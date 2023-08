So ein Theater!

Jedermann höre, sehe, staune und wundere sich. Unsere Autorin Magdalena Gfrerer hat sich ein Theaterstück angesehen, das schon über 700 Mal in Salzburg aufgeführt wurde.

Obgleich Hugo von Hofmannsthals Schauspiel "Jedermann" seit der Gründung der Salzburger Festspiele im Jahr 1920 bereits mehr als 700 Mal aufgeführt und die Geschichte vom Sterben des reichen Mannes schon viele Male erzählt wurde, so deckt sich doch keine Neuinszenierung des Stückes mit den Inszenierungen der Vergangenheit. Mittels beeindruckender Bühnenbilder, kreativer Make-up- und Kostümgestaltung, dramatischer Choreografien und musikalischer Umrahmung sowie, allem voran, neuer Inszenierung - in diesem Jahr erneut durch Michael Sturminger - erhält das Schauspiel jedes Jahr einen anderen Unterton zugeschrieben. Heuer steht der "Jedermann" ganz im Zeichen des Klimaschutzes und der ungenierten Expression.

Schon in den ersten Minuten des Stückes lässt sich klar die Richtung erkennen, in welche Sturminger seine Version des "Jedermann" zu lenken versucht. Sarah Viktoria Frick ist als Göttin etwa in einen Ganzkörperanzug inklusive langen Rocks gehüllt, welcher in seinem Gestaltungskonzept an Gaia, die personifizierte Erde der griechischen Mythologie, angelehnt ist. Während Frick ihren Bühnenmoment als Göttin damit verbringt, sich schwer atmend über die Menschen zu beschweren, verschmilzt ihr Kostüm mit der Szenerie, die sie umgibt, und wirkt beinahe wie eine opulente Blumenwiese. Göttlichkeit und Natur scheinen damit eng verbunden und das umweltignorante Schaffen der Menschen geht in diesem Licht als Angriff gegen den Himmel selbst hervor.

Neben Fricks Rolle machen Aktivisten auf die Klimaschutzthematik aufmerksam, indem sie das palastartige Heim Jedermanns, gespielt von Michael Maertens, mit beißend oranger Farbe besprühen. Anders als bei jenen Aktivisten der Letzten Generation, welche während der heurigen "Jedermann"-Erstaufführung für Aufruhr sorgten, handelt es sich hierbei jedoch um Schauspieler; um bewusst dargebotene Ideen Sturmingers. Zudem tragen Jedermanns arme Nachbarn Kostüme, die Müllsäcken aus Plastik ähneln - eine weitere der vielen künstlerischen Anspielungen auf Umweltschutz und Natur, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Neuinszenierung des "Jedermann" ziehen.

Bemerkenswert sind außerdem die neomodernen Bühnenoutfits der Tischgesellschaft und der Vettern Jedermanns, die, bunt und skurril, gesellschaftlichen Normen trotzen und die Oberflächlichkeit und Unbesonnenheit ihrer Träger unterstreichen. Mirco Kreibich zeigt sich als Mammon, als Reichtum Jedermanns, in einem goldenen Tutu aus Geldscheinen, Anja Plaschg fällt als Glaube mit Glatzkopf und Fake-Babybauch auf und sogar die Buhlschaft Valerie Pachner hat in diesem Jahr die pompöse Traditionsrobe gegen eine lockere Schlaghose und ein bauchfreies Oberteil getauscht.

Wenngleich die heurigen Kostüme einen ausgesprochen erfrischenden und expressionistischen Eindruck machen, so kommt man doch nicht umhin zu bemerken, dass einige Kleidungs- und Make-up-Elemente zu schrullig und folglich fehl am Platz erscheinen. Sie lenken mehr ab, als dass sie einen Mehrwert für das Stück bieten, und nehmen dem Jedermann einen Teil seiner Ernsthaftigkeit. So verlieren sowohl die ständige, drängende Präsenz der Klimaproblematik als auch Jedermanns verzweifelter Kampf mit der Vergänglichkeit seiner Existenz angesichts der grotesken Auftritte einiger Charaktere ihre Bedrohlichkeit und Tiefe.

Den Besuchern der diesjährigen "Jedermann"-Vorstellungen wird das Schauspiel wohl als modern und zeitgenössisch in Erinnerung bleiben; als eine Inszenierung, die zahlreiche gute und im Einzelnen spannende Ideen enthielt, jedoch damit kämpfte, sie alle auf nachvollziehbare Weise miteinander zu verknüpfen und dadurch überladen und etwas irritierend wirkte.

Ich selbst habe Hofmannsthals Schauspiel "Jedermann" am 24. Juli zum ersten Mal live gesehen und hatte, trotz genannter Kritik, Gänsehaut, als das Rufen des Todes über das Publikum fegte. Redundantes Darstellen expressionistischer Gedanken und zu üppige Aufführungselemente hin oder her - der "Jedermann" ist eine Geschichte, die nicht alt wird und heute noch genauso treffend und aktuell ist wie bei ihrer Uraufführung vor mehr als hundert Jahren. Ihre Position als Highlight der Salzburger Festspiele hat von Hofmannsthals Stück letztendlich mehr als verdient.





Magdalena Gfrerer ist 19 Jahre alt und wohnt in Zederhaus im Lungau.