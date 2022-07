Mauthausen: Einblicke in die Gräueltaten der Nazis

Lebenserwartung: Neun Monate. Schüler des Herz-Jesu-Gymnasiums besuchten die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.

Bis heute ist die KZ-Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich trauriges Symbol für den Holocaust, den millionenfachen Mord an den europäischen Juden. Mauthausen war das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs.

SN/imago images/Rudolf Gigler

Ende Mai besuchten zwei vierte Klassen des Privatgymnasiums der Herz-Jesu-Missionare in Salzburg-Liefering mit ihren Klassenvorständen und Geschichtsprofessoren diesen geschichtsträchtigen Ort nahe den Flüssen Donau und Enns.

Schülerin Stella-Marcellina Zisler hat den Besuch für die "Junge Seite" dokumentiert:



Nach einer eineinhalbstündigen Fahrt kamen wir bei der KZ-Gedenkstätte Mauthausen an und fanden uns nach einer kurzen Pause in jeweils drei Gruppen zusammen. Drei fachkundige Guides begleiteten uns auf unserem Rundgang, der etwa 90 Minuten dauerte.

SN/APA/HARALD SCHNEIDER

Unser erster Halt war das Fußballfeld, das die Nationalsozialisten die Gefangenen an den Wochenenden aus Gründen der Propaganda benutzen ließen. Dort spielten auch die örtlichen Mannschaften gegen die Teams aus dem Konzentrationslager - ein deutliches Zeichen dafür, wie eng die Einwohner der umliegenden Ortschaften mit dem Konzentrationslager und den Nazis waren. Heute steht dort zur Erinnerung ein Baum mit einer Gedenktafel und einem Kreuz. Auf der daneben liegenden Wiese standen einst riesige Todesbaracken, die von den Häftlingen auch "Russenlager" genannt wurden, da dort sowjetische Kriegsgefangene untergebracht waren.

SN/AP

Schließlich kamen wir im Gedenkpark von Mauthausen an. Für jedes Land, das Opfer im KZ hatte, wurde dort ein Denkmal erbaut. Menschen aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, Frankreich, Ungarn, Belgien, der Ukraine, Polen und Albanien und sogar aus Staaten, die heute gar nicht mehr existieren, wie die DDR, die Sowjetunion und die Tschechoslowakei, finden hier ewige Ruhe und Anerkennung. Besonders zwei Denkmäler haben mich besonders berührt: jenes für die Juden und die Kinder.

Vom Gedenkpark blickten wir auch hinab auf die berühmte "Todesstiege". Wer hier stolperte, riss alle mit sich und fand an der sogenannten "Fallschirmspringerwand" seinen Tod im Steinbruch.

SN/APA

Heute darf man diese Stiege nicht mehr hinuntergehen. Man kann nur über einen Zaun hinunterblicken. Hier erfuhren wir viel darüber, wie die Menschen aus den benachbarten Ortschaften auf die Gräueltaten im Konzentrationslager reagierten: Manche machten Geschäfte mit den Nazis und schlugen selbst Gefangene, wenn sie im Steinbruch als Aufseher mitarbeiteten, andere jedoch brachten heimlich Essen für die abgemagerten Häftlinge.

SN/AP

Unser Guide zeigte uns dann das eigentliche Arbeitslager, unter anderem auch die Baracken und den Appellplatz. Es ist mir bis heute unbegreiflich, wenn ich mir vorstelle, dass sich 150 bis 300 Menschen so einen kleinen Raum zum Schlafen teilen mussten. Kaum sechs Stunden Schlaf, keine richtige Körperhygiene und fast nichts zu essen oder zu trinken. Die durchschnittliche Lebenserwartung unter solchen Bedingungen lag bei etwa neun Monaten. Viele Häftlinge überlebten nicht einmal eine Woche.

SN/AP

Vor einigen Jahren wurde die Gedenkstätte um den sogenannten Raum der Namen erweitert. Dort stehen moderne schwarze Tische, in denen mit leuchtender weißer Farbe alle Namen der KZ-Häftlinge, die im KZ Mauthausen verstarben, in Originalschreibweise eingraviert sind. Während der Besichtigung des Raums versuchten wir, möglichst viele Namen aufmerksam zu lesen. Immerhin steht jeder Name für einen Menschen. Aber die Anzahl der Opfer war einfach zu groß. Wir konnten nicht einmal alle Namen lesen.

SN/APA/RUBRA

Die Besichtigung der Gaskammer war für uns alle erschütternd. Dabei besaß Mauthausen eigentlich nur eine kleine Gaskammer, da es im "Dritten Reich" kein Vernichtungslager, sondern ein Arbeitslager war. Am Ende der Führung sahen wir uns noch das Krematorium an. Hier waren Kränze als Zeichen der Trauer niedergelegt worden.

SN/APA/RUBRA

Immer mehr Exkursionen werden mit Schulklassen nach Mauthausen unternommen. Aus meiner Sicht ist dies enorm wichtig, da der Nationalsozialismus leider ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte Österreichs ist. Gerade unsere Generation sollte immer wachsam sein und gegen Rassismus und Antisemitismus vorgehen. Wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber wir können die Zukunft verbessern und gestalten.

Die Menschenwürde ist unantastbar, aber sie ist zerbrechlich. Gerade heute, wo der Antisemitismus um sich greift, wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten. Darum gibt es für uns und jeden Menschen auf dieser Welt eine Pflicht: Die Menschenwürde unserer Mitmenschen stets zu verteidigen!





Stella-Marcellina Zisler ist 14 Jahre alt und Schülerin der 4a-Klasse des Privatgymnasiums der Herz-Jesu-Missionare in der Stadt Salzburg.

Das Konzentrationslager Mauthausen

Mauthausen war das größte Konzentrationslager der Nationalsozialisten auf dem Gebiet Österreichs. Von den 200.000 Menschen im Arbeitslager verloren zwischen 1938 bis Mai 1945, bis zur Befreiung durch US-amerikanische Truppen, mindestens 90.000 Menschen ihr Leben im KZ Mauthausen.

SN/www.picturedesk.com

Viele wurden ermordet, andere starben an den Folgen der schweren Arbeit, die sie dort im Steinbruch, im sogenannten ,,Wiener Graben"", verrichten mussten. Bis heute steht die Gedenkstätte Mauthausen in Oberösterreich als trauriges Symbol für den Holocaust, den millionenfachen Mord an den europäischen Juden.

Stimmen

"Das KZ Mauthausen zu besuchen war sehr interessant. Die Stimmung war, wie erwartet, sehr traurig. Im Allgemeinen ist es aber gut, vor Ort zu sein, damit man sich einen besseren Eindruck verschaffen kann."

Lisa Schönbauer, Schülerin der Klasse 4a

"Ich finde es gut, dass viele Exkursionen nach Mauthausen unternommen werden. Insbesondere Jugendliche sollten dieses Thema ernst nehmen und dem Ort und seiner Geschichte entsprechenden Respekt zollen. Jedoch sollten nicht nur Schulklassen, sondern auch vermehrt Erwachsene sich hierfür interessieren." Antonia Hofer, Schülerin der 4a-Klasse