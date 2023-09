Vielleicht geraten Sie manchmal ein bisschen in Aufregung darüber, was junge Leute sich so auf ihren Handys reinziehen: halbdebile Influencer, die vor Publikum sinnlose Produkte auspacken. Kurzvideos, wo es irgendeinen Sportler lebensgefährlich aufprackt. Oder die Katze, die besonders laute Flatulenzen ...