Nest verlassen - und ab in die WG

Wohngemeinschaft. Wie das Zusammenleben funktionieren kann.

Wenn "wg" ("wie geht's?") plötzlich eine andere Bedeutung bekommt, nämlich: Wohnung putzen, selbst kochen, eigenständiges Lernen, keine elterliche Kontrolle - und das, wie in meinem Fall, mit 16 Jahren. In eine Wohngemeinschaft (WG) ziehen: Was für die meisten Erziehungsberechtigten vermutlich wie ein Albtraum klingt, ist für Jugendliche der Traum von der - zumindest teilweisen - Selbstständigkeit. Und der wird für viele immer öfter und immer früher zur Realität. Die Gründe dafür können schulischer oder familiärer Natur sein.

Doch so schön die Idylle vom alleinigen Wohnen klingt, so schnell kann sie auch verblassen. Doch wie weiß man, ob der Traum von der eigenen Wohnung sich nicht irgendwann zum Albtraum entwickeln wird?

WG - der Traum wird Wirklichkeit. Plötzlich steht man da, in einer kleinen, etwas dunklen 40-Quadratmeter-Dreizimmerwohnung. Wobei die drei Zimmer nicht allzu wörtlich genommen werden sollten. Die Mitbewohnerinnen: zwei Internatsschülerinnen. Sie mussten raus aus dem Internat, da die freien Zimmerplätze durch einen Ansturm an Internatsanmeldungen knapp geworden waren. Also raus ins eigene Glück. Zum Glück wird dieses Glück noch von den Eltern bezahlt. Die sorgen sich, aber plötzlich bekommt auch bei ihnen das Kürzel "wg" ("wie geht's?") eine andere Bedeutung. "wg" wird plötzlich zu "WG" - und WG heißt nun mal: weniger elterliche Kontrolle und mehr Eigenständigkeit. Mehr Eigenständigkeit heißt: selbst kochen, selbst putzen, selbst einkaufen, selbst bestimmen, alles selbst, aber ohne noch selbstständig zu sein. Finanziert wird man schließlich noch von den Eltern. Von denen man am Wochenende zu Hause mit einem Fragenhagel erwartet wird, ob man eh klarkomme, immer Zähne putze und nicht verschlafe. "Ja, Mama, passt schon, kannst du meine Wäsche waschen?" Das ist die Informationsauskunft, die man schließlich gibt. Funktionieren tut leider nicht immer alles so gut, die meisten Wohnungen sehen dann öfter den Lieferservice als den Staubsauger und die passende Mitbewohner/-innen zu finden ist auch nicht allzu leicht. Deshalb ein paar Tipps, damit das Wohnen nicht zum Albtraum wird:



1. Mitbewohner/-innen klug aussuchen!

Immerhin begleiten sie einen ein ganzes Schuljahr oder länger. Es sollten Personen sein, mit denen man Kompromisse eingehen kann.

2. Kompromisse eingehen!

Man wohnt nicht mehr allein und die Mitbewohner/-innen sind nicht die Eltern. Einander zu verstehen und zu respektieren, auch wenn es nicht im eigenen Interesse liegt, ist von großer Bedeutung.

3. Putzen!

Putzen wird nötig sein, genauso wie Geschirr abwaschen, egal, wie oft man es aufschiebt: Irgendwann wird es unausweichlich und wenn es dann gemacht ist, fühlt man sich auch gleich wohler in den eigenen vier Wänden.

4. Die Schule bzw. Arbeit nicht aus den Augen verlieren!

Es wird viele Gelegenheiten geben, dem Lernen auszuweichen, es aufzuschieben. Doch dem zu widerstehen macht sich bezahlt. Die Eltern werden einem mehr Vertrauen schenken und einen nicht gleich nach dem ersten Jahr wieder ins Internat schicken beziehungsweise heimholen.

5. Sich organisieren!

Man wird sich in sehr vielen Lagen organisieren müssen, für Essen, für Fahrgemeinschaften, für Internet und noch so vieles mehr. Sich zusammenzusprechen mit Vermietern/-innen und Freunden/-innen ist unausweichlich.

Je früher man anfängt, sich in Richtung Selbstständigkeit zu bewegen, desto leichter wird es dann später im Leben, wenn man das Nest der Eltern verlassen muss. Und je früher man dieses Nest verlässt, desto früher wird die Abkürzung "wg" wieder zum einfachen "Wie geht's?".

Stefan Garic, 18