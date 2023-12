Olympische Ziele

Leben als Profisportler. In Julia Lüftners Familie gibt es einen Olympiateilnehmer. Sie hat mit ihm über seinen sportlichen Alltag gesprochen.

All you need is a board!" Das ist das Motto von Snowboardcross-Sportler Julian Lüftner. Als Mitglied im österreichischen A-Kader ist er im Weltcupzirkus unterwegs und hat mittlerweile schon zwei Weltmeisterschaften und mehrere Weltcups bestritten. Der Tiroler hat sich nicht nur den Titel österreichischer Meister geholt, sondern schlitterte letztes Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking ganz knapp an der Medaille vorbei und wurde Vierter. Wie es hinter den Kulissen von Sportlern und ihrem Werdegang aussieht.

Wie kommt man auf die Idee, Profisportler zu werden, und ab welchem Alter sollte man damit am besten anfangen?

Julian Lüftner: Das ist keine bewusste Entscheidung. Wenn man als Kind oder Jugendlicher generell sportaffin ist, führt dich deine Leidenschaft irgendwann zum Beruf. Ich habe, so wie viele, mit Fußball, Skifahren und Snowboarden angefangen. Meine Lehrerin hat mir damals einen Zettel mitgegeben, ob ich auf eine Wintersportschule will. Und da habe ich mir gedacht: coole Idee. Im Volksschulalter habe ich mich also bewusst dafür entschieden, neben einer schulischen Ausbildung Sport zu betreiben.

Wie schaut der Trainingsplan eines Spitzensportlers aus und wie genau wird auf die Ernährung geachtet? Das hat sich in den vergangenen Jahren sehr geändert. Früher hat man geschaut, wer der Stärkste im Kraftraum ist. Mittlerweile umfasst das komplette Training bei einem Sportler auf Weltniveau viel mehr. Auch die Ernährung ist ein ganz wichtiger Part, man ernährt sich leistungsorientiert. Leistungsorientiert zu essen bedeutet, dass ich, wenn ich im Rennen bin, Energie brauche. Dann esse ich eine Handvoll Gummibärchen, Schokolade oder so. Davon bekomme ich schnell Zucker. Ein weiterer großer Part ist die Regeneration. Ich bin ja mittlerweile schon 30 Jahre alt, und je älter man wird, desto mehr muss man sich darüber Gedanken machen, wie lang man regeneriert. Der Trainingsumfang wird weniger, aber dafür intensiver.

Wenn man schon bei unzähligen Rennen mitgemacht hat - bist du dann eigentlich trotzdem noch davor aufgeregt? Ja, immer! Eine gewisse Aufregung ist gut, weil das die Sinne schärft, man ist wachsamer und konzentrierter. Wenn ich nicht mehr aufgeregt und es mir egal wäre, dann müsste ich eh aufhören, denn dann ist es meistens gefährlicher. Aber ab und zu, wenn du ein gutes Rennen hast, dann kommt man in einen gewissen Modus, in dem man nicht mehr so aufgeregt ist. Vor dem Start ist man schon aufgeregt, aber du bist bei dir und hast einen guten Fokus. Und das ist eigentlich der Flow, den jeder Sportler erreichen will.

Was war bzw. ist dein größtes Erfolgserlebnis in deiner Sportkarriere? Das größte Erlebnis rein auf ein sportliches Event bezogen war sicher Olympia 2022 in Peking. Das war schon sehr beeindruckend. Ich bin zwar nur Vierter geworden, leider, aber das war eigentlich in Ordnung. Ich habe so viele Leute gesehen, die teils auch besser am Snowboard waren als ich, die aber auf dem Weg auf der Strecke geblieben sind, etwa durch Verletzungen, falsche Entscheidungen, auch weil sie es mental nicht geschafft haben. Deshalb muss ich sagen, dass ich schon sehr privilegiert bin, dass ich eigentlich überhaupt meine ganze Karriere bis dorthin so habe durchziehen können. Und dass ich auch noch von dem leben kann, ist eigentlich meine größte Errungenschaft.

Wie soll deine Karriere weitergehen? Ich habe heuer die Polizeischule abgeschlossen - und diesen Sommer auch das erste Mal gearbeitet. Dadurch ist ein großer Druck abgefallen, weil ich jetzt weiß, dass ich eine Karriere nach dem Sport habe. Mein nächstes Ziel ist die Teilnahme an Olympia 2026. Danach ist für mich sportlich definitiv Schluss.

Wenn du jungen Nachwuchssportlerinnen und -sportlern einen Tipp geben könntest - welcher wäre das? Egal, ob es im Profisport klappt oder nicht, der Weg dorthin bereichert das Leben extrem und hilft in schwierigen und stressigen Situationen. Betreib deinen Sport, solange die Leidenschaft dafür brennt!

Julia Lüftner ist 15 Jahre alt, kommt aus Oberndorf und besucht die 2. Klasse HLW ABZ St. Josef.