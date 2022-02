Unser Planet hat Fieber

Wir haben nur diese eine Erde. Hanna Schwaiger, 14, hat sich über den Klimawandel Gedanken gemacht.

Ob wir es wollen oder nicht: Die Folgen des Klimawandels werden uns von Fernsehsendern, Zeitungen und sozialen Medien vor Augen geführt. Meistens blättern die Menschen uninteressiert weiter, wenn es um dieses Thema geht, verschwinden wird es trotzdem nicht.

Fakt ist: Würden wir Menschen uns nicht so verhalten, wie wir es im Moment tun, wären die Auswirkungen des Klimawandels nicht so übermäßig. Das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Gas in großen Mengen, die Massentierhaltung, die Mobilität, das Einsetzen von Kunstdünger und viele andere Aspekte fördern die Klimaerwärmung. Zudem holzt der Mensch auch noch die natürlichen CO 2 -Speicher, die Urwälder, ab.

Naturkatastrophen wie Dürren, Hitzewellen, Wirbelstürme, Überschwemmungen nehmen zu. Durch das Abschmelzen der Gletscher kommt es häufiger zu Hochwasser. Zerstörte Häuser, Siedlungen, ganze Dörfer, die vom Wasser erfasst werden, und Menschen, die verzweifelt nach Familienmitgliedern suchen, sind keine Seltenheit.

Entwicklungsländer leiden am meisten

Dürre und Hitzewellen bedeuten für Menschen in Entwicklungsländern den Tod. Durch die ohnehin sehr anspruchsvolle Bewirtschaftung der Böden und die Viehzucht wird eine Hitzewelle unaushaltbar. In Ländern, in denen Wasser Mangelware ist, ist auch die Ernte gefährdet. Wenn kranke, alte oder geschwächte Menschen diese Anstrengung überleben, müssen sie Hunger und Durst ertragen. Die Schwächung des Immunsystems ist die Folge.

Eine Studie zeigt: Wird der Klimawandel nicht ordentlich eingedämmt, gibt es bis zum Jahr 2100 für 83 Mill. Menschen kein Überleben - nur aufgrund des Klimawandels. Entwicklungsländer leiden am meisten an den Konsequenzen der Klimakrise, obwohl sie am wenigsten dafürkönnen.

Wenn wir genauso weitermachen wie bisher und keinerlei Rücksicht auf den Planeten nehmen, wird bis zum Ende dieses Jahrhunderts die Temperatur auf der Erde um bis zu 3,9 Grad ansteigen, schätzen Wissenschafter. Schon bei über 1,5 Grad würden viele Inseln im Pazifik nicht mehr existieren. Schon zwei Grad Erwärmung hätten einen ziemlich schwerwiegenden Effekt. Weil: Das Eis, welches bis jetzt Sonnenstrahlen zurückgeworfen hat, droht zu schmelzen, da die Sonnenstrahlen durch die veränderte Atmosphäre anders auftreffen würden. Dadurch würde sich die Erde in einem noch schnelleren Tempo erwärmen. Der Klimawandel ist ein Teufelskreis, wie man hier gut erkennen kann.

Dürre auch in Europa möglich

Jenseits der drei Grad würden viel mehr Gletscher schmelzen. Trockene Regionen würden noch viel trockener werden. Es würde so heiß werden, dass es den Regenwald auch ohne Abholzung nicht mehr geben würde. Ab vier Grad würde im Süden Europas die meiste Zeit Dürre herrschen. Gebiete, die schon jetzt sehr trocken sind, etwa Teile der USA, wären unbewohnbar. Die Wasserknappheit wird Alltag für einen großen Teil der Bevölkerung. Hunger und Krankheiten würden zum Tod führen. Metropolen könnten unter Wasser stehen.

Um solche Horrorvorstellungen zu verhindern, gibt es die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC). Sie versucht, die globale Erwärmung zu verlangsamen und die Folgen zu mindern. Beim Klimagipfel in Glasgow haben sich 200 Staaten auf ein Klimaabkommen geeinigt. Das Abkommen soll helfen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Es wurde beschlossen, Verbrennungsmotoren bis 2035 bzw. 2040 komplett abzuschaffen. 190 Länder haben beim Ausstieg der Kohleenergie zugestimmt. 100 Länder wollen auch den Methanausstoß um ein Drittel reduzieren.

100 Mrd. Euro, um Menschen zu retten

Die Vertreter der Industrieländer versprachen, jährlich 100 Mrd. Euro in Fonds an Entwicklungsländer zu zahlen. Dieses Geld bringt vermutlich keine Menschen zurück, die klimabedingt aus ihrer Heimat geflüchtet sind, aber es kann helfen, Menschen zu retten und ihnen ein besseres Leben zu ermöglichen.

Die Anhänger von Fridays for Future kämpfen auf der ganzen Welt gemeinsam für das Klima: "Wir erkennen an, dass gesellschaftliche Ungerechtigkeiten (Ausbeutung von Mensch und Natur, Rassismus, Sexismus, ...) Ursachen für die aktuelle Klimakrise sind und Letztere die bestehenden Ungerechtigkeiten verstärken wird. In einer klimagerechten Welt gibt es keinen Platz für die Unterdrückung von Menschen und Natur. Daher setzen wir uns für eine klimaneutrale und sozial gerechte Welt ein." Unter diesem Motto gehen viele Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße, um zu demonstrieren.

Allerdings bleiben noch viele Fragen offen: Werden all die genannten Vermutungen der Wissenschafter und Experten eintreten? Wird das Glasgow-Abkommen ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Wir haben nur diese eine Erde, es geht nicht nur um uns, sondern vermehrt um die nächsten Generationen. Niemand sollte bei diesem Thema an Geld oder Macht denken, sondern nur daran, wie wir alle gemeinsam den Klimawandel stoppen. Wenn man als Einzelperson ein bisschen Strom spart, wird das nicht viel Auswirkung haben, aber wenn jeder den Alltag ein Stückchen klimafreundlicher gestaltet, hilft es bereits.

Hanna Schwaiger ist

14 Jahre alt, kommt aus Seekirchen und besucht die 4. Klasse des Sport- und Musikrealgymnasiums Akademiestraße in Salzburg.