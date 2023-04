Viel gelernt, aber wofür? Unsere Autorin Anna Rehrl würde zunächst einmal den Lehrplan neu aufstellen.

Wenn ich Landeshauptfrau wäre, dann müsste ich erst einmal feststellen, dass es in Salzburg durchaus einiges an Verbesserungsfähigem gibt, vor allem im Schulsystem. Lehrpersonen, die nicht kompetent unterrichten können, das Bewertungssystem, der Stress, aber vor allem der Lehrplan. Denn der Lehrplan soll den Stress rechtfertigen, unser Wissen am Ende unserer Schullaufbahn soll der Grund sein, warum wir sagen: "Das hat sich gelohnt." Mir ist klar, dass eine Lehrplanüberarbeitung nur in Salzburg keinen Sinn hätte, aber man könnte sich auf Bundesebene trotzdem dafür einsetzen, denn wir lernen viel zu viel von dem nicht Notwendigen und zu wenig von dem Nützlichen.

In den letzten eineinhalb Jahren Oberstufe habe ich vieles gelernt, in Mathe haben wir Themen wie die Sinusfunktion, Logarithmen und Vektoren im zwei- und dreidimensionalen Raum behandelt, in Deutsch habe ich viel über Gedichtsanalyse und Interpretation gelernt - das heißt, das Metrum, das Reimschema und die Stilmittel wie Kakophonie, Klimax oder Dysphemismus bestimmen. In Biologie haben wir zum Beispiel etwas über Neurobiologie gelernt, vieles über Synapsen, Neurotransmitter und das Aktionspotenzial bezüglich Kaliums und Natriums. Einzelne Leute mag einer dieser Themenbereiche interessieren, aber dieses Wissen ist nicht notwendig und auch nicht im Interesse aller Menschen, die eine Matura machen.

Viele Leute argumentieren damit, dass man auch einfach zu einer Lehre wechseln könne. Allerdings gibt es viele Berufe, bei denen man eine Matura oder ein Studium braucht. Oft habe ich auch schon gehört, dass "das halt so ist" und dass man nichts daran ändern kann. Aber diese Denkweise führt zu nichts. Es wäre natürlich ein Aufwand, aber ich halte es für eine effektive Idee, Fächer ab der Oberstufe zu wählen. Jemand, der Medizin studieren will, würde wahrscheinlich viele Naturwissenschaften und Latein aussuchen. Jemand, der eher politisch interessiert ist, könnte sich für einen geografischen und geschichtlichen Schwerpunkt entscheiden.

Außerdem fehlt uns auch einiges an wichtigen Fächern. In der Schule lernen wir nichts über Steuern oder Versicherungen, obwohl es Themen sind, mit denen wir nach der Matura alle konfrontiert werden. Fächer, in denen es um Selbstreflexion oder Kommunikation geht, fände ich ebenfalls sinnvoll, auch wenn viele Menschen der Meinung sind, dass so etwas nicht in die Schule gehöre. An Gymnasien sollte ebenso mehr über das Leben nach der Matura beigebracht werden, sprich, was steht danach zur Auswahl? Schülerinnen und Schüler, die sich nicht aktiv damit auseinandersetzen, würden vielleicht nicht über Optionen Bescheid wissen, die für sie perfekt wären.

Die meisten Schülerinnen und Schüler werden später wahrscheinlich einmal Eltern werden, deshalb würde sich ein Fach wie Erziehungswissenschaften auch sehr gut anbieten. Derartig unrealistisch sind diese Ideen nicht, denn in Dänemark wird vereinzelt Empathie unterrichtet und

in Großbritannien teilweise auch Achtsamkeit.

Anna Rehrl ist 15 Jahre alt, kommt aus Bergheim und besucht die 6. Klasse am Wirtschaftskundlichen Realgymnasium in Salzburg.