr an dem Jugendredewettbewerb in der Kategorie Spontanrede mitgemacht und gewonnen. Dort musste ich mich, nach fünf Minuten Vorbereitungszeit, vor einer Jury und einem Publikum beweisen. "Also hast du sicher kein Lampenfieber", schlussfolgern die meisten Menschen, denen ich von meinen Auftritten erzähle. Schön wär's! Natürlich habe ich teilweise Lampenfieber, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Wie?

Als kleines Kind hat es mir nie etwas ausgemacht, auf der Bühne zu stehen. Ich habe regelmäßig mit meinem Instrument, der Querflöte, anderen Menschen etwas vorgespielt und ich hielt auch immer gern Referate vor der Klasse. Früher habe ich auch jedem erzählt, egal ob er es wissen wollte oder nicht, dass mein Traumberuf Moderatorin ist. Den lieben langen Tag vor Menschen oder einer Kamera zu reden und dafür bezahlt zu werden, das schien mir der perfekte Job für mich zu sein. Bis ich einmal bei einem Referat meinen Text vergaß. Mein Kopf war leer. Völliges Blackout. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich nach dem Referat auf der Schultoilette vor Scham geweint habe. Mir war das so peinlich! Doch trotz allem habe ich weiterhin Referate gehalten und auf Konzerten Querflöte gespielt. Alles wie immer also? Nicht ganz, denn ab diesem Tag hatte ich vor jedem Auftritt gewaltiges Lampenfieber: zitternde Hände, einen schnellen Atem, Herzrasen und einen trockenen Mund. Bis heute habe ich mit diesen Nebeneffekten von Lampenfieber zu kämpfen, aber mittlerweile habe ich gelernt, besser damit umzugehen. Vor jedem Auftritt nehme ich mir kurz ein bisschen Zeit für mich und rede mir selbst positiv zu, meist vor einem Spiegel. Ich sage mir, dass ich mein Bestes geben und den Auftritt gut meistern werde. Auch bin ich mir immer bewusst, dass Scheitern ab und zu halt zum Leben dazugehört.

Dieser "positive self-talk", wie ich es nenne, hilft mir sehr. Von Freundinnen jedoch weiß ich, dass bei ihnen ganz andere Dinge gegen Lampenfieber helfen, wie beispielsweise Musik hören oder Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, mit Lampenfieber umgehen zu lernen. Wichtig ist: Nutzt jede Möglichkeit, vor einem Publikum zu performen. Übung macht den Meister! Und vielleicht beginnt es euch ja dann eine Freude zu machen, wenn ihr im Rampenlicht steht. Außerdem gibt es kein schöneres Gefühl, als einen Auftritt erfolgreich gemeistert zu haben. Glaubt mir!

Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, ob ich immer noch Moderatorin werden will. Das weiß ich leider nicht so genau. Einerseits könnte ich es mir gut vorstellen, da ich gern im Rampenlicht stehe und vor einem Publikum spreche. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob ich diesen Beruf auf Dauer ausüben könnte. Da ich nicht weiß, ob ich dem ständigen Druck, alles richtig zu machen, und der alltäglichen Nervosität standhalten könnte. Vielleicht seht ihr mich in ein paar Jahren im Fernsehen die Nachrichten moderieren und wenn nicht, dann stehe ich sicher in meiner Freizeit oft auf der Bühne.

Denn: Ich stehe gern hinter der Bühne und warte auf meinen Auftritt. Gedämpft höre ich die Stimmen der Menschen im Publikum. Alle freuen sich auf das bevorstehende Konzert, alle - und ich wohl am meisten. Ich kämpfe zwar mit der Angst zu versagen, aber ich kann es auch kaum erwarten, endlich auf der Bühne, im Rampenlicht, zu stehen.

Klara Grössenberger ist 16 Jahre alt, kommt aus Obertrum und besucht das Musik- und Sportrealgymnasium in Salzburg.