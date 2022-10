Wir backen Lebkuchen - Ende September!

Als an einem Herbsttag der Ofen angeworfen wurde, um Gutes zu tun.

Was verbindet Hänsel und Gretel, Weihnachten und Kindheitserinnerungen? Ja genau, Lebkuchen!

Alle lieben ihn und das nicht ohne Grund, denn es gab diese Nascherei schon vor über 2300 Jahren im alten Ägypten. Von dort aus hat sich der Lebkuchen seinen Weg über Belgien bis nach Deutschland und schließlich zu uns gebahnt. Auf seinem Erfolgszug wurde er immer wieder mit Gewürzen verfeinert und perfektioniert. Nicht mehr wegzudenken sind hierbei: Zimt, Kardamom, Piment, Muskat und Anis.

Wir sind riesige Lebkuchenliebhaber und wenn es nach uns ginge, könnte es ihn das ganze Jahr lang geben. Heuer durften wir schon im September mit dem Backen anfangen, ohne komisch angesehen zu werden: Wir hatten uns freiwillig zum Lebkuchenbacken für einen guten Zweck angemeldet. Das Ganze ging vom Oberndorfer Missionskreis aus. Mit den Einnahmen der verkauften Lebkuchen werden jedes Jahr gezielte Projekte im Ausland unterstützt, zum Beispiel das Projekt Wayna Warma in Peru. Hier werden in der peruanischen Stadt Cusco sozial benachteiligte und in Armut lebende Kinder betreut, um ihnen einen Ausweg aus ihrem Leben auf der Straße zu ermöglichen.

Doch damit es überhaupt zu solchen sozialen Projekten kommt, werden jedes Jahr tatkräftige Helfer benötigt. Und somit startete die Weihnachts-Backwerkstatt schon an einem Herbsttag um 8.30 Uhr in der Oberndorfer Sportmittelschule. Mit Keksausstechern gerüstet machten wir uns eifrig an die Arbeit und so ging es ziemlich rasch voran. Dazu trug auch die tolle Teigausrollmaschine bei, von der wir ziemlich fasziniert waren. Nachdem der noch vorhandene Pizzageruch im Ofen beseitigt wurde, verbreitete sich allmählich Weihnachtsduft und sorgte bei allen für gute Stimmung. Zwischendurch schnappten wir uns heimlich die angebrannten Lebkuchen und waren trotz der Härte davon begeistert.

Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die ganze Aula mit Lebkuchen - was für ein schöner Anblick. Als die Teigkübel vom Bäcker nach einigen Stunden endlich weniger wurden, bereiteten schon ein paar das wohlverdiente Mittagessen vor. Umgeben von dem süßen Duft freuten wir uns schon auf ein Paar Frankfurter. Gestärkt beendeten wir unser Werk und halfen noch beim Aufräumen der Küche. Bis 20.30 Uhr waren die Ausdauerndsten im Lebkucheneinsatz - also zwölf Stunden. Dabei ist das nichts im Vergleich zu der einmonatigen Rastzeit des Teigs. Nach der Verarbeitung werden die fertigen Lebkuchen in Bettbezüge für Polster gefüllt und in unterschiedlichen Kellern der Mitwirkenden einen Monat lang gelagert.

Der Weltmissionstag ist die größte Solidaritätsaktion und findet heuer am 23. Oktober statt. Wenn ihr auch dazu beitragen wollt, dann könnt ihr an diesem Tag vor der Oberndorfer Kirche eines der rund 500 Lebkuchensackerl kaufen. Wir freuen uns schon darauf, die fertigen Lebkuchen mit gutem Gewissen essen zu können.

Julia Lüftner und Sarah Flachberger sind 15 Jahre alt und kommen aus Oberndorf.