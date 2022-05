Was essen wir heute?

Man kann es nicht mehr richtig machen. Drei Autorinnen, drei Auseinandersetzungen mit dem Thema Essen.

Esse ich das zweite Stück Kuchen wirklich? Wie viele Kalorien hat es und wie viel Sport muss ich dafür machen? Fragen, die in unserer Zeit eigentlich keine Rolle mehr spielen sollten, sie tun es in meiner Generation aber mehr denn je. Die Themen Essen, Ernährung und gesunder Lifestyle werden in den sozialen Netzwerken geradezu überthematisiert. Um es geradeheraus zu sagen: Man kann es einfach nicht mehr richtig machen.

Obwohl Ernährung ein wichtiges Thema ist und jeder ausgewogen essen sollte, ist es immer noch die Entscheidung eines Einzelnen, wie er sich ernährt. Vegetarisch, vegan, eine Saftkur dort oder eine Diät da - nichts davon ist "schlecht". Es ist die eigene Haltung und Meinung im Umgang mit dem Körper und der Art und Weise, wie man leben möchte. Allerdings würde ein Mensch, ohne zu trinken, nicht überleben, genauso braucht er auch Essen.

Jedoch muss man beachten, dass sich das Bewusstsein für Lebensmittel extrem geändert hat. Wir sind verschwenderisch geworden, denken nicht mehr darüber nach, wo unser Fleisch herkommt, und wollen am liebsten jeden Tag ein anderes Drei-Gänge-Menü auf dem Tisch stehen haben. Die Tatsache, dass viele nicht mehr denken, wenn es ums Essen geht, sollte die Gesellschaft mehr schockieren, als die ständig neu aufkommenden "Ernährungsextras" und Tipps für ein sogenanntes gutes Leben.

Jeder sollte darauf achten, woher Lebensmittel kommen. Die riesige Auswahl in Supermärkten macht es den Menschen scheinbar leicht, doch man endet auch in Überforderung. Wir sind es gewöhnt, dass es alles zu jeder Zeit gibt - Erdbeeren im Winter oder Kiwis vom Ende der Welt. Es geht also gar nicht so sehr darum, Essensalternativen zu finden. Wichtiger wäre, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was wir wirklich brauchen.

Wie der Salzburger Philosoph Leopold Kohr schon vor einem halben Jahrhundert sagte: "Small is beautiful." Er war ein wichtiger Vordenker des Umweltschutzes und setzte auf ein nachhaltiges Leben. Jeder kann diese Nachhaltigkeit erreichen, zum Beispiel durch den Kauf regionaler Produkte, durch überlegtes Einkaufen oder dadurch, dass man den Kühlschrank leer isst, bevor man Altes wegschmeißt. Und so passt zu unserer Ernährung und dem derzeitigen Verhalten der Satz: Weniger wäre mehr.

Lola Flieher ist 17 Jahre alt, kommt aus der Stadt Salzburg und ist Schülerin des Gymnasiums der Ursulinen.



Nur die anderen haben ein Problem

Seit etwa vier Jahren lebe ich strikt vegetarisch. Schon davor habe ich eher selten Fleisch gegessen. 2018 habe ich dann von einem Tag auf den anderen aufgehört - und seitdem habe ich nie zurückgesehen. Geschmeckt hat mir Fleisch sowieso nie, die Tiere taten mir auch leid. Ab jenem Moment, an dem ich Vegetarierin wurde, habe ich viel mehr über das nachgedacht, was ich esse. Obwohl ich das auch schon früher getan habe. Da ich schon immer sehr schlank und groß war, leide ich auch schon immer unter der Top-Krankheit aller Jugendlichen: Eisenmangel. Damit das nicht noch schlimmer wird, musste ich mich auch früher bereits damit auseinandersetzen, was ich esse.

Tatsächlich geht es mir um einiges besser, seitdem ich vegetarisch lebe. Ich habe herausgefunden, was mir schmeckt, und koche gern selbst. Eingeschränkt fühle ich mich gar nicht. Meine Produktpalette ist mindestens so bunt wie die eines Fleischessers.

Nur in der Schule habe ich oft Probleme, dort werden mir oft nur drei gedämpfte Kartoffeln oder ein langweiliger Semmelknödel als Alternative angeboten. Da habe ich gemerkt, wie wichtig gutes Essen ist, weil es mir an den Tagen, an denen ich nicht richtig essen konnte, nicht gut ging.

Gesundes Essen ist für mich ein großes Thema, aber einschränken will ich mich auch nicht. Wenn ich Lust habe, esse ich Süßes oder Ungesundes, aber ich achte immer darauf, es auch zu genießen. Ich will keinen anderen Menschen dazu zwingen, fleischlos zu leben, und hänge mein Vegetarier-Dasein auch nicht an die große Glocke. Trotzdem werde ich vermehrt von Fleischessern blöd angeredet, was ich aber meist ignorieren kann. Ich frage mich immer, wieso die Art, wie ich esse, für viele Menschen so ein Problem ist. Für mich war es nie eines.



Valentina Perner ist 19 Jahre, kommt aus Nußdorf am Attersee und besucht die Maturaklasse der HLW Wolfgangsee.

Auch in der Schule gesund ernähren

In den letzten Jahren ist bei mir das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung gestiegen. Durch die Beschäftigung damit habe ich viel gelernt und auch neue Rezepte ausprobiert. Kochen macht mir Spaß und am besten funktioniert für mich eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. In meiner Familie steht alles auf dem Speiseplan: Gemüse, Obst, Getreide, Milchprodukte, etwas Fleisch und Fisch. Außerdem versuche ich, viel Wasser zu trinken.

Vor einigen Wochen habe ich angefangen, Kalorien und Nährwerte zu tracken. Ich war neugierig und habe einige Tage lang genau protokolliert. Dabei habe ich etwas Interessantes festgestellt: Vor allem an langen Schultagen nehme ich zu wenig Kalorien zu mir. Woran liegt das? Ein normales Mittagessen zu Hause hat schnell mal 800 Kalorien, eine Schulbuffetjause viel weniger. Auch das Angebot dort lässt zu wünschen übrig, und die Preise sind ziemlich hoch. Es ist also wichtig, die Lunchbox gut zu füllen und auch in der Schule auf genug gesundes Essen zu achten.



Elisa Wimmer ist 14 Jahre, kommt aus Anthering und besucht die 4. Klasse am Musischen Gymnasium.