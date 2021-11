Wenn die Realität nicht ins Drehbuch passt: Die Krimiwelt im Check

Mord und Totschlag im Fernsehen - kann es wirklich so passiert sein?

Man kann den Fernseher zu einer beliebigen Zeit einschalten und trotzdem wird man eines bestimmt schnell finden: eine Krimiserie. Die Film- und Serienlandschaft hat (Mord-)Ermittler zu ihren Helden erklärt. Sie porträtieren diese als vor allem den Tätern überlegene Polizisten, die binnen zwei Tagen schwierigste Fälle lösen. Hilfe brauchen sie kaum und natürlich gibt es jede Menge zwischenmenschliches Drama. Dass nicht alle Klischees echt sind, ist klar und doch ist es erstaunlich, welche Kreativität die Drehbuchschreiber an den Tag legen.



Die Spurensicherung:

So kurz sie in Szenen auftaucht, so wichtig ist sie doch. Ihre Aufgabe besteht darin, Hin- und Beweise an Tatort und Leichenfundort zu finden, zu dokumentieren und zu sichern. Das tun sie auch in Serien, mit einem Unterschied: Auf die Lichtgeschwindigkeit, die die ,,Spusi" in Krimis an den Tag legt, sind reale Spurensicherer vermutlich neidisch.

Denn man kann das ja auch in den Tageszeitungen nach einem realen Mordfall verfolgen: Die Durchsuchung einer Dreizimmerwohnung dauert gerne Tage bis teils Wochen. Nur langsam gelangen Informationen an die Öffentlichkeit.



Die Gerichtsmedizin:

Die echten Rechtsmediziner sind keine einsamen Seelen, die allein in ihren dunklen Kämmerchen sitzen und auf die Minute genau Todeszeitpunkte ermitteln können, wie Michael Tsokos, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Charité Berlin in seinen True-Crime-Büchern (u. a. ,,Der Totenleser") berichtet. Bei Obduktionen sind außer den zwei zuständigen Ärzten noch Assistenten, Studenten und häufig Vertreter von Staatsanwaltschaft und Mordkommission anwesend. Die Räume sind hell erleuchtet, damit man auch nichts übersieht, und manche Dinge können selbst sie nicht genau sagen, wie zum Beispiel die oben erwähnte minutengenaue Todeszeitbestimmung.

Die Polizeibeamten:

Da sie in Krimis meist die Hauptfiguren sind, haben sich bei ihnen die meisten Fehler eingeschlichen. Vielleicht hat sich schon mal wer gefragt, warum die Overalls an Tatorten ausschließlich von der Spurensicherung getragen werden. In der Wirklichkeit müssen natürlich auch Ermittler und Rechtsmediziner Overalls tragen - jeder hinterlässt Spuren, ob er will oder nicht.

Oft fällt in Serien bei einer Verfolgung ein Schuss aus der Dienstwaffe eines Beamten, der einen Verfolgten zum Stehenbleiben bewegen will. Auch das stimmt so nicht. Laut Waffengebrauchsgesetz dürfen Schusswaffen nur eingesetzt werden, wenn es sich beim Flüchtenden um eine dringend tatverdächtige oder eine per Haftbefehl gesuchte Person handelt und Gefahr von ihr ausgeht. Werden solche Szenen im TV gezeigt, liegen solche Umstände so gut wie nie vor.



Die Staatsanwaltschaft:

Betritt in einem Krimi der Staatsanwalt die Bühne, dann oft als Antagonist. Er beschließt, Anklage gegen denjenigen zu erheben, von dessen Unschuld unsere Helden überzeugt sind. Da sie immer recht haben, steht der Staatsanwalt dementsprechend am Ende als der Böse da. Was in meinen Augen keinen Sinn hat: Wenn die Beweislast so erdrückend ist, dass Anklage erhoben wird, wieso vertrauen die Kommissare nicht ihr, sondern ihrem Bauchgefühl?



Die Richter:

In der Krimiwelt existieren sie so gut wie gar nicht. Durchsuchungsbeschlüsse beantragt man nicht vor der Kamera und von so etwas wie ,,Haftbefehlen" hat man bei "Tatort" und Co. ohnehin noch nie gehört.

Fazit:

Natürlich müssen Krimis nicht die Realität widerspiegeln. Ihre Aufgabe ist zu unterhalten und das tun sie anscheinend gut, wenn es so viele von ihnen gibt. Ich finde es aber sehr interessant, mal hinter die Kulissen zu sehen und herauszufinden, wie viel Wahrheit in diesen Filmen und Serien steckt. Magdalena Mackinger, 15