Ach, blas mir doch mein Bier auf!

Diese Inflation ist schon ein Aufreger! Alles wird teurer, von den Mieten über das Gas über die Installateurstunden. Aufschlussreiches erreicht uns nun von Wirtschaftsforschern: Gerade in Österreich ist das Wirtshaus ein besonderer Preistreiber! Erstens, weil man bei uns die Ausgaben am Stammtisch natürlich höher gewichten muss als in nüchternen Nachbarstaaten. Und zweitens: Wer heute seinen Durst löschen will, der brennt erst einmal wie ein Luster. Die Lebensberatungsredaktion empfiehlt: Abregen. Es gibt Abhilfe. Vorbild könnten da die untadeligen Hersteller von Kartoffelchips, ...