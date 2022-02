Mit dem Skiclub auf die Piste

Skifahren ist zu teuer? Die Eltern haben keine Zeit? Ein Skiclub könnte die Lösung sein.

Skifahren ist für mich meine liebste Wintersportart, denn wenn man es einigermaßen gut kann und die richtige Ausrüstung hat, die individuell zu einem passt, hat man doch gleich viel mehr Freude am Fahren. Ich fahre oft mit meinem Papa und so oft wie möglich samstags mit dem Skiclub Seekirchen ganztägig in Werfenweng Ski. Letzteres ist auch ziemlich praktisch, da man hier gemeinsam mit gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen fährt und von ausgebildeten Trainern Tipps rund um die Technik beim Fahren bekommt.

Wenn der Winter schneereich genug ist, fahren wir mit dem Skiclub auch in Hof bei Salzburg Ski. Auch deswegen ist der Skiclub Seekirchen toll. Denn hier wird einem das Skifahren von Klein auf richtig gelehrt, von Trainern, die dies in ihrer Freizeit machen (ein großes Danke dafür). Auch, wenn Eltern gerade keine Zeit für den doch sehr zeitaufwendigen Sport haben, kann man trotzdem regelmäßig einen präparierten Berg hinunterfahren. Auch die Kosten werden durch den Mitgliedsbeitrag fast komplett gedeckt - inklusive dem Essen auf der traditionellen Hütte, und das ist bei diesem doch sehr kostspieligem Sport für viele eine große Entlastung.

Selbst wenn man in seinem Freundeskreis keine skisportbegeisterten Kinder hat, bringt ein Skiclub große Vorteile. Es sollte mehr davon geben, da deren Anstrengungen auch dazu führen, dass vielleicht Kinder, die nur kostenbedingt nicht Skifahren können, es sich dann schon leisten können. Weil: Die Ausrüstung kann man sich, wie ich finde, auch recht kostengünstig bei Sportfachgeschäften ausleihen.

In den letzten beiden Jahren ist der Skikurs an vielen Schulen ausgefallen, an meiner Schule war das "nur" 2021 der Fall. Der Skikurs geht mir aber schon sehr ab, weil man sonst nie dazu kommt, mit der gesamten Klasse diese schöne Sportart auszuüben. Immerhin leben wir in einem Land, in dem das Skifahren groß geschrieben wird und das für seine Skiparadiese bekannt ist.

Hanna Schwaiger ist 14 Jahre alt, kommt aus Seekirchen und besucht die 4. Klasse des SUM RG in Salzburg.