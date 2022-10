Secondhandkleidung: Trend oder Zukunft?

Kleidung aus zweiter Hand. Unser Autor Stefan stellt kreative Upcycler und ihre Motivation vor.

Secondhand, Vintage, Thrift - was heißen denn all diese wundersamen Begriffe? Sie beschreiben nicht weniger als einen Kleidungsstil einer ganzen Generation von Jugendlichen: den des Tragens alter, bereits gebrauchter Kleidung.

"Der Trend des Secondhand-Shoppings explodiert wie nie zuvor", erklärt Robin Balser. Der junge Mainzer hat einen ausgefallenen Sinn für Mode und ist Gründer des wohl größten Secondhand-Modeunternehmens Europas: Vino Kilo. Herr Balser weiß, wovon er spricht. Er hat die Kleidung aus zweiter Hand schon früh für sich entdeckt. Was für andere Müll war, erwies sich als regelrechter Goldschatz für ihn, den er bei Pop-up-Events in trendigen Lagerhallen präsentiert und zum Kilo-Preis verkauft. Das bereits in acht Ländern bei sechs Events pro Wochenende - auch in Salzburg.

"Der Kleidung einen möglichst langen Lebenszyklus geben"

Seine Motivation? "Die Ressourcen der Kleidung werden nicht verbrannt, wie es bei großen Retailern Usus ist, sondern man gibt der Kleidung einen möglichst langen Lebenszyklus", erklärt er.

Dieser Lebenszyklus wird von anderen schon jahrelang erhalten: Sozialshops wie Caritas, Humana und Volkshilfe sind dem Trend der Wiederverwendung von gebrauchter Kleidung schon lange voraus, ohne es gewollt zu haben. Das Stigma "Wer gebrauchte Kleidung kauft, ist arm" gilt schon lange nicht mehr, ganz besonders für die jüngeren Besucher. Diese werden immer häufiger in den Carla-Shops begrüßt, erkennt die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Sachspenden und Logistik der Carla, Elisabeth Mimra.

"Thrift Hauls"- Neues Image für Secondhand

Secondhand wurde aus dem Schmuddeleck geholt: Mittels eleganter Präsentation der Kleidung wird eine kontinuierlich breiter werdende Käuferschicht angesprochen - auch die Jugendlichen. In sogenannten "Thrift Hauls" - Kurzvideos via TikTok oder Instagram - präsentieren diese dann oft ihre Kleidungsausbeute und animieren Jugendliche zum Secondhandeinkauf.

Upcycling: Aus Alt mach Neu

Doch nicht nur Einkaufsmöglichkeiten hat Secondhand hervorgebracht, sondern auch kreatives Denken und Köpfe - ein gutes Beispiel dafür ist der 19-jährige Linzer Luis Kaindlstorfer. In Thrift-Shops gekaufte Stoffe schneidert er sich zu Kleidung. So näht er sich aus einem alten Vorhang mit einem skurrilen Muster schnell mal ein Hemd oder aus einem Leintuch ein T-Shirt. Diese Art des Wiederaufbereitens alter Stoffe wird Upcycling genannt. Luis kann das mittlerweile so gut, dass er seine Werke unter seiner eigenen Marke 4040 Customs vertreibt. "Es ist einfach großartig, wenn man auf diese Weise zu Kleidungsstücken kommt, die sonst keiner hat", erzählt er.

Doch wie eingangs erwähnt ist Secondhand-Shopping ein Trend - und Trends vergehen. Was die Frage aufwirft, ob gebrauchte Kleidung auch in Zukunft mit neu produzierter konkurrieren kann oder ob Secondhand erste Wahl werden kann? Elisabeth Mimra ist sich sicher, dass Secondhand auf jeden Fall gleichwertig mit neuer Ware werden kann. Aufgrund der Umweltkrise werde uns auch nicht viel mehr übrig bleiben, sagt sie. Der Vino-Kilo-Chef Robin Balser stimmt dem zu: "Viel zu lange haben wir den Irrsinn der großen Modeketten mitgemacht, wie das Verbrennen neuer Kleidung während der Lockdowns. Die Zeit zum Umdenken ist gekommen."

Stefan Garic ist 19 Jahre alt, kommt aus Wörschach (Stmk.) und leistet derzeit Zivildienst.