Wir müssen über Jungfräulichkeit reden

Mythos Unschuld. Valentina Perner über eine Obsession, die im 14. Jahrhundert begann.

Die Jungfräulichkeit ist ein Mythos mit starker Verankerung in unserer Gesellschaft. Was sagt sie denn schon aus? Dass die Person keinen Sex hatte? Genau genommen gibt es nur einen Weg zu wissen, dass eine Person sexuell aktiv ist: Wenn man sie direkt danach fragt. Doch fühlt sich eine Person nach einer erstmaligen Penetration (und vielleicht den vielen folgenden) anders? Vor allem, wenn man das Verlieren der Jungfräulichkeit nur nach erstmaliger Penetration sieht, sind Lesben, die ihr ganzes Leben nie das Innere einer männlichen Hose sehen, auf ewig Jungfrauen? Und wie geht es dem Opfer eines sexuellen Übergriffs? Jungfräulichkeit ist ein Mindset und kein Zustand. Und zu viel zu analysieren, wer was schon gemacht hat, das muss nicht sein. Auch Druck von Mitmenschen oder Familienmitgliedern lässt einen schnell fühlen, man wäre ohne Sex kein normaler Mensch.

Diese Obsession mit der Unschuld fing wohl mit der Verehrung der Jungfrau Maria an. Im 14. Jahrhundert begann man Jungfräulichkeit mit Heiligkeit und Reinheit gleichzusetzen. Daher sollte eine zukünftige Braut unbedingt "rein" sein. Es gab damals schon grausame Maßnahmen, um die Unberührtheit einer Frau zu überprüfen. Heute noch gibt es solche Testungen: Dafür wird die Intaktheit des Jungfernhäutchens mit zwei Fingern überprüft. Doch dieses kann bei vielen Aktivitäten "beschädigt" werden. Dieser Akt hat keinen wissenschaftlichen Anhalt und verletzt die Menschenrechte zahlreicher junger Mädchen. Viele Organisationen arbeiten aktiv dafür, dass diese Praktik endlich der Vergangenheit angehört.

Der Terminus "Jungfrau" wird oft als Werkzeug verwendet, um über andere Menschen zu urteilen. Der durchschnittliche Österreicher hat sein erstes Mal mit etwa 17 Jahren. Viele erzählen von Ereignissen in viel jüngerem Alter, wobei man sich hier doch wundern sollte, woher der Drang dazu kommt. Die Medien setzten uns diesem Thema schon früh aus. Magazine, die Jugendliche als Zielgruppe haben, spekulierten etwa, an wen Taylor Swift, Britney Spears oder Miley Cyrus denn ihre Jungfräulichkeit verloren hätten. Fraglich ist, warum die Unschuld dieser Teenager so wichtig war. Jedenfalls wirkte sich dieses Eindringen in die Privatsphäre berühmter Frauen sicherlich auf viele Mädchen negativ aus.

Ich habe mit zwei jungen Frauen gesprochen. Zunächst mit einer 19-Jährigen, die noch nie Sex hatte, sich zu diesem Thema jedoch auch nicht unter Druck gesetzt fühlt. Laut eigenen Aussagen wäre sie bereit, Geschlechtsverkehr zu haben, wenn sie die richtige Person dafür finden würde, mit der sie sich auch sicher fühlen könnte. Laut ihrer Einschätzung verändert man sich nach dem ersten Mal, da man plötzlich eine ganz neue Innigkeit mit der für den Akt gewählten Person spüren würde.

Die zweite Person war mit 16 Jahren damals eine der Ersten in ihrem Umfeld, die Sex hatte. Sie bekam eine ganz neue Perspektive auf dieses Thema. Auch sie verspürte weniger das Bedürfnis nach Sex an sich, sondern eher das Verlangen nach einer ersten Beziehung und neuen Erfahrungen.

Abschließend will ich betonen, dass wenn wir zum ersten Mal Sex haben, wir nichts verlieren. Sex macht uns nicht vollkommen und man kann seine Jungfräulichkeit nicht verlieren, weil man sie nie hatte. Was man dabei tut, ist, neue Erfahrungen zu sammeln, positive oder negative. Man ist weder prüde, wenn man noch keinen Sex hatte, noch eine "Schlampe", wenn man gerne viel Sex hat. Solange die jeweilige Person sich in ihrem Körper wohlfühlt, geht das die anderen nichts an, wie oft sie es tut oder ob sie es überhaupt tut. Es ist wichtig, ein offenes Gespräch über dieses Thema zu führen, da ich immer noch die Hoffnung habe, dass eines Tages die Jungfräulichkeit ein veraltetes Konstrukt ist, über das man lachen kann. Denn wie dumm ist es denn auch?

Valentina Johanna Perner, 18