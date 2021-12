Schritt für Schritt zum Bullet Journal

Für alle, die ihr Leben übersichtlicher und vor allem persönlicher planen wollen.

Jetzt, wo bald ein neues Jahr beginnt, ist der perfekte Zeitpunkt dafür, ein Bullet Journal zu beginnen. Vor allem auf der Plattform Pinterest wurde es zuletzt zu einem großen Trend. Erfunden wurde es 2016 von Ryder Carroll, einem Designer aus New York. Seitdem nutzen viele Menschen dieses besondere Planungssystem.

Aber was ist ein Bullet Journal überhaupt? Grundsätzlich kann das Bullet Journal alles sein. Ein Kalender, ein Tagebuch, ein Gewohnheitstracker oder einfach eine To-do-Liste. Oder auch alles zusammen. Im Bullet Journal finden alle deine Gedanken und Ideen einen Platz. Da du es selbst gestaltest, kannst du es einfach zu dem machen, was für dich am praktischsten ist.

Für ein Bullet Journal braucht man eigentlich nur einen Stift und ein leeres Notizbuch. Wichtig ist, dass man nicht alle Seiten gleichzeitig gestaltet, sondern jeden Monat nach und nach anlegt. Neugierig geworden? Dann erkläre ich jetzt, wie du zu deinem perfekten Bullet Journal kommst.

Schritt 1: Zuerst geht es an die Auswahl des richtigen Notizbuchs. Das Cover soll dich ansprechen, das Papier hochwertig sein, damit nichts durchdrückt. Außerdem sollte man sich auch überlegen, ob man die Seiten liniert, kariert, punktiert oder leer möchte und wie viele Seiten es haben soll.

Schritt 2: Starte mit einem Key und einem Inhaltsverzeichnis. Unter Key versteht man einen Code, mit dem das Planen leichterfällt. Zum Beispiel könnte ein Punkt für eine Aufgabe stehen, wird daraus ein Häkchen, ist sie erledigt etc. Auch ein Farbcode kann hilfreich sein. Wer möchte, kann sich dann noch eine Übersicht über das ganze Jahr machen. Das kann später helfen.

Schritt 3: Nachdem diese Seiten fertig sind, kannst du den ersten Monat anlegen. Ich starte immer mit einem Deckblatt. Ideen aus dem Internet zu suchen ist natürlich erlaubt! Ich verwende gern Motive, die zum Monat oder zur Jahreszeit passen. Weiter geht es bei mir mit einer Monatsübersicht. Dort kann man sich dann Geburtstage, Termine usw. eintragen.

Sehr gern verwende ich auch Tracker. Mit einem Habit-Tracker kann man seine Gewohnheiten festhalten. Wenn man sich vornimmt, mehr Sport zu machen, gesünder zu essen, weniger am Handy zu sein, kann das helfen. Beliebt ist auch der Mood-Tracker. Bei diesem zeichnet man für jeden Tag ein Feld, das man dann, je nachdem wie man gelaunt war, anmalt. Dann starte ich mit dem Anlegen der Wochen. Lass einfach für jeden Tag so viel Platz, wie du brauchst. Ich verwende meistens für eine Woche eine Doppelseite. Und schon ist der erste Monat fertig. Elisa Wimmer, 13