Vom Sternchen bis zum Binnen-I: Dauerstreit ums Gendern

Schwierige Sprache. Denkst du beim Wort Sportler auch an eine Sportlerin?

Ein Vater und ein Sohn sind mit dem Auto unterwegs und haben einen Unfall, bei dem beide schwer verletzt werden. Der Vater stirbt während der Fahrt zum Krankenhaus, der Sohn muss sofort operiert werden. Bei seinem Anblick erblasst jedoch einer der diensthabenden Chirurgen und sagt: "Ich kann ihn nicht operieren - das ist mein Sohn!" Wer ist der Chirurg?

Mit diesem Exempel verdeutlicht Annabell Bils die Bedeutung, die der Sprachgebrauch einnehmen kann. Denn beim Chirurgen handelt es sich um die Mutter des Kinds. Trotzdem denkt man beim Begriff Chirurg in erster Linie an den in Grün gekleideten Mann. Zu Recht, denn es ist das männliche Genus, das verwendet wird.

Die einfache Lösung wäre, von der Chirurgin zu sprechen. Leider scheint das alles andere als einfach zu sein. Von Sprachverfall oder gar Verhunzung ist die Rede, wenn es ums Gendern geht. Kritiker*innen beziehen sich dann gerne auf Neologismen wie "Gästin" oder erzürnen sich über das Gendersternchen. Hat das generische Maskulinum sein Ende erreicht?

Zur Erklärung: Das generische Maskulinum soll weder Männer noch Frauen erfassen, sondern alle, die einer bestimmten Tätigkeit nachgehen. So sind mit den Lehrern keine Männer und keine Frauen gemeint, sondern all jene, die lehren. Das Problem dabei ist aber, dass der maskuline Begriff "Lehrer" als neutral dargestellt wird. Man assoziiert aber mit dem Begriff "Lehrer" zuerst die männlichen Lehrenden, die Frauen rücken dabei in den Hintergrund. "Lehrerin" könnte ja auch alle Lehrpersonen meinen, auch die männlichen.

Per se werden durch das generische Maskulinum immer andere Geschlechter unsichtbar gemacht. Stimmt nicht? Dann kann folgender Versuch Zweifel beheben.

Fragen Sie jemanden aus Ihrem Umkreis nach dem Lieblingssportler. Dann achten Sie darauf, wie viele Frauen Ihr Gegenüber nennt. In der Regel sind es keine. Genannt wurden Ihnen ausschließlich Männer. Die Sportlerinnen wurden unsichtbar. Hier spiegelt sich die Problematik des generischen Maskulinums wider. Denn in der Realität werden eben mit "Sportlern" nicht alle gemeint, die Sport treiben.

Ist Gendern die Lösung? Diese Frage befeuert die Debatte schon seit Jahren. Viele fühlen sich in die Enge getrieben durch das Gendern. Bei offiziellen Briefen ist es für viele noch ertragbar, anders scheint es, wenn es um Literatur und Journalismus geht. Hier sträuben sich die Haare bei einer geschlechterneutralen Sprache. Beim Sprechen genauso. Muss schon bald auch im Privatgespräch gegendert werden? Und welche Form ist überhaupt die richtige?

Besonders die älteren Semester haben bei letzterer Frage den Überblick verloren. So werden bei der Beidnennung (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) und beim Binnen-I (MitarbeiterInnen) nur Männer und Frauen einbezogen. Anders ist es beim Unterstrich (Mitarbeiter_innen), beim Sternchen (Mitarbeiter*innen) oder beim "Doppelpunkt" (Mitarbeiter:innen). Hier wird durch die jeweiligen Zeichen Platz gelassen für weitere, nicht binäre Geschlechter. Das Verwenden des "X" ist ein gänzlicher Verzicht des Genus (Mitarbeitx) und schafft das größte Bewusstsein, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.

Im Schreiben funktionieren die meisten Formen zwar recht gut. Die sprachliche Anwendung bleibt aber mühsam. Eine schwer umsetzbare Lösung wäre eine Sprache, die vollkommen auf Geschlechter verzichtet.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Finnische. Statt "er", "sie", "es" wird im Finnischen das neutrale Pronomen "hän" verwendet. Damit sind Debatten wie im Deutschen überflüssig und Inklusion und Gleichstellung sind ein Stück mehr gewährleistet.

Funktioniert eine geschlechterneutrale Sprache im deutschsprachigen Raum?

Schön wäre es. Denn die Steifheit der deutschen Sprache lässt Änderungen der Pronomen nur schwer zu. Deshalb werden Diskussionen im deutschsprachigen Raum bestimmt noch lange weitergehen.

Zu hoffen bleibt auf die natürliche Aufnahme des Genderns in den deutschen Sprachgebrauch. Denn Sprache wandelt sich stetig. Ein guter Beleg dafür ist die Jugendsprache. Wörter wie "chillen" waren früher nur aus dem Englischen bekannt, durch die Jugend wurden sie auf natürliche Weise in den Alltag aufgenommen und sind nicht mehr wegzudenken.

Beim Gendern herrscht aber das Problem, dass sich viele dazu gezwungen fühlen. Dadurch kommt es zu einer negativen Behaftung des Genderns und zu Anfeindungen. Was auch einer der Gründe für die anhaltende Polarisierung ist. Um Sexismus, Ungleichheit und generell diskriminierende Sprache dennoch zu vermeiden, bleibt es derweil immer noch abzuwägen, in welchen Situationen Sprachsensibilität gefordert ist.

Dem Gendern sollte möglichst oft der Vorzug gegeben werden. Damit würde das Aufweichen von geschlechtlichen Rollenbildern leichter fallen, sogenannte Männer- oder auch Frauendomänen würden abgebaut werden und die oben genannte Assoziation der Mutter mit der Chirurgie würde auch leichter fallen. Stefan Garic, 18 Jahre