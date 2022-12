Zügig ins Abenteuer

Alles auf Schiene beim Reisen mit Interrail. Unsere Autorin Valentina Perner hat mit dem Zug Europa entdeckt.

Es wird immer moderner, oder war es einfach schon immer - per Interrail durch Europa unterwegs zu sein. Wer kennt nicht die Geschichten von Eltern oder Freunden? Auch dieses Jahr verloste die EU 35.000 Interrail-Tickets für Jugendliche im Alter von 18 Jahren. Ich war 2022 eine der Glücklichen, die so ein Ticket gewonnen hatten und im Sommer daher Europa unsicher machen konnten!

Auf die Verlosung war ich im vergangenen Jahr von einer Lehrerin aufmerksam gemacht worden. Selbst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Einige meiner Mitschüler haben sich damals dafür angemeldet und ich habe das dann ganz spontan mit einer Freundin auch gemacht. Der Prozess war simpel und als ich dann im Jänner plötzlich per E-Mail die Bestätigung bekommen hatte, konnte ich es gar nicht glauben. Durch Europa zu reisen war schon immer ein Traum von mir, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so plötzlich wahr würde. Zu zweit haben wir dann begonnen zu planen, um so viel wie möglich von dieser Reise mitzunehmen. Es gibt schon einige Regeln, die die Tour ein bisschen einschränken, zum Beispiel darf man eigentlich nur sieben Tage reisen, aber das stellte keine große Hürde dar. Der Sinn wäre eigentlich, dass man mehr über Europa und seine Kulturen lernt.

Wenn man bei dem Gewinnspiel mitmacht, muss man daher auch einige Fragen zu dem Thema beantworten, etwa, ob man sich denn als Europäer fühle und wie viel man von Europas Kultur weiß.

Der erste Stopp war dann Prag, was vor allem für die kleine Geldtasche einen Trip wert ist und mich auch sonst sehr verzaubert hat. Der Weg führte uns weiter nach Oświęcim (Auschwitz), wo wir eine sechsstündige Führung durch das Konzentrationslager (KZ) machten. Das war schon harter Tobak und wahrscheinlich würde ich das nicht noch einmal sehen wollen, aber ich finde trotzdem, dass jeder einmal in seinem Leben ein KZ besuchen sollte. Dazu ist die Geschichte ja da: um daraus zu lernen, damit sich das nicht wiederholt. Zurzeit kommt es einem so vor, als würden die schrecklichen Geschehnisse dieser Zeit langsam in Vergessenheit geraten.

Berlin war eher lau und zeigte sich nicht von seiner besten Seite, als wir dort waren. Dafür schien Amsterdam aber umso heller! Wenn nicht eines Abends unser Hostel-Boot weggeschwommen wäre und wir eine Nacht ohne Bleibe dagestanden wären. Aber über so etwas kann man später lachen.

Nach Brüssel ging es nach Paris, was immer ein heißer Tipp ist, da die meisten Museen für unter 25-Jährige gratis sind! Ebenso mussten wir beim Louvre nicht lange anstehen (mit gratis Onlinereservierung) und die "Mona Lisa" war auch schön, aber überrannt. Nizza war unser Entspann-Tag und die französische Riviera hat uns einfach verzaubert, ebenso wie das schöne Monaco, wo wir sogar noch die Bremsspuren des letzten Formel-1-Rennens auf der Straße sehen konnten.

Rom und der Vatikan waren unser letztes Ziel. Tatsächlich mussten wir hier etwa 45 Minuten anstehen, um in den Petersdom gehen zu können. Aber wir lernten beim Warten nette Leute kennen und mit angenehmen Gesprächen verflog die Zeit.

Das sei auch gesagt, denn das Schönste an meiner Reise waren auch die Leute, die ich auf dem Weg kennengelernt habe. Es gibt viele Facebook-Gruppen oder Subreddits übers Interrailen, wo man sich mit Leuten zusammensprechen und Tipps holen kann. Dort sollte man unbedingt mal vorbeischauen, wenn man seine Reise plant. Im Allgemeinen habe ich einfach viel gelernt und viel erlebt. Vor allem geschichtlich schien unsere Reise vom Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust gesäumt gewesen zu sein. Ob es nun das ehemalige Ghetto in Prag war oder kleine Plaketten vor Wohnhäusern in Berlin, auf denen an ermordete Juden erinnert wurde, das Thema war allgegenwärtig. Wahrscheinlich habe ich in diesen Wochen mehr über die Geschichte meiner Heimat Europa gelernt als während meiner gesamten Schullaufbahn.



Valentina Perner (links im Bild) wohnt in Nußdorf am Attersee.