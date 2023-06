Unternehmen und die LGBTQ+-Bewegung: Hauptsache Profit?

Regenbogenkapitalismus. Wenn sich Unternehmen für die Rechte der LGBTQ+-Bewegung starkmachen: Ist das echter Support oder doch nur "Pinkwashing"?

Es ist Juni und damit Pride Month - 30 Tage ganz im Zeichen der Regenbogenflagge. Die LGBTQ+-Szene wirbt für mehr Toleranz und feiert die Vielfalt der Gesellschaft. Auch Salzburg feiert den Aktionsmonat für Diversität und gegen Diskriminierung mit Partys und Infoveranstaltungen. Viele Kultureinrichtungen bieten ein bunt-queeres Programm.

Für viele Unternehmen bedeutet der Pride Month inzwischen jedoch, sich die Regenbogenflagge zu schnappen und auf ihre Produkte und Logos draufzukleben, um nach außen hin so tolerant, wie es nur geht, zu wirken. Eigentlich ist es schön zu sehen, wenn Konzerne eine ganze Community, die für Gleichberechtigung kämpft, in ihrem Anliegen unterstützen.

Hier kommt aber der Begriff Regenbogenkapitalismus, bei dem die Mitglieder der LGBTQ+-Gemeinschaft als potenzielle Kundinnen und Kunden betrachtet werden, ins Spiel. Der Ausdruck Regenbogenkapitalismus entstand im Kontext der Diskussion über die Kommerzialisierung der LGBTQ+-Bewegung und die Frage, inwiefern Unternehmen diese Thematik für Marketingzwecke benutzen. "Pinkwashing" ist eine Werbestrategie von Unternehmen, indem sie sich mit der LGBTQ+-Bewegung öffentlich solidarisieren, um dadurch tolerant, modern und fortschrittlich zu erscheinen.

Dazu stellt sich für mich aber eine wichtige Frage: Wieso legen Konzerne wie Adidas, Calvin Klein, BMW, H&M und Co. nur in diesem einen Monat so viel Wert auf dieses Thema und nicht das ganze Jahr? Oder kommt nur mir das so vor?

Auf den ersten Blick mag dieses Verhalten von Unternehmen, Firmen, Marken und Co. nicht gänzlich falsch erscheinen, denn immerhin ist jegliche Art von Solidarität besser als gar keine.

Jedoch gibt es für mich Punkte, die zu kritisieren sind. Marketingstrategen von Unternehmen benutzen bewusst den Monat der Sichtbarkeit von Menschen der LGBTQ+ Community für ihre eigenen Nutzen, und zwar zur Umsatzsteigerung. Finanziell profitiert die Community im Endeffekt nicht davon, da die Unternehmen sich natürlich das Geld selbst in die Tasche stecken, anstatt dieses an einzelne Institutionen, die sich für eine tolerantere Gesellschaft einsetzen, zu spenden.

Außerdem wird das eigentliche Problem dabei umgangen. Denn nur durch süße Regenbogenshirts wird die Diskriminierung nicht aufhören. Sexuelle, gewalttätige, verbale Übergriffe werden nicht weniger, doch darüber reden Vertreter dieser Marken nicht.

Hiermit ist nicht nur Homophobie in Österreich und der westlichen Welt gemeint, sondern der Fakt, dass in zahlreichen Ländern Homosexualität hart bestraft wird, manchmal sogar mit dem Tod. Besonders lächerlich sind Unternehmen, die sich in der Zeit des Pride Month fleißig mit Regenbogen-Posts präsentieren, aber trotzdem Geschäfte machen mit Ländern, die die Rechte der LGBTQ+-Community mit Füßen treten (und dort das entsprechende Icon natürlich auch nicht zeigen). Ziemlich heuchlerisch, meiner Meinung nach.

Diese Doppelmoral zeigt einmal mehr: Profit steht über allem.

Was wäre für Firmen wichtig, die wirklich Unterstützung zeigen wollen? Die Herangehensweise an die Marketingstrategien müsste verändert werden, um Glaubwürdigkeit zu erzielen. Unternehmen haben so viel Angst davor, nicht inklusiv und solidarisch zu wirken, dass sie falschen Aktivismus - wie Regenbogenkapitalismus - betreiben. Dabei merken sie gar nicht, dass sie mehr Schaden als Nutzen anrichten. Diesen Unternehmen kann nur geraten werden: Seid wirklich inklusiv und authentisch und nicht nur, weil es gerade im Trend liegt und Profit bringt!

Für eine ehrliche Unterstützung müssten sich die Werbestrategen stets mit der aktuellen Lage auseinandersetzen und sich für Menschen der Community einsetzen, das heißt, an 365 Tagen im Jahr für Gleichberechtigung zu stehen und nicht nur an den besagten 30 im Juni.

Es ist nämlich wichtig zu beachten, dass die Zukunft des Regenbogenkapitalismus stark von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen abhängt. Die eigene Community selbst wird wie zuvor eine sehr relevante Rolle in dieser Zukunft spielen, indem Unternehmen zur Rechenschaft gezogen werden und die eigentlichen Wünsche und Anliegen artikuliert werden.

Leider habe ich das Gefühl, dass die Umsetzung dieser idealen Erwartungen noch eine Weile dauern wird.

Minou Yazdani ist 17 Jahre alt, kommt aus Mondsee und besucht die 7. Klasse des BORG Straßwalchen.