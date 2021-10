Taschengeld: Wer bekommt wie viel?

Unsere Autorin Anna Rehrl hat sich umgehört und über eine Welt ohne Geld nachgedacht.

Von null bis 40 Euro monatlich - so viel Taschengeld bekommen Jugendliche, ergab eine Stichprobe in einer Schulklasse in der Stadt Salzburg. Das durchschnittliche Taschengeld in Österreich beträgt laut Statistik 33,32 Euro, wobei es stark altersabhängig ist. Demnach bekommen Kinder von fünf bis neun Jahren durchschnittlich 15 Euro. (Wobei ich in der Volksschule niemanden kannte, der mehr als sechs Euro monatlich bekommen hat.) Kinder von zehn bis 14 bekommen durchschnittlich 27 Euro und bei Jugendlichen von 15 bis 18 Jahren ...