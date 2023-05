Servus, Chef: Wie bewerbe ich mich für einen Ferialjob?

Ferialpraktikum. Unsere Autorin Hanna hat sich genau angesehen, wie man sich richtig bewirbt.

Auch wenn man aufgrund des derzeitigen ständigen Regenwetters kaum an den Sommer denkt und bis dahin noch einige Wochen vergehen, ist es schon längst an der Zeit, über einen Ferialjob oder ein Praktikum nachzudenken, sofern man das will.

Endlich darf ich heuer auch zum ersten Mal in den Sommerferien arbeiten und dabei stellte ich mir ziemlich viele Fragen. Welches Unternehmen? Was brauche ich alles, um mich dafür zu bewerben? Auf welche Kriterien sollte ich achten? Wann schicke ich meine Bewerbung los? Ich könnte noch etliche solcher Fragen aufzählen, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht viel nutzen und zudem würde es nach einer Weile ziemlich langweilig werden.

Nun ist aber Schluss mit lustig und ich versuche, so gut wie möglich Informationen und Tipps für einen Ferialjob und ein gutes Bewerbungsschreiben zu vermitteln.

Als Erstes sollte man wissen, wann man sich für einen Ferialjob bewirbt und vor allem in welchem Unternehmen. Über das beziehungsweise die Unternehmen (ich würde es bei mehreren versuchen, da es oft passiert, dass sie keinen Ferialjob anbieten oder sich für jemand anderen entschieden haben) kann man sich eigentlich das ganze Jahr über informieren.

Dabei sollte man darauf achten, dass der jeweilige Betrieb für einen selbst gut mit den Öffis erreichbar ist und man so nicht auf andere angewiesen ist. Es ist auch von Vorteil, wenn man sich, wenn möglich, über das dortige Arbeitsklima informiert und eventuell eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter kennt oder tatsächlich den oder die Chefin höchstpersönlich. Man muss sich auch bewusst sein, dass man vor allem bei einem Ferialjob oft ziemlich undankbare Arbeit erledigen muss, die einem nicht immer Spaß macht, aber trotzdem erledigt werden muss.

Hat man sich darüber schon gut Gedanken im Voraus gemacht, dann kann man es sich nun am Schreibtisch bequem machen, wo man das Bewerbungsschreiben entwickelt. Dafür braucht man unbedingt einen Text, in dem man erzählt, dass man eben gerne einen Ferialjob hätte und warum: Zum Beispiel zur Taschengeldaufbesserung oder um praktische Erfahrungen sammeln zu können. Außerdem sollte man anführen, wie man auf genau dieses Unternehmen gekommen ist und warum man sich dafür entschieden hat. Außerdem sollte man unbedingt erwähnen, in welchem Zeitraum der Ferialjob stattfinden soll und zum Schluss kommt eine Anspielung auf eine hoffentlich positive Rückmeldung.

Wenn man mag, kann man auch noch ein Foto von sich einfügen - keine Sorge, ich bin definitiv kein Computergenie und habe das auch geschafft, hierfür gibt es sehr schöne Vorlagen im Internet. Nachdem dies erledigt ist, ist noch ein Lebenslauf zu erstellen. Dieser ist vermutlich bisher nicht sonderlich lang, dennoch sollten die persönlichen Daten, also Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Name und Beruf der Eltern, bisherige Schulen sowie Ausbildungen und anschließend auch etwaige Hobbys angeführt werden. Auch dafür gibt es einige Vorlagen im Internet.

Viele (inklusive mir) stellen sich die Frage, ob ein Zeugnis auch hinzugefügt werden soll. Diese Frage würde ich mit einem Nein beantworten, schließlich ist es nur ein Ferialjob - will der Unternehmer oder die Unternehmerin dein Zeugnis wirklich sehen, dann werden sie dir höchstwahrscheinlich darüber Bescheid geben.

Endlich hat sich der Aufwand gelohnt und vor dir steht ein ordentliches Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf, aber was nun? Zum Glück sind wir im 21. Jahrhundert und man muss das Schreiben nicht mehr in Form eines Briefs bei der Post aufgeben. Dafür gibt es auf den Homepages der Unternehmen immer eine E-Mail-Adresse, die genau für solche Sachen erstellt wurde und häufig ganz unten neben der Telefonnummer steht. An diese Adresse verschickt man ein Mail mit den angehängten Formularen. Nicht vergessen: Oben die Zeile "Betreff" mit dem Wort Ferialjob füllen.

Das Mail an sich sollte ziemlich kurz sein und nur erwähnt werden, welche Dokumente man beigefügt hat. Bedenke, dass in Unternehmen meist sehr viel Druck und Stress herrscht, weshalb eine Antwort auf deine Bewerbung etwas länger dauern kann als erhofft. Wenn all diese Punkte berücksichtigt und sie bestmöglich erfüllt sind, steht einem Ferialjob fast nichts mehr im Wege!



Hanna Schwaiger ist 15 Jahre alt, stammt aus Seekirchen am Wallersee und besucht die 5. Klasse des Christian-Doppler-Gymnasiums in Salzburg.