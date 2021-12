Die nach wie vor mächtige Betonierer-Fraktion innerhalb der Sozialdemokratie gibt sich in diesen Tagen einmal mehr reichlich Mühe, im Gestern zu verharren, statt in die Zukunft zu schauen. So kämpft die Wiener SPÖ vehement für den Straßen- und Tunnelbau und schießt dabei mitunter heftig übers Ziel. Dieser Tage sorgen Anwaltsschreiben für Aufregung, in denen die Stadt Wien den Gegnern der umstrittenen Stadtstraße - darunter 13- und 14-jährigen Teenagern - Schadenersatzklagen androht. Das erinnert stark an die trotzige Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Politik einstiger SPÖ-Granden ...