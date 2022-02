"Olympia in Peking? Das schau ich mir nicht an!"

Drei Meinungen zu den Winterspielen 2022. Keine Demokratie, keine Begeisterung, kein Schnee - ist das Olympia?

Warum kein neues Austragungsland?

Olympische Spiele sind neben der Fußball-WM das berühmteste, angesehenste und beliebteste weltweite Sportevent, bei dem sich Athletinnen und Athleten aus fast allen Ländern der Welt miteinander in den verschiedensten Sportarten messen.

Das diesjährige Austragungsland China ist bekannt für seine Staatsführung, die einer Diktatur ähnelt. Menschenrechte werden nicht ernst genommen und politisch unkorrekte Aussagen, die nicht der Meinung der chinesischen Regierung entsprechen, hart bestraft, wie man es an berühmten, auch sportlichen Beispielen sehen kann.

Um den eigenen Sportlern nicht in den Rücken zu fallen und ihnen die Jagd auf die Medaillen zu ermöglichen, boykottierten manche Staaten die Spiele nicht komplett, sondern schickten "nur" keine diplomatischen Vertreter nach Peking. Viele bezweifeln aber, dass dies etwas an den Zuständen in China ändert. Auch mir geht es so. Als die zahlreichen Missstände ans Licht gekommen sind, wäre die einzige Lösung gewesen, ein anderes Land als Austragungsort zu wählen oder Olympia an Bedingungen zu knüpfen. Oder eben aus Protest keine Sportler zu den Spielen zu schicken.

Hanna Schwaiger ist 14 Jahre alt, kommt aus Seekirchen und besucht die 4. Klasse des SUM RG in Salzburg.

"Es geht ja um den Sport"

Laut einer aktuellen Umfrage, die erst kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in China durchgeführt wurde, interessiert sich nur rund jeder fünfte Deutsche für die Wettkämpfe in Peking und Umgebung. Parallel dazu verschlechtert sich das Image Olympias stetig. Der Austragungsort dieser Winterspiele wird zur Verbesserung nicht viel beigetragen haben - die Kritik ist groß.

Peking gilt nicht gerade als großer Wintersportort. Für die Skisprungschanze mussten nicht nur jahrhundertealte Trassen, sondern auch ganze Dörfer weichen. Deren insgesamt 1500 Einwohner wurden irgendwohin abgesiedelt.

In Peking gibt es nur wenig Niederschlag, also kaum Schnee und Wasser. Was haben sich die Verantwortlichen also als Lösung ausgedacht? "Bauen wir doch kilometerlange Leitungen!", dürften sie sich gedacht haben. Egal, wenn der Kunstschnee zu Erosion führt, welche ganze Siedlungen gefährden könnte. Umerziehungslager für Uiguren, Demonstrationen für Demokratie in Hongkong werden niedergeschlagen, es herrscht Totalüberwachung und auf jeden Fall keine Meinungsfreiheit.

Christophe Dubi, Exekutivdirektor des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), sagte erst vor Kurzem in der (übrigens sehr sehenswerten) Dokumentation ,,Spiel mit dem Feuer - Wer braucht noch dieses Olympia?", dass das IOC keine politische Organisation sei. Aber mit der Vergabe gibt es China, einer Autokratie, die Bühne, sich in ein gutes Licht zu stellen. Frage: Wenn dem IOC Menschenrechte anscheinend egal sind und es sich als unpolitische Organisation versteht, sind Menschenrechte dann in seinen Augen nur die Politik der sogenannten Demokraten? Ich frag ja nur. Aber hey, es geht ja um den Sport.

Magdalena Mackinger (15) aus St. Pantaleon (OÖ) besucht die 10. Klasse Gymnasium in Laufen (D).

"Sehe mir Olympia nicht an"

Ich frage mich doch sehr, wo die ursprüngliche Idee von Pierre de Coubertin bei den heurigen Spielen berücksichtigt wurde. Die Ursprungsidee war schließlich, dass alle Menschen auf der Welt friedlich zusammenleben sollen. In China und bei den diesjährigen Spielen erkenne ich diesen Grundgedanken nicht.

Vielmehr sehe ich das Gegenteil. Die chinesische Minderheit der Uiguren wird systematisch verfolgt und in Lager gesteckt. Von einem kulturellen Genozid ist die Rede. Unabhängigkeitsbestrebungen in Tibet münden in blutige Konflikte und Tibeter mit Bildern vom Dalai Lama werden ins Gefängnis gesteckt. Demokratiebewegungen wie jene in Hongkong werden gnadenlos niedergeschlagen. Das alles während die Olympischen Spiele unter dem Slogan "Together for a Shared Future" zelebriert werden.

Als Antwort gibt es einen politischen Boykott von Ländern wie Australien, Großbritannien, Neuseeland, USA und Kanada. Auf uns in Österreich ist der Funke nicht übergesprungen, es wird vor einer Politisierung der Spiele gewarnt. Diese sind aber längst ein Politikum, ob man will oder nicht.

Der Umweltaspekt kommt dann auch noch dazu. Peking ist keine Stadt, in der es schneit. Es ist zwar kalt, aber es gibt keinen Niederschlag. Vielmehr herrscht Wüstenklima, die Wüste Gobi liegt nicht weit weg. So sind alle Pisten mit Kunstschnee präpariert, im Hintergrund eine braun-graue Berglandschaft. Wettkampfstätten wurden im Kerngebiet des Nationalparks Yanqing Songshan errichtet. Nachhaltigkeit und Naturschnee gibt es nicht.

Meiner Meinung nach ist aber den Athletinnen und Athleten, die bei den Winterspielen um die Medaillen mitkämpfen wollen, kein Vorwurf zu machen. Diese müssen durch strikte Coronakontrollen und trainieren jahrelang, um teilnehmen zu können. Eine Wahl bleibt da nicht wirklich. Aber sie wissen, was im Hintergrund geschieht.

Die Schuld muss beim Olympischen Komitee gesucht werden. Dieses Komitee schweigt zu den Umständen in China, nein, es setzt sogar den chinesischen Diktator Xi Jinping auf die Ehrentribüne. Werbedeals in Millionenhöhe haben offenbar die Menschlichkeit vergessen lassen. Ich sehe mir die heurigen Winterspiele jedenfalls sicher nicht an.

Stefan Garic ist 19 Jahre, kommt aus Wörschach (Steiermark) und besucht die Maturaklasse der HLW Wolfgangsee.