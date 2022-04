Tauglich oder untauglich? Auf zur Stellung!

Bundesheer und Zivildienst. Das passiert im Musterungsverfahren.

Was passiert eigentlich bei der Stellung?

Neues Jahr, neue Stellungspflichtige! In diesem Jahr ist es der männliche Jahrgang 2004, der sich dem Stellungsverfahren unterziehen muss. Doch viele wissen immer noch nicht genau, wie dieses abläuft, und beziehen ihr Wissen aus Erzählungen. Ein Einblick.

Grundsätzlich kann man sich die Stellung - oder auch Musterung genannt - wie einen medizinischen Rundum-Check vorstellen. Untersucht werden die körperlichen und geistigen Fähigkeiten, um dann zu beurteilen, ob und in welchem Ausmaß man den Wehrdienst beziehungsweise Zivildienst ableisten kann. Um das zu beurteilen, werden Wertungsziffern verwendet. Diese gehen von null bis neun und je höher diese sind, desto anspruchsvollere Aufgaben können von dem späteren Grundwehrdiener erwartet werden. Das Stellungsverfahren an sich dauert zwei Tage lang und findet je nach Bundesland und Bezirk in eigenen Kasernen statt. Zur Stellung aufgefordert wird man durch einen Brief des Bundesheers.

In diesem Brief findet man dann alle Informationen zum Verfahren. Darin ist unter anderem zu lesen, wo man hinmuss, wer für die Fahrkosten aufkommt und vor allem wann man den Stellungstermin hat. Bitte nicht den Termin leichtfertig ignorieren! Ansonsten kann es gut sein, dass mal die Militärpolizei bei einem anklopft und einen höchstpersönlich zur Kaserne eskortiert.

Da man außer durch das Schreiben des Militärkommandos nicht wirklich andere Informationen bekommt, bleiben viele Fragen offen. Man weiß einfach nicht, was einen da erwartet. Aber Grund zur Sorge besteht jedenfalls nicht. Denn die Musterung ist eigentlich einfach eine Mischung aus Sportwoche und Arztbesuch. Man reist an, bekommt eine kurze Erklärung durch den zuständigen Beamten und eilt von Untersuchungszimmer zu Untersuchungszimmer. Zwar ist der autoritäre Ton, den man zu hören bekommt, anfangs noch etwas ungewöhnlich, aber diejenigen, die eine Karriere beim Bundesheer anstreben, können sich daran schon mal gewöhnen.

In den zwei Tagen der Stellung wird man am öftesten das Alkohol- und Drogenverbot erklärt bekommen. Das aber auch aus gutem Grund. Denn bei Verstößen droht der Abbruch des Stellungsverfahrens und die Kosten sind selbst zu tragen. Diese belaufen sich im Tausender-Bereich, also lieber zwei Mal nachdenken, ob man sich das leisten kann.

Bei der Stellung angekommen, gibt es eine kurze Einführung, bevor es schon zu den ersten medizinischen Checks weitergeht. Diese dauern dann bis Mittag, dann gibt es Essen. Weiter geht es wenig überraschend wieder mit den Untersuchungen, bis dann am frühen Nachmittag Schluss ist. Die Ortsansässigen gehen nach Hause, jene, die weiter weg wohnen und in der Kaserne nächtigen, gestalten sich ihre Freizeit selbst. Am Abend heißt es dann aber wieder zurück sein bis zur Bettruhe.

Da die Ruhe aber beim Schlafen in einem Zimmer mit mindestens sechs anderen etwas zu kurz kommen kann, empfiehlt es sich, auch unbedingt Kopfhörer mitzunehmen. Gute Nacht, einen friedsamen Schlaf!

Hätte man wohl gerne, geht aber nicht! Die Rolle des Weckers am nächsten Morgen übernimmt der Aufseher, der im Glücksfall ein ohrenbetäubendes "Aufstehen!" ertönen lässt.

Am zweiten Tag des Stellungsverfahrens wartet nach dem Frühstück dann noch das psychologische Gespräch auf einen, gefolgt von ewigem Warten auf die letzte Grunduntersuchung durch die Ärzte.

Guter Handyakku und Lesestoff empfohlen!

Nachdem das dann auch geschafft ist, kann man schon seine Sachen packen und das Bett abziehen. Die Laken werden dann gegen Bundesheer-Goodies ausgetauscht. Zum Schluss heißt es noch ein letztes Mal warten, um dann endlich den Bescheid der Stellungskommission zu erhalten. In diesem erfährt man dann die Tauglichkeitsstufe.

Gratulation, man hat es hinter sich! Mit dem Bescheid in der Hand kann man wieder nach Hause fahren und die Stellung ist im Normalfall für immer Geschichte.





Stefan Garic ist 19 Jahre, kommt aus Wörschach (Steiermark) und besucht die Maturaklasse der HLW Wolfgangsee.