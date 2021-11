Lola Flieher, 17, hat sich den Ausgang der UN-Klimakonferenz genauer angesehen.

"Die Menschheit hat Krieg gegen die Natur geführt: Wir müssen damit aufhören. Der Planet Erde ist unsere einzige Heimat. Wir müssen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, gemeinsam." Mit diesen Worten eröffnete der europäische Kommissionspräsident Charles Michel die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow, kurz COP26. Doch ist es nicht längst zu spät? Haben nicht alle viel zu lange gewartet, um zu handeln? Viele sehen das Ergebnis der Konferenz als absolute Enttäuschung, und das ist sie auch. Wie Greta Thunberg vor einigen Tagen meinte: "Es ist bloß ein großes Blah-blah-blah."

In der Klimakonferenz ging es hauptsächlich darum, in der näheren Zukunft Dinge zu ändern. 2030 soll die Entwaldung enden. 2025 soll eine radikale Trennung von Plastik kommen, doch das ist alles viel zu spät. Niemand macht klare Ansagen. "Selbstregulierung", das ist ein großes Wort. Doch damit sollte man sich keinesfalls zufriedengeben. Das hieße: Warten, bis irgendwer anfängt. Die Politiker auf der Konferenz tun aber genau das. Man müsste sich aufregen über neue Richtlinien - aber es gibt ja kaum welche. Verpflichtungen werden unterschrieben und verhandelt, doch von klaren Vorschriften für den Klimaschutz und Anpassungen aller Lebensbereiche zugunsten des Klimas ist keine Rede. Und wo davon die Rede ist, wird darauf vergessen, dass klare Richtlinien beschlossen werden, falls jemand irgendwelche Auflagen nicht erfüllt.

Zur Rechenschaft wird wie immer niemand gezogen, denn wir haben die letzten Jahrhunderte auch überlebt. Also werden wir diese Katastrophe bestimmt auch überstehen. Doch so einfach, wie viele denken, ist es absolut nicht. Wir sprechen von einer Klimakatastrophe, die jeden trifft, aber keiner will es verstehen, geschweige denn sich in seiner Verschwendung oder Bequemlichkeit zurückhalten, etwa, wenn es um den Ausstoß von Treibhausgasen geht. Billige Flüge und ständiges Autofahren sind kein Thema in dieser Krise, doch die Klimaneutralität ist es - wenigstens ist das ein Anfang. Immer mehr Länder sagen zu, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Na ja, besser als nichts.

Jeder kann kleine Schritte machen, auch die Politik. Sicherlich kann man sagen, dass jeder Einzelne nicht darauf warten soll, dass irgendwer etwas bestimmt. Es muss die Politik dennoch weit klarer und deutlicher vorgeben, was passieren muss. Und doch liegt es an allen, dass wir mittun. Denn würde niemand etwas tun, wird es ziemlich heiß und ungemütlich auf der Erde - und es ist die einzige, die wir haben. Trennen wir Plastik - oder besser: Kaufen wir es gar nicht. Vermeiden wir Autofahrten und beginnen endlich, an die Zukunft zu denken, und zwar an die Zukunft aller.